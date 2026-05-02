GP Niemiec: Triumf Polaka w Landshut, ale nie Bartosza Zmarzlika! Wielki Kacper Woryna

GP Niemiec w Landshut rozpoczęło sezon SGP 2026 na żużlu.

W finale wystąpiło dwóch Polaków - Kacper Woryna i Bartosz Zmarzlik.

Debiutujący jako pełnoprawny uczestnik MŚ Woryna okazał się najlepszy, a obrońca tytułu zajął 3. miejsce!

GP Niemiec w Landshut: Dwóch Polaków na podium, sukces Kacpra Woryny

Sezon 2026 w cyklu Speedway Grand Prix rozpoczęty z wysokiego C! Na torze w niemieckim Landshut od pierwszego biegu świetnie spisywali się Polacy, którzy w komplecie awansowali do decydującej rywalizacji po 20 biegach. Bartosz Zmarzlik z 2. miejsca po rundzie zasadniczej awansował bezpośrednio do finału, choć w czterech pierwszych biegach za każdym razem przyjeżdżał drugi. Dopiero w swoim ostatnim starcie zdołał wygrać i zdobył cenne 3 punkty, które dały mu miejsce w wielkim finale. O to w dodatkowych biegach półfinałowych walczyli Kacper Woryna, Patryk Dudek i Dominik Kubera. I pierwszy z nich wygrał pierwszy z eliminatorów, pokonując m.in. Brady'ego Kurtza! W drugim wystąpili dwaj pozostali Polacy, jednak byli tłem dla walki Roberta Lamberta i Fredrika Lindgrena o awans do finału. Tym samym w decydującym biegu trzymaliśmy kciuki za Zmarzlika i Worynę.

Faworytem finału był Brytyjczyk Dan Bewley, który wygrał komplet 5 biegów w fazie zasadniczej. Wybrał też teoretycznie najlepsze pierwsze pole, ale na przeciwległej prostej dał się minąć atakującemu z tyłu Worynie, który wyszedł na pierwsze miejsce. Debiutujący w roli pełnoprawnego uczestnika MŚ polski żużlowiec nie oddał go do mety. Za jego plecami trwała szalona walka, z której ostatecznie najlepiej wyszedł Bewley, a Zmarzlik wyszarpał 3. miejsce przed Lambertem, choć wyszedł najgorzej spod taśmy.

Fenomenalny Kacper Woryna stał się 11. Polakiem w historii, który wygrał zawody w cyklu GP. Objął też prowadzenie w klasyfikacji generalnej MŚ po inauguracyjnej rundzie! Następny turniej SGP odbędzie się 23 maja w Pradze.