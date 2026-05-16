Już dziś, w sobotę 16 maja, na toruńskiej Motoarenie ruszają Indywidualne Mistrzostwa Polski na żużlu! Pierwszy z trzech finałów cyklu otworzy walkę o tytuł indywidualnego mistrza kraju. Toruński owal znany jest z szerokich łuków i możliwości wielu ścieżek jazdy – to tor, który lubi ściganie i nagradza tych z najlepszym setupem oraz wyczuciem dystansu. Kibice liczą na emocje od pierwszych biegów. Główni faworyci to mistrz świata Bartosz Zmarzlik, broniący tytułu Patryk Dudek, a także Kacper Woryna, Maciej Janowski i Dominik Kubera
Pełna lista startowa 1. finału IMP Toruń 2026:
- Maciej Janowski (Betard Sparta Wrocław)
- Antoni Kawczyński (PRES Grupa Deweloperska Toruń) – dzika karta
- Dominik Kubera (Stelmet Falubaz Zielona Góra)
- Radosław Kowalski (Cellfast Wilki Krosno)
- Krzysztof Buczkowski (Abramczyk Polonia Bydgoszcz)
- Mateusz Cierniak (Orlen Oil Motor Lublin)
- Szymon Woźniak (Abramczyk Polonia Bydgoszcz)
- Piotr Pawlicki (Fogo Unia Leszno)
- Bartosz Zmarzlik (Orlen Oil Motor Lublin)
- Jakub Miśkowiak (Krono-Plast Włókniarz Częstochowa)
- Tobiasz Musielak (Cellfast Wilki Krosno)
- Przemysław Pawlicki (Stelmet Falubaz Zielona Góra)
- Wiktor Przyjemski (Abramczyk Polonia Bydgoszcz)
- Kacper Woryna (Orlen Oil Motor Lublin)
- Patryk Dudek (PRES Grupa Deweloperska Toruń)
- Jakub Jamróg (Innpro ROW Rybnik)
Terminarz Indywidualnych Mistrzostw Polski 2026:
- 16 maja – Toruń
- 4 lipca – Bydgoszcz
- 15 sierpnia – Ostrów Wielkopolski
IMP w Toruniu. Transmisja TV. Gdzie oglądać żużel dzisiaj?
Pierwsza runda Indywidualnych Mistrzostw Polski na żużlu zostanie rozegrana w sobotę 16 maja 2026 w Toruniu. Początek rywalizacji o godzinie 19. Transmisja tv na żywo z IMP w Toruniu na antenie Canal+ Sport 5. Stream online na Canal+ ONLINE.