Betard Sparta Wrocław – KS Apator Toruń Transmisja TV, STREAM ONLINE. Gdzie oglądać żużel dzisiaj NA ŻYWO?

Michał Chojecki
2026-05-17 15:38

Betard Sparta Wrocław podejmuje KS Apator Toruń w hicie 6. kolejki żużlowej PGE Ekstraligi. Początek meczu w niedzielę 17 maja 2026 o godz. 19:15 na wrocławskim Stadionie Olimpijskim. Sprawdź, gdzie oglądać mecz Betara Sparta Wrocław – KS Apator Toruń NA ŻYWO.

Autor: Skraba Paweł / Super Express
  • Betara Sparta Wrocław kontra KS Apator Toruń - przed nami hit 6. kolejki PGE Ekstraligi.
  • Obie drużyny mają bardzo mocne składy i nie ukrywają mistrzowskich aspiracji.
  • Sprawdź, gdzie oglądać mecz Betard Sparta Wrocław - KS Apator Toruń NA ŻYWO.

Mecz Betard Sparta Wrocław – KS Apator Toruń to jeden z najbardziej oczekiwanych hitów rundy. Gospodarze po udanym początku sezonu chcą umocnić się w górnej części tabeli i wykorzystać atut własnego toru. Broniący tytułu KS Apator, jako jeden z najmocniejszych zespołów ligi, przyjeżdża z ambicjami na dobry wynik we Wrocławiu i chce pokazać, że na wyjazdach też potrafi walczyć o zwycięstwo.

Betard Sparta Wrocław to drużyna pełna klasowych zawodników: Artiom Łaguta, Maciej Janowski, Brady Kurtz, Daniel Bewley i Bartłomiej Kowalski tworzą bardzo wyrównany i groźny skład. Na Stadionie Olimpijskim Sparta jest szczególnie mocna. KS Apator Toruń (mistrzowie Polski) stawia na gwiazdy: Emil Sajfutdinov, Patryk Dudek, Robert Lambert, Mikkel Michelsen oraz młode talenty Norick Bloedorn i Antoni Kawczyński. „Anioły” nawet na wyjeździe są groźne i mogą napsuć krwi każdemu.

Awizowany skład Betard Sparty Wrocław:

  • 9. Brady Kurtz
  • 10. Maciej Janowski
  • 11. Bartłomiej Kowalski
  • 12. Daniel Bewley
  • 13. Artiom Łaguta
  • 14. Mikkel Andersen
  • 15. Marcel Kowolik

Awizowany skład KS Apatora Toruń

  • 1. Patryk Dudek
  • 2. Robert Lambert
  • 3. Norick Bloedorn
  • 4. Mikkel Michelsen
  • 5. Emil Sajfutdinov
  • 6. Antoni Kawczyński
  • 7. Mikołaj Duchiński

Betard Sparta Wrocław - KS Apator Toruń Gdzie oglądać mecz NA ŻYWO?

Mecz Betard Sparta Wrocław - KS Apator Toruń zostanie rozegrany w niedzielę 17 maja 2026. Początek o godzinie 19.30. Transmisja TV z meczu Betard Sparta Wrocław - KS Apator Toruń na antenie Canal+ Sport oraz online na Canal+ ONLINE.

