Mariola Bojarska-Ferenc ma ważny apel do dojrzałych Polaków. Poprowadzi darmowy trening w wyjątkowym miejscu

Stadion Widzewa Łódź 24 maja stanie się miejscem wyjątkowego wydarzenia "Serce Łodzi bije dla Seniorów", mającego na celu walkę z samotnością i promowanie aktywności.

Inicjatywa Fundacji Widzewa zaoferuje seniorom bezpłatne treningi, konsultacje i rozrywkę, by przeciwdziałać izolacji i poprawić jakość życia.

Ambasadorka Mariola Bojarska-Ferenc poprowadzi ćwiczenia i podkreśli znaczenie ruchu oraz siły mięśni w utrzymaniu zdrowia i sprawności w dojrzałym wieku.

Stadion przy al. Piłsudskiego w Łodzi otworzy swoje bramy dla wszystkich, którzy chcą zadbać o swoje zdrowie i samopoczucie. 24 maja odbędzie się tam międzypokoleniowe wydarzenie „Serce Łodzi bije dla Seniorów”, organizowane przez Fundację Widzewa. To niecodzienna okazja, by zobaczyć obiekt od środka, stanąć na murawie i poczuć atmosferę wielkich sportowych emocji, a przede wszystkim – aktywnie spędzić czas.

Walka z samotnością na stadionie Widzewa

Głównym celem inicjatywy jest przeciwdziałanie jednemu z największych problemów osób starszych – samotności. Organizatorzy powołują się na alarmujące dane, które były bezpośrednią inspiracją do działania.

- Samotność to jeden z największych problemów osób starszych. Badania pokazują, że aż 82% seniorów uznaje ją za jedną z głównych przyczyn pogorszenia kondycji psychicznej. To liczba, która nie pozwala pozostać obojętnym. Organizując wydarzenie, chcemy przeciwdziałać izolacji i dać seniorom realną możliwość spotkania z innymi i czerpania radości z życia, bo na to zasługują – wyjaśnia Sylwia Dobrzycka, prezeska Fundacji Widzewa.

Przeczytaj także: Polska - Szwecja: Gyokeres dobija Polskę... Nie jedziemy na mundial!

Impreza ma charakter otwarty, rodzinny i jest całkowicie bezpłatna. Celem akcji jest poprawa jakości życia osób starszych poprzez promocję zdrowia, aktywizację fizyczną dostosowaną do ich możliwości oraz przeciwdziałanie samotności i wykluczeniu społecznemu. W programie znajdą się treningi, konsultacje ze specjalistami, panele edukacyjne, występy artystyczne oraz wspólna zabawa taneczna.

Mariola Bojarska-Ferenc: "Dzięki mięśniom można mieć zdrową wagę"

Ambasadorką wydarzenia została Mariola Bojarska-Ferenc, znana propagatorka aktywnego stylu życia, która osobiście poprowadzi treningi dla uczestników. Jak sama podkreśla, świadomość znaczenia ruchu w dojrzałym wieku stale rośnie.

- Mam wrażenie, że coraz więcej osób w dojrzałym wieku zaczyna dostrzegać, jak ogromne znaczenie ma ruch. Rośnie świadomość, że może on nie tylko przedłużyć życie, ale też realnie je poprawić, wzmocnić organizm, dodać energii i chronić przed wieloma dolegliwościami – podkreśla Bojarska-Ferenc.

Ekspertka zwraca uwagę na kluczową rolę mięśni w utrzymaniu sprawności i zdrowia, zwłaszcza w kontekście starzenia się organizmu.

- Warto przypomnieć, że ilość tkanki mięśniowej zmniejsza się wraz z wiekiem. To właśnie dzięki mięśniom można wykonywać najprostsze czynności, czyli chodzenie, bieganie, podnoszenie rzeczy i tak dalej. To mięśnie stabilizują kręgosłup i pomagają w utrzymaniu prawidłowej postawy. I wreszcie dzięki mięśniom można mieć zdrową wagę i poziom cukru we krwi – zaznacza Bojarska-Ferenc.

Zobacz też: Ważył 72 kg i był najlepszym piłkarzem w Polsce. Niebywałe, jak teraz wygląda! Prawdziwe zdjęcia

Podczas wydarzenia na uczestników będą czekały krótkie, proste, około 10-minutowe zestawy ćwiczeń, które można łatwo powtórzyć w domu. Będą to ćwiczenia wzmacniające, elementy tańca oraz inspiracje z jogi i pilatesu, a wszystko po to, by pobudzić ciało w bezpieczny sposób.

