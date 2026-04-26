- Mecz GKM Grudziądz - Betard Sparta Wrocław to drugie niedzielne spotkanie w żużlowej PGE Ekstralidze.
- Faworytem są goście, ale gospodarze na własnym torze są niewygodnym rywalem.
- Sprawdź, gdzie oglądać mecz GKM Grudziądz - Betard Sparta Wrocław NA ŻYWO.
GKM Grudziądz po remisie z Stalą Gorzów (45:45) i efektownej wygranej w Zielonej Górze (51:37) chce udowodnić, że na własnym torze jest groźny dla każdego. Żółto-niebiescy liczą na wsparcie publiczności i atut trudnego grudziądzkiego owalu, który nie raz już zjadł faworytów. Liderem GKM-u pozostaje Michael Jepsen Jensen, a kluczowe punkty powinni dorzucić Max Fricke, Vadim Tarasenko i Maksym Drabik.
Betard Sparta Wrocław przyjeżdża jako jeden z głównych pretendentów do złota. Wrocławianie mają piekielnie mocny skład a za sobą dwa przekonujące zwycięstwa (m.in. nokaut z Falubazem i Stalą). Brady Kurtz, Daniel Bewley, Maciej Janowski i Artiom Łaguta – każdy z nich może rozstrzygnąć mecz. Goście jeżdżą zespołowo, nie mają wyraźnych słabych punktów i pod wodzą Piotra Protasiewicza są w znakomitej formie. Czy GKM zdoła zatrzymać rozpędzoną maszynę z Wrocławia? Tor przy Hallera bywa kapryśny i premiuje tych, którzy szybko go czytają. Jeśli druga linia gospodarzy (Drabik, Miller, juniorzy) wejdzie na wysokie obroty, może być sensacja. Sparta jednak przyjechała po komplet punktów i na papierze jest po prostu bardzo mocna.
Awizowany skład GKM-u Grudziądz
- 9. Michael Jepsen Jensen
- 10. Damian Miller
- 11. Maksym Drabik
- 12. Max Fricke
- 13. Vadim Tarasenko
- 14. Kevin Iwański-Helt
- 15. Kevin Małkiewicz
Awizowany skład Betard Sparty Wrocław
- 1. Brady Kurtz
- 2. Daniel Bewley
- 3. Bartłomiej Kowalski
- 4. Maciej Janowski
- 5. Artem Laguta
- 6. Marcel Kowolik
- 7. Mikkel Andersen
GKM Grudziądz - Betard Sparta Wrocław Gdzie oglądać żużel dzisiaj NA ŻYWO?
Mecz GKM Grudziądz - Betard Sparta Wrocław w 3. kolejce żużlowej PGE Ekstraligi zostanie rozegrany w niedzielę 26 kwietnia 2026. Początek meczu GKM Grudziądz - Betard Sparta Wrocław o godzinie 19.30. Transmisja TV z meczu GKM Grudziądz - Betard Sparta Wrocław na antenie Canal+ Sport oraz online na Canal+ ONLINE.