Speedway GP. Podium Bartosza Zmarzlika w Szwecji! Pokonał najgroźniejszego rywala

Kamil Heppen
Kamil Heppen
PAP
PAP
2026-07-11 22:29

Bartosz Zmarzlik nie zwalnia tempa i po raz kolejny znalazł się na podium zawodów z cyklu Speedway Grand Prix! Broniący tytułu Polak zajął w finale 3. miejsce i wyprzedził swojego najgroźniejszego rywala Brady'ego Kurtza, powiększając nad nim przewagę w klasyfikacji generalnej MŚ.

Uśmiechnięty Bartosz Zmarzlik w plastronie lidera na tle kibiców. O podium w Szwecji przeczytasz na SE Supersport.
Autor: Paweł Wilczyński/ Cyfrasport Bartosz Zmarzlik
  • Bartosz Zmarzlik zajął 3. miejsce w żużlowej Grand Prix w szwedzkiej Malilli.
  • Polak zachował prowadzenie w klasyfikacji mistrzostw świata po sześciu turniejach.
  • W Szwecji wygrał Duńczyk Anders Thomsen, przed Brytyjczykiem Robertem Lambertem.

GP Szwecji. Podium Bartosza Zmarzlika, najgroźniejszy rywal za plecami

Bartosz Zmarzlik miał szansę wygrać w Malilli po raz piąty w karierze, ale w finale musiał uznać wyższość dwóch rywali. Zwycięstwo Thomsena można uznać za niespodziankę, bowiem Duńczyk startuje w cyklu GP z listy rezerwowych za jednego z kontuzjowanych zawodników. W decydującym wyścigu był jednak bezkonkurencyjny, wychodząc na prowadzenie na pierwszym okrążeniu. Za jego plecami zaciętą walkę stoczyli polski sześciokrotny mistrz świata i Lambert, który zasadniczą fazę zawodów zakończył z kompletem punktów. Górą był Brytyjczyk i to on stanął na drugim stopniu podium.

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Pytanie 1 z 10
W jakim klubie występuje Bartosz Zmarzlik?

W turnieju zasadniczym Zmarzlik zdobył 12 punktów i obok Lamberta awansował bezpośrednio do finału. W pierwszym wyścigu ostatniej szansy Patryk Dudek był drugi, a w drugim Dominik Kubera przyjechał ostatni, co oznaczało, że w decydującym biegu turnieju zaprezentuje się tylko jeden z biało-czerwonych. Kacprowi Worynie jako jedynemu z Polaków nie udało się w sobotę wygrać żadnego wyścigu i został sklasyfikowany na 11. miejscu.

W klasyfikacji generalnej Zmarzlik ma 98 pkt i o pięć wyprzedza czwartego w Malilli Australijczyka Brady'ego Kurtza. Trzeci Lambert traci do Polaka 17 pkt. Kolejni zawodnicy mają już pokaźną stratę i nie powinni się liczyć w walce o tytuł mistrza świata. Kolejny turniej GP odbędzie się 1 sierpnia w Łodzi.

Wyniki GP Szwecji 11 lipca 2026:

  • 1. Anders Thomsen (Dania)
  • 2. Robert Lambert (W. Brytania)
  • 3. Bartosz Zmarzlik (Polska)
  • 4. Brady Kurtz (Australia)
  • 5. Andrzej Lebiediew (Łotwa)
  • 6. Patryk Dudek (Polska)
  • 7. Leon Madsen (Dania)
  • 8. Kim Nilsson (Szwecja)
  • 9. Dominik Kubera (Polska)
  • 10. Jan Kvech (Czechy)
  • 11. Kacper Woryna (Polska)

Klasyfikacja generalna SGP po 6 z 10 turniejów:

  • 1. Bartosz Zmarzlik (Polska) 98 pkt
  • 2. Brady Kurtz (Australia) 93
  • 3. Robert Lambert (W. Brytania) 81
  • 4. Michael Jepsen Jensen (Dania) 66
  • 5. Leon Madsen (Dania) 55
  • 6. Kacper Woryna (Polska) 55
  • 7. Jack Holder (Australia) 55
  • 8. Max Fricke (Australia) 54
  • 9. Patryk Dudek (Polska) 51
  • ...
  • 14. Dominik Kubera (Polska) 28
  • 19. Maciej Janowski (Polska) 11
  • 24. Marcel Kowolik (Polska) 1
  • 33. Nikodem Mikołajczyk (Polska) 0
ZMARZLIK: NIE BYŁEM ŚWIADOMY, CO MÓWIĘ
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