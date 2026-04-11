Ruszyła PGE Ekstraliga. Kibice patrzą nie tylko na żużlowców. Te piękności kradną show pod taśmą!

Ruszył nowy sezon PGE Ekstraligi, a z nim powróciły nie tylko sportowe emocje, ale i piękne podprowadzające.

Hostessy wskazujące pola startowe to już tradycja, bez której trudno wyobrazić sobie żużlowe widowisko.

Kluby dumnie prezentują swoje "anioły żużla", które często rozgrzewają publiczność dodatkowymi występami.

Kto kradnie show pod taśmą i czy ich uroda rozprasza zawodników? Zobacz galerię najpiękniejszych podprowadzających!

Tradycja, bez której nie ma meczu. Kim są anioły żużla?

Warkot motocykli, zapach metanolu i niesamowita prędkość to znaki rozpoznawcze żużla. Jednak kibice, którzy regularnie zasiadają na trybunach, nie wyobrażają sobie meczów bez jeszcze jednego, kluczowego elementu – pięknych hostess. To właśnie podprowadzające, bo tak brzmi ich oficjalna nazwa, dodają zawodom kolorytu i stanowią nieodłączny element widowiska, zwłaszcza w PGE Ekstralidze oraz niższych ligach.

Przeczytaj także: Polacy pojadą na mundial, czyli Szymon Marciniak znów doceniony. Kolejne powołanie od FIFA

Ich głównym zadaniem jest wskazywanie zawodnikom pól startowych przed rozpoczęciem każdego wyścigu. Ubrane w barwy klubowe, stają przed motocyklami na polach oznaczonych literami A, B, C i D, prezentując odpowiednie numery. Coraz częściej ich rola nie ogranicza się jedynie do stania pod taśmą. Wiele grup przygotowuje specjalne układy taneczne, które prezentują w przerwach między biegami, dodatkowo rozgrzewając publiczność.

Nie tylko ozdoba. Kluby dumnie prezentują swoje hostessy

Obecność podprowadzających na torze to już wieloletnia tradycja. Wśród kibiców krąży nawet żartobliwa teoria, że ich uroda ma na celu rozproszenie zawodników drużyny przeciwnej tuż przed startem. Niezależnie od tego, ile jest w tym prawdy, kluby traktują swoje hostessy z dużą powagą. Grupy podprowadzających są oficjalnie przedstawiane przed sezonem, a kluby chętnie organizują z nimi profesjonalne sesje zdjęciowe, które później promują w mediach społecznościowych. Przykładem mogą być chociażby słynne "Wolf Girls" z Krosna, które zdobyły ogromną popularność wśród fanów.

Specjalnie dla kibiców zebraliśmy galerię zdjęć najpiękniejszych podprowadzających z polskich torów.

Bartosz Zmarzlik i jego wielkie serce. Pomógł okradzionemu chłopcu