Rozpoczyna się nowy sezon Speedway Grand Prix, a Bartosz Zmarzlik staje przed szansą na rekordowy, siódmy tytuł Indywidualnego Mistrza Świata.

W Grand Prix Niemiec w Landshut, które odbędzie się 2 maja 2026, zobaczymy czterech Polaków, w tym Zmarzlika.

Sprawdź, gdzie oglądać Grand Prix Niemiec NA ŻYWO i nie przegap początku emocjonującej rywalizacji w żużlowym cyklu.

Kibice żużla doczekali się! Rusza cyklu Speedway Grand Prix. Bartosz Zmarzlik w poprzednim sezonie po raz szósty został mistrzem świata i dogonił rekordzistów pod tym względem - Nowozelandczyka Ivana Maugera i Szweda Tony'ego Rickardssona. Polak jest za to pierwszym, który tytuł wywalczył cztery razy z rzędu.

Speedway Grand Prix powraca. Sprawdź, gdzie oglądać rywalizację żużlowców!

W 2025 roku Bartosz Zmarzlik stoczył zaciętą walkę o tytuł mistrza świata z Australijczykiem Bradym Kurtzem i to ci dwaj żużlowcy są wymieniani w gronie najpoważniejszych faworytów w tegorocznym cyklu. W tym roku pełnoprawnymi uczestnikami cyklu GP są jeszcze trzej Polacy: Patryk Dudek, Dominik Kubera i Kacper Woryna. Dudek zapewnił sobie prawo startu jako mistrz Europy, a dwaj pozostali poprzez eliminacje.

Cykl będzie się składał z 10 eliminacji. Rozpocznie się 2 maja Grand Prix Niemiec w Landshut, a zakończy 26 września w Toruniu. Wrocław będzie gościł żużlowców 20 czerwca, a Łódź 1 sierpnia. Poza tym turnieje GP odbędą się w Pradze, Manchesterze - dwa dzień po dniu, jak w ubiegłym roku, Malilli, Rydze i Vojens.

Gdzie oglądać Grand Prix Niemiec NA ŻYWO?

Grand Prix Niemiec w Landshut odbędzie się w sobotę 2 maja 2026. Początek GP Niemiec o godzinie 19. Transmisja TV z Grand Prix Niemiec na antenach Eurosportu 3 i Eurosportu 4. To dwa nowe kanały sportowe dostępne od początku kwietnia. Grand Prix Niemiec można oglądać również online za pośrednictwem Playera i platformy HBO Max.

Lista startowa cyklu Grand Prix 2026:

Bartosz Zmarzlik (Polska)

Brady Kurtz (Australia)

Daniel Bewley (W. Brytania)

Fredrik Lindgren (Szwecja)

Jack Holder (Australia)

Andrejs Lebedevs (Łotwa)

Robert Lambert (W. Brytania)

Max Fricke (Australia)

Jason Doyle (Australia)

Dominik Kubera (Polska)

Leon Madsen (Dania)

Michael Jepsen Jensen (Dania)

Patryk Dudek (Polska)

Kacper Woryna (Polska)

Nazar Parnicki (Ukraina)

