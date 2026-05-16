Żużel IMP Toruń: Transmisja TV, STREAM ONLINE. Gdzie oglądać Indywidualne Mistrzostwa Polski na żużlu 16.05.2026?

Michał Chojecki
Michał Chojecki
2026-05-16 14:33

Przed nami pierwsza runda Indywidualnych Mistrzostw Polski w Toruniu. Tytułu najlepszego żużlowca w kraju bronić będzie Patryk Dudek, a wśród faworytów wymienia się oczywiście Bartosza Zmarzlika oraz Kacpra Worynę czy Macieja Janowskiego. Sprawdź, gdzie oglądać IMP w Toruniu NA ŻYWO.

Żużel IMP Toruń: Transmisja TV, STREAM ONLINE. Gdzie oglądać Indywidualne Mistrzostwa Polski na żużlu 16.07.2026?

i

Autor: ART SERVICE / Super Express
  • W Toruniu ruszają Indywidualne Mistrzostwa Polski na żużlu.
  • Faworyci to Bartosz Zmarzlik, Patryk Dudek i Kacper Woryna.
  • Sprawdź, gdzie oglądać IMP w Toruniu. Żużel dzisiaj NA ŻYWO.

Już dziś, w sobotę 16 maja, na toruńskiej Motoarenie ruszają Indywidualne Mistrzostwa Polski na żużlu! Pierwszy z trzech finałów cyklu otworzy walkę o tytuł indywidualnego mistrza kraju. Toruński owal znany jest z szerokich łuków i możliwości wielu ścieżek jazdy – to tor, który lubi ściganie i nagradza tych z najlepszym setupem oraz wyczuciem dystansu. Kibice liczą na emocje od pierwszych biegów. Główni faworyci to mistrz świata Bartosz Zmarzlik, broniący tytułu Patryk Dudek, a także Kacper Woryna, Maciej Janowski i Dominik Kubera

Dramat młodego żużlowca. Są nowe informacje o stanie Patryka Budniaka. Przełomowe wieści ze szpitala

Pełna lista startowa 1. finału IMP Toruń 2026:

  1. Maciej Janowski (Betard Sparta Wrocław)
  2. Antoni Kawczyński (PRES Grupa Deweloperska Toruń) – dzika karta
  3. Dominik Kubera (Stelmet Falubaz Zielona Góra)
  4. Radosław Kowalski (Cellfast Wilki Krosno)
  5. Krzysztof Buczkowski (Abramczyk Polonia Bydgoszcz)
  6. Mateusz Cierniak (Orlen Oil Motor Lublin)
  7. Szymon Woźniak (Abramczyk Polonia Bydgoszcz)
  8. Piotr Pawlicki (Fogo Unia Leszno)
  9. Bartosz Zmarzlik (Orlen Oil Motor Lublin)
  10. Jakub Miśkowiak (Krono-Plast Włókniarz Częstochowa)
  11. Tobiasz Musielak (Cellfast Wilki Krosno)
  12. Przemysław Pawlicki (Stelmet Falubaz Zielona Góra)
  13. Wiktor Przyjemski (Abramczyk Polonia Bydgoszcz)
  14. Kacper Woryna (Orlen Oil Motor Lublin)
  15. Patryk Dudek (PRES Grupa Deweloperska Toruń)
  16. Jakub Jamróg (Innpro ROW Rybnik)

Terminarz Indywidualnych Mistrzostw Polski 2026:

  • 16 maja – Toruń
  • 4 lipca – Bydgoszcz
  • 15 sierpnia – Ostrów Wielkopolski

IMP w Toruniu. Transmisja TV. Gdzie oglądać żużel dzisiaj?

Pierwsza runda Indywidualnych Mistrzostw Polski na żużlu zostanie rozegrana w sobotę 16 maja 2026 w Toruniu. Początek rywalizacji o godzinie 19. Transmisja tv na żywo z IMP w Toruniu na antenie Canal+ Sport 5. Stream online na Canal+ ONLINE.

Bartosz Zmarzlik i jego rodzina
Galeria zdjęć 17