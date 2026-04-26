Mecz GKM Grudziądz - Betard Sparta Wrocław to drugie niedzielne spotkanie w żużlowej PGE Ekstralidze.

Faworytem są goście, ale gospodarze na własnym torze są niewygodnym rywalem.

Sprawdź, gdzie oglądać mecz GKM Grudziądz - Betard Sparta Wrocław NA ŻYWO.

GKM Grudziądz po remisie z Stalą Gorzów (45:45) i efektownej wygranej w Zielonej Górze (51:37) chce udowodnić, że na własnym torze jest groźny dla każdego. Żółto-niebiescy liczą na wsparcie publiczności i atut trudnego grudziądzkiego owalu, który nie raz już zjadł faworytów. Liderem GKM-u pozostaje Michael Jepsen Jensen, a kluczowe punkty powinni dorzucić Max Fricke, Vadim Tarasenko i Maksym Drabik.

Betard Sparta Wrocław przyjeżdża jako jeden z głównych pretendentów do złota. Wrocławianie mają piekielnie mocny skład a za sobą dwa przekonujące zwycięstwa (m.in. nokaut z Falubazem i Stalą). Brady Kurtz, Daniel Bewley, Maciej Janowski i Artiom Łaguta – każdy z nich może rozstrzygnąć mecz. Goście jeżdżą zespołowo, nie mają wyraźnych słabych punktów i pod wodzą Piotra Protasiewicza są w znakomitej formie. Czy GKM zdoła zatrzymać rozpędzoną maszynę z Wrocławia? Tor przy Hallera bywa kapryśny i premiuje tych, którzy szybko go czytają. Jeśli druga linia gospodarzy (Drabik, Miller, juniorzy) wejdzie na wysokie obroty, może być sensacja. Sparta jednak przyjechała po komplet punktów i na papierze jest po prostu bardzo mocna.

Awizowany skład GKM-u Grudziądz

9. Michael Jepsen Jensen

10. Damian Miller

11. Maksym Drabik

12. Max Fricke

13. Vadim Tarasenko

14. Kevin Iwański-Helt

15. Kevin Małkiewicz

Awizowany skład Betard Sparty Wrocław

1. Brady Kurtz

2. Daniel Bewley

3. Bartłomiej Kowalski

4. Maciej Janowski

5. Artem Laguta

6. Marcel Kowolik

7. Mikkel Andersen

GKM Grudziądz - Betard Sparta Wrocław Gdzie oglądać żużel dzisiaj NA ŻYWO?

Mecz GKM Grudziądz - Betard Sparta Wrocław w 3. kolejce żużlowej PGE Ekstraligi zostanie rozegrany w niedzielę 26 kwietnia 2026. Początek meczu GKM Grudziądz - Betard Sparta Wrocław o godzinie 19.30. Transmisja TV z meczu GKM Grudziądz - Betard Sparta Wrocław na antenie Canal+ Sport oraz online na Canal+ ONLINE.

Sonda Kto wygra mecz GKM Grudziądz - Betard Sparta Wrocław? GKM Grudziądz Betard Sparta Wrocław Będzie remis