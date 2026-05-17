Unia Leszno kontra Motor Lublin - dziś kolejny mecz w 6. kolejce PGE Ekstraligi.

„Byki” na własnym torze chcą sprawić sensację i zatrzymać rozpędzonego lidera.

Sprawdź, gdzie oglądać mecz Unia Leszno - Motor Lublin NA ŻYWO.

Mecz Unia Leszno – Motor Lublin zapowiada się bardzo ciekawie. Leszczynianie po powrocie do Ekstraligi walczą z ambicją i liczą na cenne punkty przed własną publicznością, gdzie zawsze są groźni. Motor Lublin po świetnym początku sezonu jest niepokonany i chce kontynuować dominację, choć wyjazdy w tym sezonie bywają wyzwaniem nawet dla faworytów.

Unia Leszno to zespół z charakterem i wielkim sercem: Piotr Pawlicki, Janusz Kołodziej, Benjamin Cook, Keynan Rew oraz Grzegorz Zengota dają dużą siłę. Młodzi Nazar Parnicki i Kacper Mania dodają energii. Na Smoczyku „Byki” potrafią zaskoczyć każdego. Tyle, że Motor Lublin to ostatnio maszyna do wygrywania: Bartosz Zmarzlik, Martin Vaculik, Fredrik Lindgren, Mateusz Cierniak i Kacper Woryna tworzą jeden z najmocniejszych składów w lidze. „Koziołki” na wyjeździe też są groźne i chcą dowieźć komplet punktów.

Awizowany skład Unii Leszno

9. Grzegorz Zengota

10. Janusz Kołodziej

11. Benjamin Cook

12. Keynan Rew

13. Piotr Pawlicki

14. Nazar Parnicki

15. Kacper Mania

Awizowany skład Motoru Lublin

1. Kacper Woryna

2. Fredrik Lindgren

3. Martin Vaculik

4. Mateusz Cierniak

5. Bartosz Zmarzlik

6. Bartosz Bańbor

7. Bartosz Jaworski

Unia Leszno - Motor Lublin. Gdzie oglądać mecz NA ŻYWO?

Mecz Unia Leszno - Motor Lublin zostanie rozegrany w niedzielę 17 maja 2026. Początek o godzinie 17. Transmisja TV z meczu Unia Leszno - Motor Lublin na antenie Canal+ Sport oraz online na Canal+ ONLINE.

