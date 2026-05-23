Grand Prix Czech: Bartosz Zmarzlik trzeci w Pradze, ale został liderem cyklu!

Michał Chojecki
PAP
2026-05-23 22:36

Bartosz Zmarzlik zajął trzecie miejsce w żużlowej Grand Prix w Pradze, drugiej eliminacji mistrzostw świata. Broniący tytułu Polak w finale przegrał z Duńczykiem Leonem Madsenem i Australijczykiem Bradym Kurtzem, ale objął prowadzenie w klasyfikacji generalnej cyklu.

Zwycięzca pierwszego turnieju GP w Landshut Kacper Woryna oraz Dominik Kubera odpadli w biegach ostatniej szansy, a Patryk Dudek zakończył starty na zasadniczej części zawodów.

Bartosz Zmarzlik był najlepszy w zasadniczej części turnieju, dzięki czemu awansował bezpośrednio do finału. Sześciokrotny złoty medalista mistrzostw świata wygrał cztery wyścigi, a w jednym przyjechał na trzecim miejscu. Jako drugi bezpośredni awans uzyskał Leon Madsen.

Pozostali Polacy jeździli w sobotę w kratkę. Kubera po świetnym początku, w ostatnich dwóch seriach zdobył tylko punkt, natomiast Woryna rozpoczął słabiej, ale miał udany finisz. Obaj zapewnili sobie miejsce w biegach ostatniej szansy, których zwycięzcy uzupełnili stawkę finalistów. Okazali się nimi Kurtz i Duńczyk Michael Jepsen Jensen, który w drugim z tych wyścigów wyprzedził Worynę i Kuberę.

Patryk Dudek po trzech startach miał obiecujące sześć punktów, ale w dwóch pozostałych nie zdobył żadnego, zajmując 12. miejsce w zawodach.

W finale nie zabrakło emocjonującej walki. Od startu prowadził Madsen, który zdołał się obronić przed zaciekle atakującym go przez cały dystans Kurtzem. Zmarzlik słabo wystartował i rywalizował o miejsce na podium z Jesperem Jensenem. Na ostatnich metrach wyprzedził Duńczyka, zapewniając sobie pozycję lidera mistrzostw świata. W klasyfikacji po dwóch zawodach o punkt wyprzedza Worynę i o sześć Kurtza. Kubera jest dziewiąty, a Dudek 11.

W stolicy Czech zabrakło kontuzjowanych Szweda Fredrika Lindgrena i Brytyjczyka Daniela Bewleya. Z listy rezerwowych zastąpili ich Duńczyk Anders Thomsen i reprezentant gospodarzy Jan Kvech. Sukcesów jednak nie odnieśli.

Kolejne turnieje GP odbędą się 5 i 6 czerwca w Manchesterze.

Klasyfikacja końcowa GP Czech:

  • 1. Leon Madsen (Dania)
  • 2. Brady Kurtz (Australia)
  • 3. Bartosz Zmarzlik (Polska)
  • 4. Michael Jepsen Jensen (Dania)
  • 5. Jack Holder (Australia)
  • 6. Kacper Woryna (Polska)
  • 7. Dominik Kubera (Polska)
  • 8. Andrzej Lebiediew (Łotwa)
  • ...
  • 12. Patryk Dudek (Polska)

Klasyfikacja generalna:

  • 1. Bartosz Zmarzlik (Polska) 32 pkt
  • 2. Kacper Woryna (Polska) 31
  • 3. Brady Kurtz (Australia) 26
  • 4. Leon Madsen (Dania) 21
  • . Jack Holder (Australia) 21
  • 6. Robert Lambert (W. Brytania) 20
  • 7. Jason Doyle (Australia) 19
  • 8. Daniel Bewley (W. Brytania) 18
  • 9. Dominik Kubera (Polska) 17
  • 10. Michael Jepsen Jensen (Dania) 16
  • 11. Patryk Dudek (Polska) 15
