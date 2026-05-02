Kibice żużla doczekali się! Rusza cyklu Speedway Grand Prix. Bartosz Zmarzlik w poprzednim sezonie po raz szósty został mistrzem świata i dogonił rekordzistów pod tym względem - Nowozelandczyka Ivana Maugera i Szweda Tony'ego Rickardssona. Polak jest za to pierwszym, który tytuł wywalczył cztery razy z rzędu.
W 2025 roku Bartosz Zmarzlik stoczył zaciętą walkę o tytuł mistrza świata z Australijczykiem Bradym Kurtzem i to ci dwaj żużlowcy są wymieniani w gronie najpoważniejszych faworytów w tegorocznym cyklu. W tym roku pełnoprawnymi uczestnikami cyklu GP są jeszcze trzej Polacy: Patryk Dudek, Dominik Kubera i Kacper Woryna. Dudek zapewnił sobie prawo startu jako mistrz Europy, a dwaj pozostali poprzez eliminacje.
Cykl będzie się składał z 10 eliminacji. Rozpocznie się 2 maja Grand Prix Niemiec w Landshut, a zakończy 26 września w Toruniu. Wrocław będzie gościł żużlowców 20 czerwca, a Łódź 1 sierpnia. Poza tym turnieje GP odbędą się w Pradze, Manchesterze - dwa dzień po dniu, jak w ubiegłym roku, Malilli, Rydze i Vojens.
Gdzie oglądać Grand Prix Niemiec NA ŻYWO?
Grand Prix Niemiec w Landshut odbędzie się w sobotę 2 maja 2026. Początek GP Niemiec o godzinie 19. Transmisja TV z Grand Prix Niemiec na antenach Eurosportu 3 i Eurosportu 4. To dwa nowe kanały sportowe dostępne od początku kwietnia. Grand Prix Niemiec można oglądać również online za pośrednictwem Playera i platformy HBO Max.
Lista startowa cyklu Grand Prix 2026:
- Bartosz Zmarzlik (Polska)
- Brady Kurtz (Australia)
- Daniel Bewley (W. Brytania)
- Fredrik Lindgren (Szwecja)
- Jack Holder (Australia)
- Andrejs Lebedevs (Łotwa)
- Robert Lambert (W. Brytania)
- Max Fricke (Australia)
- Jason Doyle (Australia)
- Dominik Kubera (Polska)
- Leon Madsen (Dania)
- Michael Jepsen Jensen (Dania)
- Patryk Dudek (Polska)
- Kacper Woryna (Polska)
- Nazar Parnicki (Ukraina)