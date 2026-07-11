Przed nami Grand Prix Szwecji na torze w Malilli.

Bartosz Zmarzlik walczy o rekordowy, siódmy tytuł Indywidualnego Mistrza Świata.

Sprawdź, gdzie oglądać Grand Prix Szwecji NA ŻYWO i nie przegap emocjonującej rywalizacji w żużlowym cyklu.

Bartosz Zmarzlik w sobotę będzie miał okazję powiększyć przewagę nad rywalami, bowiem szósta runda cyklu Grand Prix odbędzie się w szwedzkiej Malilli, gdzie wygrywał już czterokrotnie. Polski mistrz świata zwyciężył w poprzedniej eliminacji we Wrocławiu, dzięki czemu objął prowadzenie w klasyfikacji generalnej. Ma trzy punkty przewagi nad Bradym Kurtzem, którego w ubiegłym roku w walce o tytuł wyprzedził zaledwie o jeden punkt. Trzeci Brytyjczyk Robert Lambert traci do lidera już dziewięć punktów, więc bardzo możliwe, że sprawę złotego medalu ponownie rozstrzygną między sobą Polak i Australijczyk.

Tor w Malilli należy do ulubionych Bartosza Zmarzlika. Wygrał tu w 2017, 2021, 2022 i 2024 roku. Równie dużo zwycięstw odniósł tylko w Toruniu. Jeżeli Polak w sobotę znowu będzie najlepszy, to zostanie samodzielnym liderem pod względem liczby triumfów na tym szwedzkim torze - także cztery ma niestartujący już słynny Australijczyk Jason Crump. Bliski tego był już przed rokiem, ale wówczas w finale musiał uznać wyższość Kurtza.

W sobotę wystartują także trzej inni polscy stali uczestnicy cyklu GP: Patryk Dudek, Kacper Woryna i Dominik Kubera. W klasyfikacji generalnej najwyżej spośród nich, na siódmym miejscu, plasuje się Woryna, który niespodziewanie wygrał pierwszy tegoroczny turniej w niemieckim Landshut. Dudek jest dziewiąty, a Kubera 14

Gdzie oglądać Grand Prix Szwecji w Malilli NA ŻYWO?

Drugie Grand Prix Szwecji w Malilli odbędzie się w sobotę 7 lipca 2026. Początek GP Szwecji o godzinie 19. Transmisja TV z Grand Prix Szwecji na antenie Eurosportu 3. Grand Prix Swzecji można oglądać również online za pośrednictwem Playera i platformy HBO Max.

Czołówka klasyfikacji generalnej MŚ po pięciu rundach:

1. Bartosz Zmarzlik (Polska) 82 pkt

2. Brady Kurtz (Australia) 79

3. Robert Lambert (W. Brytania) 63

4. Michael Jepsen Jensen (Dania) 61

5. Jack Holder (Australia) 55

6. Max Fricke (Australia) 50

7. Kacper Woryna (Polska) 49

8. Leon Madsen (Dania) 45

9. Patryk Dudek (Polska) 40

10. Jason Doyle (Australia) 39

...

14. Dominik Kubera (Polska) 20

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