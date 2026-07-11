Żużel. Kolejny wypadek i mistrz świata kończy karierę! Ostateczna decyzja Taia Woffindena

Brytyjczyk Tai Woffinden poinformował o zakończeniu kariery.

Trzykrotny indywidualny mistrz świata na żużlu (2013, 2015 i 2018) przekazał, że powodem takiej decyzji jest kolejna kontuzja.

Bogatą karierę Woffindena wyhamował koszmarny wypadek w 2024 roku, po którym nie wrócił już na odpowiednie tory.

Tai Woffinden po kolejnej kontuzji kończy karierę

"Po wielu przemyśleniach doszedłem do wniosku, że nadszedł czas, aby wycofać się z profesjonalnej jazdy na żużlu" - powiedział Tai Woffinden w opublikowanym w mediach społecznościowych nagraniu, w którym podziękował żonie oraz swojej ekipie. 35-latek tytuły indywidualnego mistrza świata zdobywał w latach 2013, 2015 i 2018. W 2021 roku ze Spartą Wrocław sięgnął po mistrzostwo Polski. W czerwcu 2024 podczas Grand Prix Polski zaliczył wypadek, który rozpoczął serię koszmarnych zdarzeń. W marcu 2025 ledwo uszedł z życiem po koszmarnej kraksie w Krośnie.

Tai Woffinden zabrał głos po koszmarnym wypadku. Znamy stan zdrowia mistrza!

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"Tai Woffinden poinformował o zakończeniu swojej bogatej, żużlowej kariery. Choć Twoja historia w naszych barwach nie trwała długo, obecność w drużynie tak doświadczonego i utytułowanego zawodnika była dla nas dużym wyróżnieniem. Dziękujemy za pełen profesjonalizm, zaangażowanie oraz każdy punkt wywalczony na torze w obecnym sezonie. Tai, dziękujemy za wszystko, co zrobiłeś dla naszego klubu i światowego speedwaya. Życzymy Ci pomyślności, zdrowia i samych sukcesów na nowym etapie życia!" - napisano na stronie klubu z Ostrowa Wielkopolskiego, w którym Brytyjczyk jeździł w trwającym sezonie.

Po niedawnym wypadku czeka go kolejna operacja, po której powrót do zdrowia ma zająć mu od 4 do 6 miesięcy. Wiadomo już, że Woffinden nie będzie starał się o powrót na tor.