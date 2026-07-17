Rusza walka o mistrzostwo Europy na żużlu. Legenda wskazuje faworyta

W Zielonej Górze rusza cykl Speedway European Championship, gdzie obrońca tytułu, Patryk Dudek, zmierzy się z europejską czołówką na własnym torze.

Mimo gwiazdorskiej obsady, w tym siedmiu zawodników Grand Prix, legenda żużla Andrzej Huszcza jednoznacznie wskazuje Polaka jako głównego faworyta.

Sprawdź, czy atut domowego toru wystarczy do obrony mistrzostwa i poznaj wszystkie szczegóły walki o dominację w Europie!

Dudek broni tytułu na "własnym podwórku"

Tego nie można przegapić! W najbliższą sobotę oczy całego żużlowego świata zwrócone będą na Zieloną Górę, gdzie odbędzie się inauguracja tegorocznego cyklu Speedway European Championship. Dla obrońcy tytułu, Patryka Dudka, to wymarzony start. Po raz pierwszy w historii zawody tej rangi odbędą się na torze, na którym stawiał swoje pierwsze kroki w żużlu i spędził większość kariery.

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Obrona trofeum nie będzie jednak spacerkiem. Obsada cyklu jest w tym roku naszpikowana gwiazdami, a apetyt na zwycięstwo ma wielu. O sile tegorocznej edycji mówi legenda zielonogórskiego klubu, Andrzej Huszcza.

- Lista startowa mistrzostw Europy wygląda naprawdę imponująco. Aż siedmiu uczestników Grand Prix, do tego kilku zawodników, którzy są obecnie w doskonałej formie - przyznaje Huszcza. Dodaje jednak, że atut własnego toru może być kluczowy dla zawodników miejscowego Falubazu. - Leon Madsen czy Andrzej Lebiediew powinni się włączyć do walki o zwycięstwo. Bez szans nie jest też Przemysław Pawlicki - dodaje.

Wróg czai się za rogiem? Rywale znają ten tor

Choć atut własnego toru wydaje się nie do przecenienia, dla zawodników Falubazu może to być pułapka. Do Zielonej Góry przyjedzie cała plejada gwiazd, które doskonale znają ten obiekt i notowały na nim w przeszłości znakomite występy. Mowa choćby o samym Patryku Dudku, a także o Michaelu Jepsenie Jensenie, Piotrze Pawlickim czy Janie Kvechu. Andrzej Huszcza nie ma jednak wątpliwości, kto będzie chciał zabłysnąć najbardziej.

- Wydaje mi się, że najbardziej zmobilizowany do Zielonej Góry przyjedzie Patryk Dudek. Znam go i wiem, że przed własną publicznością zrobi wszystko, by wygrać. On czuje się znakomicie na tym torze, a dodatkowo uporał się z problemami z początku sezonu. Moim zdaniem to właśnie on wygra turniej w Zielonej Górze - analizuje Huszcza.

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Pewny siebie jest również aktualny wicemistrz Europy, Andzejs Lebiediew.

- Chcę zdobyć złoty medal mistrzostw Europy po raz trzeci, a Zielona Góra to dla mnie idealne miejsce na inaugurację - mówi Łotysz.

Nie tylko sportowe emocje. Atrakcje dla kibiców

O prestiżu zawodów świadczy nie tylko lista startowa, ale także obecność firmy Orlen jako sponsora strategicznego. To dowód, że cykl SEC jest obecnie jednym z najważniejszych turniejów w światowym żużlu.

Organizatorzy przygotowali też moc atrakcji dla fanów. Od godziny 15:00 czynne będzie miasteczko kibica, a w nim m.in. symulator startu żużlowego, symulator dachowania i zderzenia, a także spotkania z zawodnikami.

Bilety na to wielkie święto żużla znikają w błyskawicznym tempie, ale wciąż są dostępne w serwisie abilet.pl. Organizatorzy spodziewają się kilkunastotysięcznej widowni i przygotowali specjalne pakiety rodzinne w promocyjnych cenach.

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ŻUŻEL. PATRYK DUDEK: Z WIEKIEM STAŁEM SIĘ BARDZIEJ PROFESJONALNY