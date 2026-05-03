KS Apator Toruń podejmuje GKM Grudziądz w 4. kolejce PGE Ekstraligi na Motoarenie.

"Anioły" zajmują 3. miejsce, a GKM Grudziądz, rewelacja sezonu, jedzie do Torunia niepokonany.

Kto wygra to starcie i zapewni sobie cenne punkty w walce o mistrzostwo?

Sprawdź, gdzie obejrzeć mecz KS Apator Toruń - GKM Grudziądz NA ŻYWO!

Mecze KS Apator Toruń - GKM Grudziądz zawsze elektryzują kibiców i gwarantują ogromne emocje. „Anioły” po trzech kolejkach zajmują 3. miejsce w tabeli i na własnym torze chce pokazać prawdziwą siłę. Motoarena i gorący doping kibiców ma im pomóc w pełni rozkręcić formę po falstarcie z Motorem.

GKM Grudziądz jest rewelacją sezonu – po 3 meczach ma 5 punktów i jeszcze nie przegrał. Drużyna Roberta Kościechy jedzie do Torunia z wiatrem w żaglach, gotowa napsuć krwi broniącemu tytułu faworytowi. Goście pokazują świetną jazdę zespołową i dysponują bardzo wyrównanym składem.

Awizowany skład KS Apatora Toruń:

9. Patryk Dudek

10. Robert Lambert

11. Norick Bloedorn

12. Mikkel Michelsen

13. Emil Sajfutdinow

14. Mikołaj Duchiński

15. Antoni Kawczyński

Awizowany skład GKM-u Grudziądz:

1. Max Fricke

2. Maksym Drabik

3. Damian Miller

4. Wadim Tarasienko

5. Michael Jepsen Jensen

6. Kevin Małkiewicz

7. Kevin Iwański-Helt

KS Apator Toruń – GKM Grudziądz Gdzie oglądać mecz NA ŻYWO?

Mecz KS Apator Toruń – GKM Grudziądz zostanie rozegrany w niedzielę 3 maja 2026. Początek meczu KS Apator Toruń – GKM Grudziądz o godzinie 17. Transmisja TV z meczu KS Apator Toruń – GKM Grudziądz na antenie Canal+ Sport oraz online na Canal+ ONLINE.

