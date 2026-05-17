Unia Leszno - Motor Lublin Transmisja TV i STREAM ONLINE. Gdzie oglądać żużel dzisiaj NA ŻYWO?

Michał Chojecki
Michał Chojecki
2026-05-17 16:33

Unia Leszno podejmuje Motor Lublin w hicie 6. kolejki żużlowej PGE Ekstraligi. Początek meczu w niedzielę 17 maja 2026 o godz. 17 leszczyńskim Stadionie im. Alfreda Smoczyka. Sprawdź, gdzie oglądać mecz Unia Leszno – Motor Lublin NA ŻYWO.

Unia Leszno - Motor Lublin Transmisja TV, STREAM ONLINE. Gdzie oglądać żużel dzisiaj NA ŻYWO?

i

Autor: DOMIN / Super Express
  • Unia Leszno kontra Motor Lublin - dziś kolejny mecz w 6. kolejce PGE Ekstraligi.
  • „Byki” na własnym torze chcą sprawić sensację i zatrzymać rozpędzonego lidera.
  • Sprawdź, gdzie oglądać mecz Unia Leszno - Motor Lublin NA ŻYWO.

Mecz Unia Leszno – Motor Lublin zapowiada się bardzo ciekawie. Leszczynianie po powrocie do Ekstraligi walczą z ambicją i liczą na cenne punkty przed własną publicznością, gdzie zawsze są groźni. Motor Lublin po świetnym początku sezonu jest niepokonany i chce kontynuować dominację, choć wyjazdy w tym sezonie bywają wyzwaniem nawet dla faworytów.

Ruszyła PGE Ekstraliga. Kibice patrzą nie tylko na żużlowców. Te piękności kradną show pod taśmą!

Unia Leszno to zespół z charakterem i wielkim sercem: Piotr Pawlicki, Janusz Kołodziej, Benjamin Cook, Keynan Rew oraz Grzegorz Zengota dają dużą siłę. Młodzi Nazar Parnicki i Kacper Mania dodają energii. Na Smoczyku „Byki” potrafią zaskoczyć każdego. Tyle, że Motor Lublin to ostatnio maszyna do wygrywania: Bartosz Zmarzlik, Martin Vaculik, Fredrik Lindgren, Mateusz Cierniak i Kacper Woryna tworzą jeden z najmocniejszych składów w lidze. „Koziołki” na wyjeździe też są groźne i chcą dowieźć komplet punktów.

Awizowany skład Unii Leszno

  • 9. Grzegorz Zengota
  • 10. Janusz Kołodziej
  • 11. Benjamin Cook
  • 12. Keynan Rew
  • 13. Piotr Pawlicki
  • 14. Nazar Parnicki
  • 15. Kacper Mania

Awizowany skład Motoru Lublin

  • 1. Kacper Woryna
  • 2. Fredrik Lindgren
  • 3. Martin Vaculik
  • 4. Mateusz Cierniak
  • 5. Bartosz Zmarzlik
  • 6. Bartosz Bańbor
  • 7. Bartosz Jaworski

Unia Leszno - Motor Lublin. Gdzie oglądać mecz NA ŻYWO?

Mecz Unia Leszno - Motor Lublin zostanie rozegrany w niedzielę 17 maja 2026. Początek o godzinie 17. Transmisja TV z meczu Unia Leszno - Motor Lublin na antenie Canal+ Sport oraz online na Canal+ ONLINE.

Sonda
Kto wygra mecz Unia Leszno - Motor Lublin?
Bartosz Zmarzlik i jego wielkie serce. Pomógł okradzionemu chłopcu