Polacy pojadą na mundial, czyli Szymon Marciniak znów doceniony. Kolejne powołanie od FIFA

Szymon Marciniak ma już bogate doświadczenie na mistrzostwach świata. Polski arbiter sędziował na turnieju w Rosji w 2018 roku, gdzie poprowadził trzy mecze, w tym prestiżowe spotkanie 1/8 finału pomiędzy Francją a Argentyną.

Cztery lata później, podczas mundialu w Katarze w 2022 roku, znów poprowadził "tylko" trzy spotkania, ale został jednym z bohaterów całego turnieju. To właśnie on poprowadził finał mistrzostw świata pomiędzy Argentyną a Francją, który został uznany za jeden z najlepszych meczów w historii piłki nożnej. Cały zespół sędziowski spisał się w Lusail wręcz wybitnie.

Dzięki świetnym występom na dwóch poprzednich mundialiach Marciniak ugruntował swoją pozycję jako jeden z najlepszych sędziów na świecie. W 2023 nagrodziła go z kolei UEFA, powierzając mu prowadzenie finału Ligi Mistrzów między Manchsterem City i Interem.