Przed nami drugie Grand Prix Wielkiej Brytanii w Manchesterze.

Bartosz Zmarzlik walczy o rekordowy, siódmy tytuł Indywidualnego Mistrza Świata.

Sprawdź, gdzie oglądać Grand Prix Wielkiej Brytanii NA ŻYWO i nie przegap emocjonującej rywalizacji w żużlowym cyklu.

Bartosz Zmarzlik zajął czwarte miejsce w żużlowej Grand Prix w Manchesterze, trzeciej rundzie mistrzostw świata. Broniący tytułu Polak w finale upadł i został wykluczony z powtórki. Nadal prowadzi w klasyfikacji generalnej. Zawody wygrał Australijczyk Max Fricke.

W turnieju wystartowali dwaj inni Polacy: Patryk Dudek oraz Kacper Woryna. Ten drugi zakończył starty na zasadniczej części zawodów i nie utrzymał drugiego miejsca w klasyfikacji generalnej (spadł na czwarte). Dudkowi udało się w piątek awansować do tzw. wyścigu ostatniej szansy. Po starcie do niego był czwarty. Szybko zdołał minąć jednego rywala, ale dwóch następnych już nie (został sklasyfikowany na ósmym miejscu). Ze względu na kłopoty zdrowotne nie wystartował Dominik Kubera.

Gdzie oglądać Grand Prix Wielkiej Brytanii w Manchesterze NA ŻYWO?

Drugie Grand Prix Wielkiej Brytanii w Manchesterze odbędzie się w sobotę 6 czerwca 2026. Początek GP Wielkiej Brytanii o godzinie 20 polskiego czasu. Transmisja TV z Grand Prix Wielkiej Brytanii na antenie Eurosportu 3. To nowy kanał sportowy dostępny od początku kwietnia. Grand Prix Wielkiej Brytanii można oglądać również online za pośrednictwem Playera i platformy HBO Max.

Czołówka klasyfikacji generalnej MŚ po trzech rundach:

1. Bartosz Zmarzlik (Polska) 46 pkt

2. Brady Kurtz (Australia) 45

3. Jack Holder (Australia) 41

4. Kacper Woryna (Polska) 35

5. Robert Lambert (W. Brytania) 35

6. Max Fricke (Australia) 30

7. Leon Madsen (Dania) 29

8. Michael Jepsen Jensen (Dania) 27

9. Jason Doyle (Australia) 26

10. Patryk Dudek (Polska) 24

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