Speedway GP. Podium Bartosza Zmarzlika w Szwecji! Pokonał najgroźniejszego rywala

Bartosz Zmarzlik zajął 3. miejsce w żużlowej Grand Prix w szwedzkiej Malilli.

Polak zachował prowadzenie w klasyfikacji mistrzostw świata po sześciu turniejach.

W Szwecji wygrał Duńczyk Anders Thomsen, przed Brytyjczykiem Robertem Lambertem.

GP Szwecji. Podium Bartosza Zmarzlika, najgroźniejszy rywal za plecami

Bartosz Zmarzlik miał szansę wygrać w Malilli po raz piąty w karierze, ale w finale musiał uznać wyższość dwóch rywali. Zwycięstwo Thomsena można uznać za niespodziankę, bowiem Duńczyk startuje w cyklu GP z listy rezerwowych za jednego z kontuzjowanych zawodników. W decydującym wyścigu był jednak bezkonkurencyjny, wychodząc na prowadzenie na pierwszym okrążeniu. Za jego plecami zaciętą walkę stoczyli polski sześciokrotny mistrz świata i Lambert, który zasadniczą fazę zawodów zakończył z kompletem punktów. Górą był Brytyjczyk i to on stanął na drugim stopniu podium.

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W turnieju zasadniczym Zmarzlik zdobył 12 punktów i obok Lamberta awansował bezpośrednio do finału. W pierwszym wyścigu ostatniej szansy Patryk Dudek był drugi, a w drugim Dominik Kubera przyjechał ostatni, co oznaczało, że w decydującym biegu turnieju zaprezentuje się tylko jeden z biało-czerwonych. Kacprowi Worynie jako jedynemu z Polaków nie udało się w sobotę wygrać żadnego wyścigu i został sklasyfikowany na 11. miejscu.

W klasyfikacji generalnej Zmarzlik ma 98 pkt i o pięć wyprzedza czwartego w Malilli Australijczyka Brady'ego Kurtza. Trzeci Lambert traci do Polaka 17 pkt. Kolejni zawodnicy mają już pokaźną stratę i nie powinni się liczyć w walce o tytuł mistrza świata. Kolejny turniej GP odbędzie się 1 sierpnia w Łodzi.

Wyniki GP Szwecji 11 lipca 2026:

1. Anders Thomsen (Dania)

2. Robert Lambert (W. Brytania)

3. Bartosz Zmarzlik (Polska)

4. Brady Kurtz (Australia)

5. Andrzej Lebiediew (Łotwa)

6. Patryk Dudek (Polska)

7. Leon Madsen (Dania)

8. Kim Nilsson (Szwecja)

9. Dominik Kubera (Polska)

10. Jan Kvech (Czechy)

11. Kacper Woryna (Polska)

Klasyfikacja generalna SGP po 6 z 10 turniejów:

1. Bartosz Zmarzlik (Polska) 98 pkt

2. Brady Kurtz (Australia) 93

3. Robert Lambert (W. Brytania) 81

4. Michael Jepsen Jensen (Dania) 66

5. Leon Madsen (Dania) 55

6. Kacper Woryna (Polska) 55

7. Jack Holder (Australia) 55

8. Max Fricke (Australia) 54

9. Patryk Dudek (Polska) 51

...

14. Dominik Kubera (Polska) 28

19. Maciej Janowski (Polska) 11

24. Marcel Kowolik (Polska) 1

33. Nikodem Mikołajczyk (Polska) 0

CO ZA GOOOŚĆ ❗️Nie Kurtz.Nie Zmarzlik.Nawet nie, niepokonany do tej pory, Lambert.Tylko on, który miał mieć VIP-owskie miejsce w finale, by podziwiać rywalizację tych, którzy biją się o tytuł mistrza świata.#SwedishSGP #SpeedwayGP pic.twitter.com/QoAoEnPxqE— Eurosport Polska (@Eurosport_PL) July 11, 2026