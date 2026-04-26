Mecz Unia Leszno - Stal Gorzów to pierwsze niedzielne spotkanie w żużlowej PGE Ekstralidze.

To klasyczny żużlowy pojedynek z wielką historią.

Unia Leszno, beniaminek PGE Ekstraligi, wraca na swój tor po dwóch kolejkach z 2 punktami i bilansem +26. Unia zaczęła sezon od efektownego zwycięstwa z Włókniarzem Częstochową (59:31), a w Toruniu przegrała dopiero w ostatnim biegu (44:46). "Byki" jadą na fali – mocny tor, świetna para seniorska i głód zwycięstw po awansie.

Stal Gorzów ma na koncie remis i porażkę. Do Leszna przyjeżdża wyraźnie osłabiona – bez swojego niekwestionowanego lidera Andersa Thomsena (kontuzja). Niepewna jest też dyspozycja Oskara Palucha. Na barkach drużyny spoczywa teraz Jack Holder, Paweł Przedpełski i młodzi: Marcel Szymko oraz Oskar Chatłas. Stal musi zaskoczyć, bo na Smoczyku będzie bardzo trudno. To klasyczny żużlowy pojedynek z wielką historią. Unia na własnym torze jest zdecydowanym faworytem, ale w speedwayu jeden dobry bieg potrafi wszystko odwrócić. Oczekujemy walki od pierwszego startu, ostrych manewrów i emocji do 15. biegu.

Awizowany skład Unii Leszno

9. Grzegorz Zengota

10. Janusz Kołodziej

11. Ben Cook

12. Keynan Rew

13. Piotr Pawlicki

14. Nazar Parnitskyi

15. Marcel Juskowiak

Awizowany skład Stali Gorzów

1. Jack Holder

2. Anders Thomsen

3. Marcel Szymko

4. Oskar Chatłas

5. Paweł Przedpełski

6. Oskar Paluch

7. Adam Bednar

Unia Leszno - Stal Gorzów Gdzie oglądać żużel dzisiaj NA ŻYWO?

Mecz Unia Leszno - Stal Gorzów w 3. kolejce żużlowej PGE Ekstraligi zostanie rozegrany w niedzielę 26 kwietnia 2026. Początek meczu Unia Leszno - Stal Gorzów o godzinie 17. Transmisja TV z meczu Unia Leszno - Stal Gorzów na antenie Canal+ Sport oraz online na Canal+ ONLINE.

