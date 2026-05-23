Przed nami Grand Prix Czech w Pradze, a tor Marketa jest szczęśliwy dla Polaków.

Bartosz Zmarzlik walczy o rekordowy, siódmy tytuł Indywidualnego Mistrza Świata.

Broniący tytułu Bartosz Zmarzlik powalczy o czwarte zwycięstwo w turnieju Grand Prix na praskim torze Marketa, drugiej eliminacji żużlowych mistrzostw świata. Przed rokiem był tu najlepszy. W Pradze wystartują także Kacper Woryna, Patryk Dudek i Dominik Kubera.

Pierwszy tegoroczny turniej w niemieckim Landshut zakończył się niespodzianką. Wygrał debiutujący jako pełnoprawny uczestnik cyklu GP Kacper Woryna, przed Brytyjczykiem Danielem Bewleyem i Bartoszem Zmarzlikiem. Patryk Dudek był siódmy, a Dominik Kubera zajął 10. miejsce.

Tor Marketa w Pradze jest bardzo lubiany przez polskich kibiców i zawodników. Oprócz Bartosza Zmarzlika zwyciężali tu Tomasz Gollob, Janusz Kołodziej i Maciej Janowski, a na podium stali także Jarosław Hampel, Patryk Dudek, Krzysztof Kasprzak oraz reprezentujący biało-czerwone barwy Rune Holta.

Bartosz Zmarzlik w ubiegłym roku w Pradze dołączył do Brytyjczyka Taia Woffindena, Autralijczyka Jasona Crumpa, Duńczyka Nickiego Pedersena i Słowaka Martina Vaculika, którzy triumfowali tu trzykrotnie. W sobotę będzie mógł zostać samodzielnym rekordzistą.

W stolicy Czech zabraknie Szweda Fredrika Lindgrena, który doznał kontuzji w ostatnim meczu ligowym jego Orlen Oil Motoru Lublin z Unią Leszno. Z listy rezerwowych zastąpi go Duńczyk Anders Thomsen. Nie będzie mógł także wystartować Daniel Bewley, który w środę uległ wypadkowi w lidze duńskiej. Doznał złamania kości udowej i kompresji jednego z kręgów, co może go wykluczyć ze startów na wiele tygodni. Bewleya zastąpi z listy rezerwowych reprezentant gospodarzy Jan Kvech, który pierwotnie miał startować z „dziką kartą”. Zwolnione przez niego miejsce zajmie 18-letni Czech Adam Bednar.

Grand Prix Czech w Pradze odbędzie się w sobotę 23 maja 2026. Początek GP Czech o godzinie 19. Transmisja TV z Grand Prix Czech na antenie Eurosportu 3. To nowy kanał sportowy dostępny od początku kwietnia. Grand Prix Czech można oglądać również online za pośrednictwem Playera i platformy HBO Max.

Czołówka klasyfikacji cyklu GP po 1. turnieju:

1. Kacper Woryna (Polska) 20 pkt

2. Daniel Bewley (W. Brytania) 18

3. Bartosz Zmarzlik (Polska) 16

4. Robert Lambert (W. Brytania) 14

5. Fredrik Lindgren (Szwecja) 12

6. Jason Doyle (Australia) 11

7. Patryk Dudek (Polska) 10

8. Jack Holder (Australia) 9

9. Brady Kurtz (Australia) 8

10. Dominik Kubera (Polska) 7

