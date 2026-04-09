Marek Citko po latach ujawnia szokujące kulisy sławy. Złodzieje czekali na jeden moment

Marek Citko, legenda polskiej piłki lat 90., wspomina czasy swojej niesamowitej popularności.

Piłkarz otrzymywał worki listów od fanów i musiał uciekać przed tłumami, a jego mieszkanie zostało okradzione.

Zwycięstwo w plebiscycie na Sportowca Roku było dla niego szokiem.

"Zwariujesz, skończ z tym!"

Skala popularności, jaka spadła na Marka Citkę w drugiej połowie lat 90., była absolutnie bezprecedensowa. Sam piłkarz, pochłonięty grą i treningami, nie do końca zdawał sobie z tego sprawę. Prawdziwy obraz sytuacji dotarł do niego znacznie później, gdy przeglądał archiwa.

- Dopiero jak przeczytałem wszystkie wycinki swoje z gazet, to chyba nazbierało się sześć albo siedem tych zeszytów A4. Jak zacząłem czytać o sobie, to mówię, że rzeczywiście byłem dobry - przyznaje Citko.

Jednym z najbardziej namacalnych dowodów "Citkomanii" były listy od fanów. Piłkarz początkowo próbował sprostać wyzwaniu i odpisywać każdemu.

- Starałem się na wszystko odpisywać. I tak naprawdę co drugi, trzeci dzień sto listów, chodziłem o pierwszej, drugiej spać i byłem niewyspany - wspomina. Skala zjawiska była tak duża, że w końcu interweniowali pracownicy klubu. - Aż mi pani Basia z klubu powiedziała, że skończ z tym, nie otwieraj tych listów, bo zwariujesz. Do klubu przychodziły po prostu takie ogromne worki po 30-40 kilo - opowiada.

Sława skutecznie utrudniała mu normalne życie. Próba spaceru słynną ulicą Piotrkowską w Łodzi zakończyła się oblężeniem.

- Zrobiła się taka ilość osób, że po prostu czekałem chyba z dwadzieścia minut, zgłodniałem i się bałem iść dalej. Zawróciłem do auta i zamówiłem jedzenie na wynos - kwituje. Jego popularność wykorzystywali nawet koledzy z drużyny. - Mówili: idź pierwszy, bo ty ich wszystkich zgarniesz, a my sobie pójdziemy spokojnie do autokaru.

Włamanie i nagroda, w którą nie wierzył

"Citkomania" miała też swoje ciemne strony. Ogromne zainteresowanie sprawiło, że prywatność piłkarza praktycznie nie istniała.

- Każdy wiedział, gdzie mieszkam. Też dziennikarze informowali, czy Widzew jest tutaj, czy jest tam, no to każdy wiedział, czy jestem w domu, czy nie - tłumaczy. Ta wiedza doprowadziła do włamania do jego mieszkania, gdy był na zgrupowaniu kadry. Na szczęście, jak dodaje, "pieniądze były tak mądrze schowane, że nie znaleźli".

Największym szokiem dla samego zawodnika było jednak zwycięstwo w plebiscycie "Przeglądu Sportowego" na najlepszego sportowca 1996 roku. W roku olimpijskim, gdy Polacy zdobywali medale, Citko był pewien, że nie ma szans na czołowe lokaty.

- Byłem tak zmęczony i tak się zastanawiałem, po co ja tam jadę. Stracony dzień, będę miał 7-8 miejsce - wspomina swoje myśli przed galą. Gdy wyczytano jego nazwisko jako zwycięzcy, był w kompletnym szoku. - Nagle słyszę, Marek Citko, wszyscy mi gratulują, a ja nie wiem, co powiedzieć. Dla mnie to był szok w roku olimpijskim. Wtedy zrozumiałem siłę piłki nożnej - podsumowuje.

