GKM Grudziądz - Betard Sparta Wrocław Transmisja TV, STREAM ONLINE. Gdzie oglądać żużel dzisiaj NA ŻYWO?

Michał Chojecki
Michał Chojecki
2026-04-26 17:04

GKM Grudziądz podejmuje Betard Spartę Wrocław w 3. kolejce żużlowej PGE Ekstraligi. Początek spotkania w niedzielę 26 kwietnia o godzinie godz. 19:30, na Venture Industries Arena. Sprawdź, gdzie oglądać mecz GKM Grudziądz - Betard Sparta Wrocław NA ŻYWO.

GKM Grudziądz - Betard Sparta Wrocław Transmisja TV, STREAM ONLINE. Gdzie oglądać żużel dzisiaj NA ŻYWO?

Autor: Skraba Paweł / Super Express
  • Mecz GKM Grudziądz - Betard Sparta Wrocław to drugie niedzielne spotkanie w żużlowej PGE Ekstralidze.
  • Faworytem są goście, ale gospodarze na własnym torze są niewygodnym rywalem.
  • Sprawdź, gdzie oglądać mecz GKM Grudziądz - Betard Sparta Wrocław NA ŻYWO.

GKM Grudziądz po remisie z Stalą Gorzów (45:45) i efektownej wygranej w Zielonej Górze (51:37) chce udowodnić, że na własnym torze jest groźny dla każdego. Żółto-niebiescy liczą na wsparcie publiczności i atut trudnego grudziądzkiego owalu, który nie raz już zjadł faworytów. Liderem GKM-u pozostaje Michael Jepsen Jensen, a kluczowe punkty powinni dorzucić Max Fricke, Vadim Tarasenko i Maksym Drabik.

Betard Sparta Wrocław przyjeżdża jako jeden z głównych pretendentów do złota. Wrocławianie mają piekielnie mocny skład a za sobą dwa przekonujące zwycięstwa (m.in. nokaut z Falubazem i Stalą). Brady Kurtz, Daniel Bewley, Maciej Janowski i Artiom Łaguta – każdy z nich może rozstrzygnąć mecz. Goście jeżdżą zespołowo, nie mają wyraźnych słabych punktów i pod wodzą Piotra Protasiewicza są w znakomitej formie. Czy GKM zdoła zatrzymać rozpędzoną maszynę z Wrocławia? Tor przy Hallera bywa kapryśny i premiuje tych, którzy szybko go czytają. Jeśli druga linia gospodarzy (Drabik, Miller, juniorzy) wejdzie na wysokie obroty, może być sensacja. Sparta jednak przyjechała po komplet punktów i na papierze jest po prostu bardzo mocna.

Awizowany skład GKM-u Grudziądz

  • 9. Michael Jepsen Jensen
  • 10. Damian Miller
  • 11. Maksym Drabik
  • 12. Max Fricke
  • 13. Vadim Tarasenko
  • 14. Kevin Iwański-Helt
  • 15. Kevin Małkiewicz

Awizowany skład Betard Sparty Wrocław

  • 1. Brady Kurtz
  • 2. Daniel Bewley
  • 3. Bartłomiej Kowalski
  • 4. Maciej Janowski
  • 5. Artem Laguta
  • 6. Marcel Kowolik
  • 7. Mikkel Andersen

GKM Grudziądz - Betard Sparta Wrocław Gdzie oglądać żużel dzisiaj NA ŻYWO?

Mecz GKM Grudziądz - Betard Sparta Wrocław w 3. kolejce żużlowej PGE Ekstraligi zostanie rozegrany w niedzielę 26 kwietnia 2026. Początek meczu GKM Grudziądz - Betard Sparta Wrocław o godzinie 19.30. Transmisja TV z meczu GKM Grudziądz - Betard Sparta Wrocław na antenie Canal+ Sport oraz online na Canal+ ONLINE.

