Grand Prix Szwecji Transmisja TV, STREAM ONLINE. Gdzie oglądać żużel dzisiaj NA ŻYWO? Malilla 11.07.2026

Michał Chojecki
Michał Chojecki
PAP
PAP
2026-07-11 10:21

Grand Prix Szwecji w Malilli to szósta odsłona rywalizacji w żużlowym cyklu, w którym stawką jest tytuł Indywidualnego Mistrza Świata. Bartosz Zmarzlik prowadzi w klasyfikacji generalnej i walczy o rekordowy siódmy tytuł. Sprawdź, gdzie oglądać Grand Prix Szwecji NA ŻYWO.

Bartosz Zmarzlik w niebieskim kombinezonie prowadzi w wyścigu żużlowym. O Grand Prix Szwecji przeczytasz na SE Supersport.
Autor: Jaskółka Paweł / Super Express
  • Przed nami Grand Prix Szwecji na torze w Malilli.
  • Bartosz Zmarzlik walczy o rekordowy, siódmy tytuł Indywidualnego Mistrza Świata.
  • Sprawdź, gdzie oglądać Grand Prix Szwecji NA ŻYWO i nie przegap emocjonującej rywalizacji w żużlowym cyklu.

Bartosz Zmarzlik w sobotę będzie miał okazję powiększyć przewagę nad rywalami, bowiem szósta runda cyklu Grand Prix odbędzie się w szwedzkiej Malilli, gdzie wygrywał już czterokrotnie. Polski mistrz świata zwyciężył w poprzedniej eliminacji we Wrocławiu, dzięki czemu objął prowadzenie w klasyfikacji generalnej. Ma trzy punkty przewagi nad Bradym Kurtzem, którego w ubiegłym roku w walce o tytuł wyprzedził zaledwie o jeden punkt. Trzeci Brytyjczyk Robert Lambert traci do lidera już dziewięć punktów, więc bardzo możliwe, że sprawę złotego medalu ponownie rozstrzygną między sobą Polak i Australijczyk.

Tor w Malilli należy do ulubionych Bartosza Zmarzlika. Wygrał tu w 2017, 2021, 2022 i 2024 roku. Równie dużo zwycięstw odniósł tylko w Toruniu. Jeżeli Polak w sobotę znowu będzie najlepszy, to zostanie samodzielnym liderem pod względem liczby triumfów na tym szwedzkim torze - także cztery ma niestartujący już słynny Australijczyk Jason Crump. Bliski tego był już przed rokiem, ale wówczas w finale musiał uznać wyższość Kurtza.

W sobotę wystartują także trzej inni polscy stali uczestnicy cyklu GP: Patryk Dudek, Kacper Woryna i Dominik Kubera. W klasyfikacji generalnej najwyżej spośród nich, na siódmym miejscu, plasuje się Woryna, który niespodziewanie wygrał pierwszy tegoroczny turniej w niemieckim Landshut. Dudek jest dziewiąty, a Kubera 14

Gdzie oglądać Grand Prix Szwecji w Malilli NA ŻYWO?

Drugie Grand Prix Szwecji w Malilli odbędzie się w sobotę 7 lipca 2026. Początek GP Szwecji o godzinie 19. Transmisja TV z Grand Prix Szwecji na antenie Eurosportu 3. Grand Prix Swzecji można oglądać również online za pośrednictwem Playera i platformy HBO Max.

Czołówka klasyfikacji generalnej MŚ po pięciu rundach:

  • 1. Bartosz Zmarzlik (Polska) 82 pkt
  • 2. Brady Kurtz (Australia) 79
  • 3. Robert Lambert (W. Brytania) 63
  • 4. Michael Jepsen Jensen (Dania) 61
  • 5. Jack Holder (Australia) 55
  • 6. Max Fricke (Australia) 50
  • 7. Kacper Woryna (Polska) 49
  • 8. Leon Madsen (Dania) 45
  • 9. Patryk Dudek (Polska) 40
  • 10. Jason Doyle (Australia) 39
  • ...
  • 14. Dominik Kubera (Polska) 20
Bartosz Zmarzlik i jego rodzina
Galeria zdjęć 17
ZMARZLIK: NIE BYŁEM ŚWIADOMY, CO MÓWIĘ
GRAND PRIX
ŻUŻEL
SPEEDWAY GP