Betara Sparta Wrocław kontra KS Apator Toruń - przed nami hit 6. kolejki PGE Ekstraligi.

Obie drużyny mają bardzo mocne składy i nie ukrywają mistrzowskich aspiracji.

Sprawdź, gdzie oglądać mecz Betard Sparta Wrocław - KS Apator Toruń NA ŻYWO.

Mecz Betard Sparta Wrocław – KS Apator Toruń to jeden z najbardziej oczekiwanych hitów rundy. Gospodarze po udanym początku sezonu chcą umocnić się w górnej części tabeli i wykorzystać atut własnego toru. Broniący tytułu KS Apator, jako jeden z najmocniejszych zespołów ligi, przyjeżdża z ambicjami na dobry wynik we Wrocławiu i chce pokazać, że na wyjazdach też potrafi walczyć o zwycięstwo.

Betard Sparta Wrocław to drużyna pełna klasowych zawodników: Artiom Łaguta, Maciej Janowski, Brady Kurtz, Daniel Bewley i Bartłomiej Kowalski tworzą bardzo wyrównany i groźny skład. Na Stadionie Olimpijskim Sparta jest szczególnie mocna. KS Apator Toruń (mistrzowie Polski) stawia na gwiazdy: Emil Sajfutdinov, Patryk Dudek, Robert Lambert, Mikkel Michelsen oraz młode talenty Norick Bloedorn i Antoni Kawczyński. „Anioły” nawet na wyjeździe są groźne i mogą napsuć krwi każdemu.

Awizowany skład Betard Sparty Wrocław:

9. Brady Kurtz

10. Maciej Janowski

11. Bartłomiej Kowalski

12. Daniel Bewley

13. Artiom Łaguta

14. Mikkel Andersen

15. Marcel Kowolik

Awizowany skład KS Apatora Toruń

1. Patryk Dudek

2. Robert Lambert

3. Norick Bloedorn

4. Mikkel Michelsen

5. Emil Sajfutdinov

6. Antoni Kawczyński

7. Mikołaj Duchiński

Betard Sparta Wrocław - KS Apator Toruń Gdzie oglądać mecz NA ŻYWO?

Mecz Betard Sparta Wrocław - KS Apator Toruń zostanie rozegrany w niedzielę 17 maja 2026. Początek o godzinie 19.30. Transmisja TV z meczu Betard Sparta Wrocław - KS Apator Toruń na antenie Canal+ Sport oraz online na Canal+ ONLINE.

