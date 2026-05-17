- Unia Leszno kontra Motor Lublin - dziś kolejny mecz w 6. kolejce PGE Ekstraligi.
- „Byki” na własnym torze chcą sprawić sensację i zatrzymać rozpędzonego lidera.
- Sprawdź, gdzie oglądać mecz Unia Leszno - Motor Lublin NA ŻYWO.
Mecz Unia Leszno – Motor Lublin zapowiada się bardzo ciekawie. Leszczynianie po powrocie do Ekstraligi walczą z ambicją i liczą na cenne punkty przed własną publicznością, gdzie zawsze są groźni. Motor Lublin po świetnym początku sezonu jest niepokonany i chce kontynuować dominację, choć wyjazdy w tym sezonie bywają wyzwaniem nawet dla faworytów.
Ruszyła PGE Ekstraliga. Kibice patrzą nie tylko na żużlowców. Te piękności kradną show pod taśmą!
Unia Leszno to zespół z charakterem i wielkim sercem: Piotr Pawlicki, Janusz Kołodziej, Benjamin Cook, Keynan Rew oraz Grzegorz Zengota dają dużą siłę. Młodzi Nazar Parnicki i Kacper Mania dodają energii. Na Smoczyku „Byki” potrafią zaskoczyć każdego. Tyle, że Motor Lublin to ostatnio maszyna do wygrywania: Bartosz Zmarzlik, Martin Vaculik, Fredrik Lindgren, Mateusz Cierniak i Kacper Woryna tworzą jeden z najmocniejszych składów w lidze. „Koziołki” na wyjeździe też są groźne i chcą dowieźć komplet punktów.
Awizowany skład Unii Leszno
- 9. Grzegorz Zengota
- 10. Janusz Kołodziej
- 11. Benjamin Cook
- 12. Keynan Rew
- 13. Piotr Pawlicki
- 14. Nazar Parnicki
- 15. Kacper Mania
Awizowany skład Motoru Lublin
- 1. Kacper Woryna
- 2. Fredrik Lindgren
- 3. Martin Vaculik
- 4. Mateusz Cierniak
- 5. Bartosz Zmarzlik
- 6. Bartosz Bańbor
- 7. Bartosz Jaworski
Unia Leszno - Motor Lublin. Gdzie oglądać mecz NA ŻYWO?
Mecz Unia Leszno - Motor Lublin zostanie rozegrany w niedzielę 17 maja 2026. Początek o godzinie 17. Transmisja TV z meczu Unia Leszno - Motor Lublin na antenie Canal+ Sport oraz online na Canal+ ONLINE.