- Przed nami Grand Prix Szwecji na torze w Malilli.
- Bartosz Zmarzlik walczy o rekordowy, siódmy tytuł Indywidualnego Mistrza Świata.
- Sprawdź, gdzie oglądać Grand Prix Szwecji NA ŻYWO i nie przegap emocjonującej rywalizacji w żużlowym cyklu.
Bartosz Zmarzlik w sobotę będzie miał okazję powiększyć przewagę nad rywalami, bowiem szósta runda cyklu Grand Prix odbędzie się w szwedzkiej Malilli, gdzie wygrywał już czterokrotnie. Polski mistrz świata zwyciężył w poprzedniej eliminacji we Wrocławiu, dzięki czemu objął prowadzenie w klasyfikacji generalnej. Ma trzy punkty przewagi nad Bradym Kurtzem, którego w ubiegłym roku w walce o tytuł wyprzedził zaledwie o jeden punkt. Trzeci Brytyjczyk Robert Lambert traci do lidera już dziewięć punktów, więc bardzo możliwe, że sprawę złotego medalu ponownie rozstrzygną między sobą Polak i Australijczyk.
Tor w Malilli należy do ulubionych Bartosza Zmarzlika. Wygrał tu w 2017, 2021, 2022 i 2024 roku. Równie dużo zwycięstw odniósł tylko w Toruniu. Jeżeli Polak w sobotę znowu będzie najlepszy, to zostanie samodzielnym liderem pod względem liczby triumfów na tym szwedzkim torze - także cztery ma niestartujący już słynny Australijczyk Jason Crump. Bliski tego był już przed rokiem, ale wówczas w finale musiał uznać wyższość Kurtza.
W sobotę wystartują także trzej inni polscy stali uczestnicy cyklu GP: Patryk Dudek, Kacper Woryna i Dominik Kubera. W klasyfikacji generalnej najwyżej spośród nich, na siódmym miejscu, plasuje się Woryna, który niespodziewanie wygrał pierwszy tegoroczny turniej w niemieckim Landshut. Dudek jest dziewiąty, a Kubera 14
Gdzie oglądać Grand Prix Szwecji w Malilli NA ŻYWO?
Drugie Grand Prix Szwecji w Malilli odbędzie się w sobotę 7 lipca 2026. Początek GP Szwecji o godzinie 19. Transmisja TV z Grand Prix Szwecji na antenie Eurosportu 3. Grand Prix Swzecji można oglądać również online za pośrednictwem Playera i platformy HBO Max.
Czołówka klasyfikacji generalnej MŚ po pięciu rundach:
- 1. Bartosz Zmarzlik (Polska) 82 pkt
- 2. Brady Kurtz (Australia) 79
- 3. Robert Lambert (W. Brytania) 63
- 4. Michael Jepsen Jensen (Dania) 61
- 5. Jack Holder (Australia) 55
- 6. Max Fricke (Australia) 50
- 7. Kacper Woryna (Polska) 49
- 8. Leon Madsen (Dania) 45
- 9. Patryk Dudek (Polska) 40
- 10. Jason Doyle (Australia) 39
- ...
- 14. Dominik Kubera (Polska) 20