Speedway Grand Prix powraca. Sprawdź, gdzie oglądać rywalizację żużlowców!

- Speedway Grand Prix powraca z czterema Polakami w stawce, w tym obrońcą tytułu, Bartoszem Zmarzlikiem.
- Rywalizacja o tytuł indywidualnego mistrza świata na żużlu rozpoczyna się 2 maja w Landshut.
- Transmisje z każdej rundy cyklu będą dostępne w Eurosport 3, Player.pl oraz na platformie HBO Max.
- Sprawdź, gdzie oglądać zmagania żużlowców i czy Bartosz Zmarzlik zdobędzie historyczny, siódmy tytuł mistrza świata!
Gdzie oglądać Speedway Grand Prix?
Od początku kwietnia dostępne są dwa nowe kanały sportowe. Eurosport 3 i Eurosport 4 można znaleźć w ofercie 37 operatorów telewizji kablowo-satelitarnej. Fani, którzy czekali na powrót Speedwaya na ekrany będą mieli okazję śledzić cały cykl już od otwierającej rundy 2 maja.
Widzowie, których operatorzy nie mają jeszcze w ofercie Eurosportu 3, walkę o tytuł indywidualnego mistrza świata na żużlu, będą mogli obejrzeć za pośrednictwem Playera. Platforma daje możliwość wykupienia miesięcznego pakietu Eurosport Pass w cenie jedynie 20 zł. Trzecim rozwiązaniem jest dostęp do zmagań żużlowych mistrzów na platformie HBO Max.
Sezon, który może przejść do historii
Przez ostatnie cztery lata w Speedway Grand Prix niepodzielnie rządził Bartosz Zmarzlik. W poprzednim sezonie walka była jednak niesamowicie zacięta, a tytuł mistrzowski rozstrzygnął się w ostatniej rundzie. To zapowiada ogromne emocje w 2026 roku. Emocje, których każdy kibic żużla w Polsce będzie mógł doświadczyć dzięki transmisjom w Eurosporcie 3, Playerze oraz HBO Max.
- Po raz pierwszy w stuletniej historii sportu żużlowego ktoś ma szansę zdobyć siódmy tytuł mistrza świata. I tym kimś jest Bartosz Zmarzlik. Do tej pory sześciokrotnie mistrzostwo zdobywali Ivan Mauger, Tony Rickardsson i właśnie Zmarzlik. Może nas więc czekać sezon historyczny! Pamiętamy jednak wyjątkową walkę z ubiegłego sezonu, w którym Brady Kurtz, debiutujący w cyklu SGP, wygrał pięć rund z rzędu i w klasyfikacji generalnej był zaledwie punkt za Polakiem. Jestem pewien, że przed nami niesamowity sezon pełen emocji – powiedział Michał Korościel, komentator Eurosportu.
Do walki o trofeum z pewnością ponownie włączą się również Dan Bewley, czy Frederik Lindgren. Nie zapominajmy też, że w stawce jest aż czterech Polaków, bo obok obrońcy trofeum, o mistrzostwo powalczą również Dominik Kubera, Patryk Dudek i Kacper Woryna.
Spośród 10 rund, trzy odbędą się w Polsce: 20 czerwca we Wrocławiu, 1 sierpnia w Łodzi i finałowa 26 września w Toruniu. Cykl zawita również do Niemiec, Czech, Wielkiej Brytanii, Danii, Szwecji i Łotwy. To będzie fenomenalne widowisko, z wieloma, toczonymi „na żyletki” pojedynkami. Wszystkie dostępne dla polskiego widza dzięki transmisjom w Eurosport 3, Playerze i HBO Max.
Żużlowców będzie można dopingować również 1 maja w półfinale Speedway World Cup, który także zaplanowano w Landshut. Drugi półfinał odbędzie się 7 sierpnia w Rydze, a wielki finał – z udziałem Polaków, którzy jako gospodarze mają zapewniony start w decydującym starciu - w Warszawie na PGE Stadionie Narodowym 29 sierpnia 2026. Tę rywalizację również będzie można śledzić na antenie Eurosportu 3.
Kalendarz Speedway Grand Prix 2026:
- · 2 maja, Landshut
- · 23 maja, Praga
- · 5 czerwca, Manchester
- · 6 czerwca, Manchester
- · 20 czerwca, Wrocław
- · 11 lipca, Malilla
- · 1 sierpnia, Łódź
- · 8 sierpnia, Ryga
- · 12 września, Vojens
- · 26 września, Toruń