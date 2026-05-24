Stal Gorzów kontra Motor Lublin to zaległy mecz 4. kolejki PGE Ekstraligi.

Gospodarze po udanych derbach chcą sprawić sensację i urwać punkty faworytowi ligi.

Sprawdź, gdzie oglądać mecz Stal Gorzów - Motor Lublin NA ŻYWO.

Mecz Stal Gorzów – Motor Lublin zapowiada się bardzo ciekawie. Gorzowianie po zwycięstwie nad Falubazem (52:38) w derbach Ziemi Lubuskiej złapali wiatr w żagle i na własnym torze będą bardzo groźni. Motor Lublin przyjeżdża osłabiony brakiem Fredrika Lindgrena, ale z Bartoszem Zmarzlikiem i resztą gwiazd wciąż pozostaje głównym faworytem. Czy Stal wykorzysta absencję Szweda?

Stal Gorzów to drużyna z charakterem: Jack Holder, Anders Thomsen, Paweł Przedpełski i Oskar Chatłas dają solidną siłę seniorską. Na Jancarzu „Stalowcy” potrafią napsuć krwi każdemu. Motor Lublin mimo urazu Lindgrena ma ogromną jakość: Bartosz Zmarzlik, Martin Vaculik, Kacper Woryna i Mateusz Cierniak. „Koziołki” nawet w osłabionym składzie są groźne na wyjazdach.

Awizowany skład Stali Gorzów:

9. Jack Holder

10. Oskar Chatłas

11. Paweł Przedpełski

12. Marcel Szymko

13. Anders Thomsen

14. Adam Bednar

15. Oskar Paluch

Awizowany skład Motoru Lublin:

1. Kacper Woryna

2. Mateusz Cierniak

3. Martin Vaculik

4. Dawid Cepielik

5. Bartosz Zmarzlik

6. Bartosz Bańbor

7. Bartosz Jaworski

Stal Gorzów – Motor Lublin Gdzie oglądać mecz NA ŻYWO?

Mecz Stal Gorzów – Motor Lublin zostanie rozegrany w niedzielę 24 maja 2026. Początek o godzinie 19:30. Transmisja TV z meczu Stal Gorzów – Motor Lublin na antenie Canal+ Sport oraz online na Canal+ ONLINE.

