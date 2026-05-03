KS Apator Toruń – GKM Grudziądz Transmisja TV i STREAM ONLINE. Gdzie oglądać żużel dzisiaj NA ŻYWO?

Michał Chojecki
2026-05-03 17:25

KS Apator Toruń podejmuje GKM Grudziądz w 4. kolejce żużlowej PGE Ekstraligi. Początek meczu w niedzielę 3 maja o godzinie 17 na Motoarenie w Toruniu. Sprawdź, gdzie oglądać mecz KS Apator Toruń - GKM Grudziądz NA ŻYWO.

Autor: Lampkowski Piotr / Super Express
  • KS Apator Toruń podejmuje GKM Grudziądz w 4. kolejce PGE Ekstraligi na Motoarenie.
  • "Anioły" zajmują 3. miejsce, a GKM Grudziądz, rewelacja sezonu, jedzie do Torunia niepokonany.
  • Kto wygra to starcie i zapewni sobie cenne punkty w walce o mistrzostwo?
  • Sprawdź, gdzie obejrzeć mecz KS Apator Toruń - GKM Grudziądz NA ŻYWO!

Mecze KS Apator Toruń - GKM Grudziądz zawsze elektryzują kibiców i gwarantują ogromne emocje. „Anioły” po trzech kolejkach zajmują 3. miejsce w tabeli i na własnym torze chce pokazać prawdziwą siłę. Motoarena i gorący doping kibiców ma im pomóc w pełni rozkręcić formę po falstarcie z Motorem.

GKM Grudziądz jest rewelacją sezonu – po 3 meczach ma 5 punktów i jeszcze nie przegrał. Drużyna Roberta Kościechy jedzie do Torunia z wiatrem w żaglach, gotowa napsuć krwi broniącemu tytułu faworytowi. Goście pokazują świetną jazdę zespołową i dysponują bardzo wyrównanym składem.

Awizowany skład KS Apatora Toruń:

  • 9. Patryk Dudek
  • 10. Robert Lambert
  • 11. Norick Bloedorn
  • 12. Mikkel Michelsen
  • 13. Emil Sajfutdinow
  • 14. Mikołaj Duchiński
  • 15. Antoni Kawczyński

Awizowany skład GKM-u Grudziądz:

  • 1. Max Fricke
  • 2. Maksym Drabik
  • 3. Damian Miller
  • 4. Wadim Tarasienko
  • 5. Michael Jepsen Jensen
  • 6. Kevin Małkiewicz
  • 7. Kevin Iwański-Helt

KS Apator Toruń – GKM Grudziądz Gdzie oglądać mecz NA ŻYWO?

Mecz KS Apator Toruń – GKM Grudziądz zostanie rozegrany w niedzielę 3 maja 2026. Początek meczu KS Apator Toruń – GKM Grudziądz o godzinie 17. Transmisja TV z meczu KS Apator Toruń – GKM Grudziądz na antenie Canal+ Sport oraz online na Canal+ ONLINE.

