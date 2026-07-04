Przed nami druga runda Indywidualnych Mistrzostw Polski na żużlu.

Kolejne zawody w IMP odbędą się 4 lipca w Bydgoszczy.

Sprawdź, gdzie oglądać IMP w Bydgoszczy NA ŻYWO.

Cykl Indywidualnych Mistrzostw Polski wkracza w decydującą fazę. Druga runda IMP odbędzie się 4 lipca o godzinie 19 na owalu przy ulicy Sportowej 2, który powrócił do kalendarza po roku przerwy. W klasyfikacji generalnej IMP prowadzi Bartosz Zmarzlik, który w maju triumfował na toruńskiej Motoarenie z dorobkiem 16 punktów. Za jego plecami uplasowali się Piotr Pawlicki oraz Maciej Janowski.

Na torze w Bydgoszczy powalczy 16 najlepszych krajowych zawodników, którzy rywalizować będą o tytuł najlepszego żużlowca w Polsce. Ostatnia runda IMP 15 sierpnia w Ostrowie Wielkopolskim.

Lista startowa 2. finału IMP w Bydgoszczy:

1. Przemysław Pawlicki (Stelmet Falubaz Zielona Góra)

2. Tobiasz Musielak (CELLFAST Wilki Krosno)

3. Mateusz Cierniak (Orlen Oil Motor Lublin)

4. Jakub Jamróg (INNPRO ROW Rybnik)

5. Bartosz Zmarzlik (Orlen Oil Motor Lublin)

6. Krzysztof Buczkowski (Abramczyk Polonia Bydgoszcz)

7. Piotr Pawlicki (FOGO Unia Leszno)

8. Maksymilian Pawełczak (Abramczyk Polonia Bydgoszcz)

9. Bartosz Jaworski (Orlen Oil Motor Lublin)

10. Patryk Dudek (Pres Grupa Deweloperska Toruń)

11. Maciej Janowski (Betard Sparta Wrocław)

12. Dominik Kubera (Stelmet Falubaz Zielona Gora

13. Szymon Woźniak (Abramczyk Polonia Bydgoszcz)

14. Jakub Miśkowiak (Krono-Plast Włókniarz Częstochowa)

15. Wiktor Przyjemski (Abramczyk Polonia Bydgoszcz)

16. Kacper Woryna (Orlen Oil Motor Lublin)

17. Kevin Małkiewicz (BAYERSYSTEM GKM Grudziądz)

18. Kacper Andrzejewski (Abramczyk Polonia Bydgoszcz)

IMP w Bydgoszczy. Transmisja TV. Gdzie oglądać żużel dzisiaj?

Druga runda Indywidualnych Mistrzostw Polski na żużlu zostanie rozegrana w sobotę 4 lipca 2026 w Bydgoszczy. Początek rywalizacji o godzinie 19. Transmisja tv na żywo z IMP w Bydgoszczy na antenie Canal+ Sport 5. Stream online na Canal+ ONLINE.