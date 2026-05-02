Grand Prix Niemiec Transmisja TV, STREAM ONLINE. Gdzie oglądać żużel dzisiaj w Landshut NA ŻYWO?

Michał Chojecki
2026-05-02 13:24

Grand Prix Niemiec w Landshut otwiera rywalizację w żużlowym cyklu, w którym stawką jest tytuł Indywidualnego Mistrza Świata. Bartosz Zmarzlik będzie walczył o rekordowy siódmy tytuł. Zaplanowano dziesięć turniejów, z czego trzy w Polsce. Sprawdź, gdzie oglądać Grand Prix Niemiec NA ŻYWO.

Autor: Jaskółka Paweł / Super Express
  • Rozpoczyna się nowy sezon Speedway Grand Prix, a Bartosz Zmarzlik staje przed szansą na rekordowy, siódmy tytuł Indywidualnego Mistrza Świata.
  • W Grand Prix Niemiec w Landshut, które odbędzie się 2 maja 2026, zobaczymy czterech Polaków, w tym Zmarzlika.
  • Sprawdź, gdzie oglądać Grand Prix Niemiec NA ŻYWO i nie przegap początku emocjonującej rywalizacji w żużlowym cyklu.

Kibice żużla doczekali się! Rusza cyklu Speedway Grand Prix. Bartosz Zmarzlik w poprzednim sezonie po raz szósty został mistrzem świata i dogonił rekordzistów pod tym względem - Nowozelandczyka Ivana Maugera i Szweda Tony'ego Rickardssona. Polak jest za to pierwszym, który tytuł wywalczył cztery razy z rzędu.

Speedway Grand Prix powraca. Sprawdź, gdzie oglądać rywalizację żużlowców!

W 2025 roku Bartosz Zmarzlik stoczył zaciętą walkę o tytuł mistrza świata z Australijczykiem Bradym Kurtzem i to ci dwaj żużlowcy są wymieniani w gronie najpoważniejszych faworytów w tegorocznym cyklu. W tym roku pełnoprawnymi uczestnikami cyklu GP są jeszcze trzej Polacy: Patryk Dudek, Dominik Kubera i Kacper Woryna. Dudek zapewnił sobie prawo startu jako mistrz Europy, a dwaj pozostali poprzez eliminacje.

Cykl będzie się składał z 10 eliminacji. Rozpocznie się 2 maja Grand Prix Niemiec w Landshut, a zakończy 26 września w Toruniu. Wrocław będzie gościł żużlowców 20 czerwca, a Łódź 1 sierpnia. Poza tym turnieje GP odbędą się w Pradze, Manchesterze - dwa dzień po dniu, jak w ubiegłym roku, Malilli, Rydze i Vojens.

Gdzie oglądać Grand Prix Niemiec NA ŻYWO?

Grand Prix Niemiec w Landshut odbędzie się w sobotę 2 maja 2026. Początek GP Niemiec o godzinie 19. Transmisja TV z Grand Prix Niemiec na antenach Eurosportu 3 i Eurosportu 4. To dwa nowe kanały sportowe dostępne od początku kwietnia. Grand Prix Niemiec można oglądać również online za pośrednictwem Playera i platformy HBO Max.

Lista startowa cyklu Grand Prix 2026:

  • Bartosz Zmarzlik (Polska)
  • Brady Kurtz (Australia)
  • Daniel Bewley (W. Brytania)
  • Fredrik Lindgren (Szwecja)
  • Jack Holder (Australia)
  • Andrejs Lebedevs (Łotwa)
  • Robert Lambert (W. Brytania)
  • Max Fricke (Australia)
  • Jason Doyle (Australia)
  • Dominik Kubera (Polska)
  • Leon Madsen (Dania)
  • Michael Jepsen Jensen (Dania)
  • Patryk Dudek (Polska)
  • Kacper Woryna (Polska)
  • Nazar Parnicki (Ukraina)
Sandra Zmarzlik
