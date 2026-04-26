Unia Leszno - Stal Gorzów Transmisja TV, STREAM ONLINE. Gdzie oglądać żużel dzisiaj NA ŻYWO?

Michał Chojecki
2026-04-26 15:20

Unia Leszno podejmuje Stal Gorzów w 3. kolejce żużlowej PGE Ekstraligi. Początek spotkania w niedzielę 26 kwietnia o godzinie 17 na stadionie im. Alfreda Smoczyka. Sprawdź, gdzie oglądać mecz Unia Leszno - Stal Gorzów NA ŻYWO.

Autor: Lampkowski Piotr / Super Express
Unia Leszno, beniaminek PGE Ekstraligi, wraca na swój tor po dwóch kolejkach z 2 punktami i bilansem +26. Unia zaczęła sezon od efektownego zwycięstwa z Włókniarzem Częstochową (59:31), a w Toruniu przegrała dopiero w ostatnim biegu (44:46). "Byki" jadą na fali – mocny tor, świetna para seniorska i głód zwycięstw po awansie.

Stal Gorzów ma na koncie remis i porażkę. Do Leszna przyjeżdża wyraźnie osłabiona – bez swojego niekwestionowanego lidera Andersa Thomsena (kontuzja). Niepewna jest też dyspozycja Oskara Palucha. Na barkach drużyny spoczywa teraz Jack Holder, Paweł Przedpełski i młodzi: Marcel Szymko oraz Oskar Chatłas. Stal musi zaskoczyć, bo na Smoczyku będzie bardzo trudno. To klasyczny żużlowy pojedynek z wielką historią. Unia na własnym torze jest zdecydowanym faworytem, ale w speedwayu jeden dobry bieg potrafi wszystko odwrócić. Oczekujemy walki od pierwszego startu, ostrych manewrów i emocji do 15. biegu.

Awizowany skład Unii Leszno

  • 9. Grzegorz Zengota
  • 10. Janusz Kołodziej
  • 11. Ben Cook
  • 12. Keynan Rew
  • 13. Piotr Pawlicki
  • 14. Nazar Parnitskyi
  • 15. Marcel Juskowiak

Awizowany skład Stali Gorzów

  • 1. Jack Holder
  • 2. Anders Thomsen
  • 3. Marcel Szymko
  • 4. Oskar Chatłas
  • 5. Paweł Przedpełski
  • 6. Oskar Paluch
  • 7. Adam Bednar

Unia Leszno - Stal Gorzów Gdzie oglądać żużel dzisiaj NA ŻYWO?

Mecz Unia Leszno - Stal Gorzów w 3. kolejce żużlowej PGE Ekstraligi zostanie rozegrany w niedzielę 26 kwietnia 2026. Początek meczu Unia Leszno - Stal Gorzów o godzinie 17. Transmisja TV z meczu Unia Leszno - Stal Gorzów na antenie Canal+ Sport oraz online na Canal+ ONLINE.

