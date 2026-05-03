- KS Apator Toruń podejmuje GKM Grudziądz w 4. kolejce PGE Ekstraligi na Motoarenie.
- "Anioły" zajmują 3. miejsce, a GKM Grudziądz, rewelacja sezonu, jedzie do Torunia niepokonany.
- Kto wygra to starcie i zapewni sobie cenne punkty w walce o mistrzostwo?
- Sprawdź, gdzie obejrzeć mecz KS Apator Toruń - GKM Grudziądz NA ŻYWO!
Mecze KS Apator Toruń - GKM Grudziądz zawsze elektryzują kibiców i gwarantują ogromne emocje. „Anioły” po trzech kolejkach zajmują 3. miejsce w tabeli i na własnym torze chce pokazać prawdziwą siłę. Motoarena i gorący doping kibiców ma im pomóc w pełni rozkręcić formę po falstarcie z Motorem.
Ruszyła PGE Ekstraliga. Kibice patrzą nie tylko na żużlowców. Te piękności kradną show pod taśmą!
GKM Grudziądz jest rewelacją sezonu – po 3 meczach ma 5 punktów i jeszcze nie przegrał. Drużyna Roberta Kościechy jedzie do Torunia z wiatrem w żaglach, gotowa napsuć krwi broniącemu tytułu faworytowi. Goście pokazują świetną jazdę zespołową i dysponują bardzo wyrównanym składem.
Awizowany skład KS Apatora Toruń:
- 9. Patryk Dudek
- 10. Robert Lambert
- 11. Norick Bloedorn
- 12. Mikkel Michelsen
- 13. Emil Sajfutdinow
- 14. Mikołaj Duchiński
- 15. Antoni Kawczyński
Awizowany skład GKM-u Grudziądz:
- 1. Max Fricke
- 2. Maksym Drabik
- 3. Damian Miller
- 4. Wadim Tarasienko
- 5. Michael Jepsen Jensen
- 6. Kevin Małkiewicz
- 7. Kevin Iwański-Helt
KS Apator Toruń – GKM Grudziądz Gdzie oglądać mecz NA ŻYWO?
Mecz KS Apator Toruń – GKM Grudziądz zostanie rozegrany w niedzielę 3 maja 2026. Początek meczu KS Apator Toruń – GKM Grudziądz o godzinie 17. Transmisja TV z meczu KS Apator Toruń – GKM Grudziądz na antenie Canal+ Sport oraz online na Canal+ ONLINE.