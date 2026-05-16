W Toruniu ruszają Indywidualne Mistrzostwa Polski na żużlu.

Faworyci to Bartosz Zmarzlik, Patryk Dudek i Kacper Woryna.

Sprawdź, gdzie oglądać IMP w Toruniu. Żużel dzisiaj NA ŻYWO.

Już dziś, w sobotę 16 maja, na toruńskiej Motoarenie ruszają Indywidualne Mistrzostwa Polski na żużlu! Pierwszy z trzech finałów cyklu otworzy walkę o tytuł indywidualnego mistrza kraju. Toruński owal znany jest z szerokich łuków i możliwości wielu ścieżek jazdy – to tor, który lubi ściganie i nagradza tych z najlepszym setupem oraz wyczuciem dystansu. Kibice liczą na emocje od pierwszych biegów. Główni faworyci to mistrz świata Bartosz Zmarzlik, broniący tytułu Patryk Dudek, a także Kacper Woryna, Maciej Janowski i Dominik Kubera

Pełna lista startowa 1. finału IMP Toruń 2026:

Maciej Janowski (Betard Sparta Wrocław) Antoni Kawczyński (PRES Grupa Deweloperska Toruń) – dzika karta Dominik Kubera (Stelmet Falubaz Zielona Góra) Radosław Kowalski (Cellfast Wilki Krosno) Krzysztof Buczkowski (Abramczyk Polonia Bydgoszcz) Mateusz Cierniak (Orlen Oil Motor Lublin) Szymon Woźniak (Abramczyk Polonia Bydgoszcz) Piotr Pawlicki (Fogo Unia Leszno) Bartosz Zmarzlik (Orlen Oil Motor Lublin) Jakub Miśkowiak (Krono-Plast Włókniarz Częstochowa) Tobiasz Musielak (Cellfast Wilki Krosno) Przemysław Pawlicki (Stelmet Falubaz Zielona Góra) Wiktor Przyjemski (Abramczyk Polonia Bydgoszcz) Kacper Woryna (Orlen Oil Motor Lublin) Patryk Dudek (PRES Grupa Deweloperska Toruń) Jakub Jamróg (Innpro ROW Rybnik)

Terminarz Indywidualnych Mistrzostw Polski 2026:

16 maja – Toruń

4 lipca – Bydgoszcz

15 sierpnia – Ostrów Wielkopolski

IMP w Toruniu. Transmisja TV. Gdzie oglądać żużel dzisiaj?

Pierwsza runda Indywidualnych Mistrzostw Polski na żużlu zostanie rozegrana w sobotę 16 maja 2026 w Toruniu. Początek rywalizacji o godzinie 19. Transmisja tv na żywo z IMP w Toruniu na antenie Canal+ Sport 5. Stream online na Canal+ ONLINE.