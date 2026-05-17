Mecz Betard Sparta Wrocław – KS Apator Toruń to jeden z najbardziej oczekiwanych hitów rundy. Gospodarze po udanym początku sezonu chcą umocnić się w górnej części tabeli i wykorzystać atut własnego toru. Broniący tytułu KS Apator, jako jeden z najmocniejszych zespołów ligi, przyjeżdża z ambicjami na dobry wynik we Wrocławiu i chce pokazać, że na wyjazdach też potrafi walczyć o zwycięstwo.
Betard Sparta Wrocław to drużyna pełna klasowych zawodników: Artiom Łaguta, Maciej Janowski, Brady Kurtz, Daniel Bewley i Bartłomiej Kowalski tworzą bardzo wyrównany i groźny skład. Na Stadionie Olimpijskim Sparta jest szczególnie mocna. KS Apator Toruń (mistrzowie Polski) stawia na gwiazdy: Emil Sajfutdinov, Patryk Dudek, Robert Lambert, Mikkel Michelsen oraz młode talenty Norick Bloedorn i Antoni Kawczyński. „Anioły” nawet na wyjeździe są groźne i mogą napsuć krwi każdemu.
Awizowany skład Betard Sparty Wrocław:
- 9. Brady Kurtz
- 10. Maciej Janowski
- 11. Bartłomiej Kowalski
- 12. Daniel Bewley
- 13. Artiom Łaguta
- 14. Mikkel Andersen
- 15. Marcel Kowolik
Awizowany skład KS Apatora Toruń
- 1. Patryk Dudek
- 2. Robert Lambert
- 3. Norick Bloedorn
- 4. Mikkel Michelsen
- 5. Emil Sajfutdinov
- 6. Antoni Kawczyński
- 7. Mikołaj Duchiński
Betard Sparta Wrocław - KS Apator Toruń Gdzie oglądać mecz NA ŻYWO?
Mecz Betard Sparta Wrocław - KS Apator Toruń zostanie rozegrany w niedzielę 17 maja 2026. Początek o godzinie 19.30. Transmisja TV z meczu Betard Sparta Wrocław - KS Apator Toruń na antenie Canal+ Sport oraz online na Canal+ ONLINE.