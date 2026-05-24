Stal Gorzów – Motor Lublin Transmisja TV, STREAM ONLINE. Gdzie oglądać żużel dzisiaj NA ŻYWO?

Michał Chojecki
2026-05-24 14:25

Stal Gorzów podejmuje Motor Lublin w zaległym meczu 4. kolejki żużlowej PGE Ekstraligi. Początek spotkania w niedzielę 24 maja 2026 o godz. 19:30 na gorzowskim stadionie im. Edwarda Jancarza. Sprawdź, gdzie oglądać mecz Stal – Motor NA ŻYWO.

  • Stal Gorzów kontra Motor Lublin to zaległy mecz 4. kolejki PGE Ekstraligi.
  • Gospodarze po udanych derbach chcą sprawić sensację i urwać punkty faworytowi ligi.
  • Sprawdź, gdzie oglądać mecz Stal Gorzów - Motor Lublin NA ŻYWO.

Mecz Stal Gorzów – Motor Lublin zapowiada się bardzo ciekawie. Gorzowianie po zwycięstwie nad Falubazem (52:38) w derbach Ziemi Lubuskiej złapali wiatr w żagle i na własnym torze będą bardzo groźni. Motor Lublin przyjeżdża osłabiony brakiem Fredrika Lindgrena, ale z Bartoszem Zmarzlikiem i resztą gwiazd wciąż pozostaje głównym faworytem. Czy Stal wykorzysta absencję Szweda?

Stal Gorzów to drużyna z charakterem: Jack Holder, Anders Thomsen, Paweł Przedpełski i Oskar Chatłas dają solidną siłę seniorską. Na Jancarzu „Stalowcy” potrafią napsuć krwi każdemu. Motor Lublin mimo urazu Lindgrena ma ogromną jakość: Bartosz Zmarzlik, Martin Vaculik, Kacper Woryna i Mateusz Cierniak. „Koziołki” nawet w osłabionym składzie są groźne na wyjazdach.

Awizowany skład Stali Gorzów:

  • 9. Jack Holder
  • 10. Oskar Chatłas
  • 11. Paweł Przedpełski
  • 12. Marcel Szymko
  • 13. Anders Thomsen
  • 14. Adam Bednar
  • 15. Oskar Paluch

Awizowany skład Motoru Lublin:

  • 1. Kacper Woryna
  • 2. Mateusz Cierniak
  • 3. Martin Vaculik
  • 4. Dawid Cepielik
  • 5. Bartosz Zmarzlik
  • 6. Bartosz Bańbor
  • 7. Bartosz Jaworski

Stal Gorzów – Motor Lublin Gdzie oglądać mecz NA ŻYWO?

Mecz Stal Gorzów – Motor Lublin zostanie rozegrany w niedzielę 24 maja 2026. Początek o godzinie 19:30. Transmisja TV z meczu Stal Gorzów – Motor Lublin na antenie Canal+ Sport oraz online na Canal+ ONLINE.

