Speedway GP. Podium Bartosza Zmarzlika w Szwecji! Pokonał najgroźniejszego rywala

- Bartosz Zmarzlik zajął 3. miejsce w żużlowej Grand Prix w szwedzkiej Malilli.
- Polak zachował prowadzenie w klasyfikacji mistrzostw świata po sześciu turniejach.
- W Szwecji wygrał Duńczyk Anders Thomsen, przed Brytyjczykiem Robertem Lambertem.
GP Szwecji. Podium Bartosza Zmarzlika, najgroźniejszy rywal za plecami
Bartosz Zmarzlik miał szansę wygrać w Malilli po raz piąty w karierze, ale w finale musiał uznać wyższość dwóch rywali. Zwycięstwo Thomsena można uznać za niespodziankę, bowiem Duńczyk startuje w cyklu GP z listy rezerwowych za jednego z kontuzjowanych zawodników. W decydującym wyścigu był jednak bezkonkurencyjny, wychodząc na prowadzenie na pierwszym okrążeniu. Za jego plecami zaciętą walkę stoczyli polski sześciokrotny mistrz świata i Lambert, który zasadniczą fazę zawodów zakończył z kompletem punktów. Górą był Brytyjczyk i to on stanął na drugim stopniu podium.
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W turnieju zasadniczym Zmarzlik zdobył 12 punktów i obok Lamberta awansował bezpośrednio do finału. W pierwszym wyścigu ostatniej szansy Patryk Dudek był drugi, a w drugim Dominik Kubera przyjechał ostatni, co oznaczało, że w decydującym biegu turnieju zaprezentuje się tylko jeden z biało-czerwonych. Kacprowi Worynie jako jedynemu z Polaków nie udało się w sobotę wygrać żadnego wyścigu i został sklasyfikowany na 11. miejscu.
W klasyfikacji generalnej Zmarzlik ma 98 pkt i o pięć wyprzedza czwartego w Malilli Australijczyka Brady'ego Kurtza. Trzeci Lambert traci do Polaka 17 pkt. Kolejni zawodnicy mają już pokaźną stratę i nie powinni się liczyć w walce o tytuł mistrza świata. Kolejny turniej GP odbędzie się 1 sierpnia w Łodzi.
Wyniki GP Szwecji 11 lipca 2026:
- 1. Anders Thomsen (Dania)
- 2. Robert Lambert (W. Brytania)
- 3. Bartosz Zmarzlik (Polska)
- 4. Brady Kurtz (Australia)
- 5. Andrzej Lebiediew (Łotwa)
- 6. Patryk Dudek (Polska)
- 7. Leon Madsen (Dania)
- 8. Kim Nilsson (Szwecja)
- 9. Dominik Kubera (Polska)
- 10. Jan Kvech (Czechy)
- 11. Kacper Woryna (Polska)
Klasyfikacja generalna SGP po 6 z 10 turniejów:
- 1. Bartosz Zmarzlik (Polska) 98 pkt
- 2. Brady Kurtz (Australia) 93
- 3. Robert Lambert (W. Brytania) 81
- 4. Michael Jepsen Jensen (Dania) 66
- 5. Leon Madsen (Dania) 55
- 6. Kacper Woryna (Polska) 55
- 7. Jack Holder (Australia) 55
- 8. Max Fricke (Australia) 54
- 9. Patryk Dudek (Polska) 51
- ...
- 14. Dominik Kubera (Polska) 28
- 19. Maciej Janowski (Polska) 11
- 24. Marcel Kowolik (Polska) 1
- 33. Nikodem Mikołajczyk (Polska) 0