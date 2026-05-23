- Przed nami Grand Prix Czech w Pradze, a tor Marketa jest szczęśliwy dla Polaków.
- Bartosz Zmarzlik walczy o rekordowy, siódmy tytuł Indywidualnego Mistrza Świata.
- Sprawdź, gdzie oglądać Grand Prix Czech NA ŻYWO i nie przegap emocjonującej rywalizacji w żużlowym cyklu.
Broniący tytułu Bartosz Zmarzlik powalczy o czwarte zwycięstwo w turnieju Grand Prix na praskim torze Marketa, drugiej eliminacji żużlowych mistrzostw świata. Przed rokiem był tu najlepszy. W Pradze wystartują także Kacper Woryna, Patryk Dudek i Dominik Kubera.
Pierwszy tegoroczny turniej w niemieckim Landshut zakończył się niespodzianką. Wygrał debiutujący jako pełnoprawny uczestnik cyklu GP Kacper Woryna, przed Brytyjczykiem Danielem Bewleyem i Bartoszem Zmarzlikiem. Patryk Dudek był siódmy, a Dominik Kubera zajął 10. miejsce.
Tor Marketa w Pradze jest bardzo lubiany przez polskich kibiców i zawodników. Oprócz Bartosza Zmarzlika zwyciężali tu Tomasz Gollob, Janusz Kołodziej i Maciej Janowski, a na podium stali także Jarosław Hampel, Patryk Dudek, Krzysztof Kasprzak oraz reprezentujący biało-czerwone barwy Rune Holta.
Bartosz Zmarzlik w ubiegłym roku w Pradze dołączył do Brytyjczyka Taia Woffindena, Autralijczyka Jasona Crumpa, Duńczyka Nickiego Pedersena i Słowaka Martina Vaculika, którzy triumfowali tu trzykrotnie. W sobotę będzie mógł zostać samodzielnym rekordzistą.
W stolicy Czech zabraknie Szweda Fredrika Lindgrena, który doznał kontuzji w ostatnim meczu ligowym jego Orlen Oil Motoru Lublin z Unią Leszno. Z listy rezerwowych zastąpi go Duńczyk Anders Thomsen. Nie będzie mógł także wystartować Daniel Bewley, który w środę uległ wypadkowi w lidze duńskiej. Doznał złamania kości udowej i kompresji jednego z kręgów, co może go wykluczyć ze startów na wiele tygodni. Bewleya zastąpi z listy rezerwowych reprezentant gospodarzy Jan Kvech, który pierwotnie miał startować z „dziką kartą”. Zwolnione przez niego miejsce zajmie 18-letni Czech Adam Bednar.
Gdzie oglądać Grand Prix Czech NA ŻYWO?
Grand Prix Czech w Pradze odbędzie się w sobotę 23 maja 2026. Początek GP Czech o godzinie 19. Transmisja TV z Grand Prix Czech na antenie Eurosportu 3. To nowy kanał sportowy dostępny od początku kwietnia. Grand Prix Czech można oglądać również online za pośrednictwem Playera i platformy HBO Max.
Czołówka klasyfikacji cyklu GP po 1. turnieju:
- 1. Kacper Woryna (Polska) 20 pkt
- 2. Daniel Bewley (W. Brytania) 18
- 3. Bartosz Zmarzlik (Polska) 16
- 4. Robert Lambert (W. Brytania) 14
- 5. Fredrik Lindgren (Szwecja) 12
- 6. Jason Doyle (Australia) 11
- 7. Patryk Dudek (Polska) 10
- 8. Jack Holder (Australia) 9
- 9. Brady Kurtz (Australia) 8
- 10. Dominik Kubera (Polska) 7