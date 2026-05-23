Grand Prix Czech: Bartosz Zmarzlik trzeci w Pradze, ale został liderem cyklu!

Zwycięzca pierwszego turnieju GP w Landshut Kacper Woryna oraz Dominik Kubera odpadli w biegach ostatniej szansy, a Patryk Dudek zakończył starty na zasadniczej części zawodów.
Bartosz Zmarzlik był najlepszy w zasadniczej części turnieju, dzięki czemu awansował bezpośrednio do finału. Sześciokrotny złoty medalista mistrzostw świata wygrał cztery wyścigi, a w jednym przyjechał na trzecim miejscu. Jako drugi bezpośredni awans uzyskał Leon Madsen.
Pozostali Polacy jeździli w sobotę w kratkę. Kubera po świetnym początku, w ostatnich dwóch seriach zdobył tylko punkt, natomiast Woryna rozpoczął słabiej, ale miał udany finisz. Obaj zapewnili sobie miejsce w biegach ostatniej szansy, których zwycięzcy uzupełnili stawkę finalistów. Okazali się nimi Kurtz i Duńczyk Michael Jepsen Jensen, który w drugim z tych wyścigów wyprzedził Worynę i Kuberę.
Patryk Dudek po trzech startach miał obiecujące sześć punktów, ale w dwóch pozostałych nie zdobył żadnego, zajmując 12. miejsce w zawodach.
W finale nie zabrakło emocjonującej walki. Od startu prowadził Madsen, który zdołał się obronić przed zaciekle atakującym go przez cały dystans Kurtzem. Zmarzlik słabo wystartował i rywalizował o miejsce na podium z Jesperem Jensenem. Na ostatnich metrach wyprzedził Duńczyka, zapewniając sobie pozycję lidera mistrzostw świata. W klasyfikacji po dwóch zawodach o punkt wyprzedza Worynę i o sześć Kurtza. Kubera jest dziewiąty, a Dudek 11.
W stolicy Czech zabrakło kontuzjowanych Szweda Fredrika Lindgrena i Brytyjczyka Daniela Bewleya. Z listy rezerwowych zastąpili ich Duńczyk Anders Thomsen i reprezentant gospodarzy Jan Kvech. Sukcesów jednak nie odnieśli.
Kolejne turnieje GP odbędą się 5 i 6 czerwca w Manchesterze.
Klasyfikacja końcowa GP Czech:
- 1. Leon Madsen (Dania)
- 2. Brady Kurtz (Australia)
- 3. Bartosz Zmarzlik (Polska)
- 4. Michael Jepsen Jensen (Dania)
- 5. Jack Holder (Australia)
- 6. Kacper Woryna (Polska)
- 7. Dominik Kubera (Polska)
- 8. Andrzej Lebiediew (Łotwa)
- ...
- 12. Patryk Dudek (Polska)
Klasyfikacja generalna:
- 1. Bartosz Zmarzlik (Polska) 32 pkt
- 2. Kacper Woryna (Polska) 31
- 3. Brady Kurtz (Australia) 26
- 4. Leon Madsen (Dania) 21
- . Jack Holder (Australia) 21
- 6. Robert Lambert (W. Brytania) 20
- 7. Jason Doyle (Australia) 19
- 8. Daniel Bewley (W. Brytania) 18
- 9. Dominik Kubera (Polska) 17
- 10. Michael Jepsen Jensen (Dania) 16
- 11. Patryk Dudek (Polska) 15