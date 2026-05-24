- Stal Gorzów kontra Motor Lublin to zaległy mecz 4. kolejki PGE Ekstraligi.
- Gospodarze po udanych derbach chcą sprawić sensację i urwać punkty faworytowi ligi.
- Sprawdź, gdzie oglądać mecz Stal Gorzów - Motor Lublin NA ŻYWO.
Mecz Stal Gorzów – Motor Lublin zapowiada się bardzo ciekawie. Gorzowianie po zwycięstwie nad Falubazem (52:38) w derbach Ziemi Lubuskiej złapali wiatr w żagle i na własnym torze będą bardzo groźni. Motor Lublin przyjeżdża osłabiony brakiem Fredrika Lindgrena, ale z Bartoszem Zmarzlikiem i resztą gwiazd wciąż pozostaje głównym faworytem. Czy Stal wykorzysta absencję Szweda?
Stal Gorzów to drużyna z charakterem: Jack Holder, Anders Thomsen, Paweł Przedpełski i Oskar Chatłas dają solidną siłę seniorską. Na Jancarzu „Stalowcy” potrafią napsuć krwi każdemu. Motor Lublin mimo urazu Lindgrena ma ogromną jakość: Bartosz Zmarzlik, Martin Vaculik, Kacper Woryna i Mateusz Cierniak. „Koziołki” nawet w osłabionym składzie są groźne na wyjazdach.
Awizowany skład Stali Gorzów:
- 9. Jack Holder
- 10. Oskar Chatłas
- 11. Paweł Przedpełski
- 12. Marcel Szymko
- 13. Anders Thomsen
- 14. Adam Bednar
- 15. Oskar Paluch
Awizowany skład Motoru Lublin:
- 1. Kacper Woryna
- 2. Mateusz Cierniak
- 3. Martin Vaculik
- 4. Dawid Cepielik
- 5. Bartosz Zmarzlik
- 6. Bartosz Bańbor
- 7. Bartosz Jaworski
Stal Gorzów – Motor Lublin Gdzie oglądać mecz NA ŻYWO?
Mecz Stal Gorzów – Motor Lublin zostanie rozegrany w niedzielę 24 maja 2026. Początek o godzinie 19:30. Transmisja TV z meczu Stal Gorzów – Motor Lublin na antenie Canal+ Sport oraz online na Canal+ ONLINE.