Żużel IMP Bydgoszcz: Transmisja TV, STREAM ONLINE. Gdzie oglądać Indywidualne Mistrzostwa Polski na żużlu 4.07.2026?

Michał Chojecki
Michał Chojecki
2026-07-04 9:17

Przed nami druga runda Indywidualnych Mistrzostw Polski w Toruniu. Tytułu najlepszego żużlowca w kraju broni Patryk Dudek, a w klasyfikacji generalnej IMP prowadzi Bartosz Zmarzlik, który triumfował w pierwszych zawodach w maju. Sprawdź, gdzie oglądać IMP w Bydgoszczy NA ŻYWO.

Bartosz Zmarzlik na czele wyścigu żużlowego. O transmisji IMP w Bydgoszczy przeczytasz na SE Supersport.
Autor: Paweł Jaskółka
  • Przed nami druga runda Indywidualnych Mistrzostw Polski na żużlu.
  • Kolejne zawody w IMP odbędą się 4 lipca w Bydgoszczy.
  • Sprawdź, gdzie oglądać IMP w Bydgoszczy NA ŻYWO.

Cykl Indywidualnych Mistrzostw Polski wkracza w decydującą fazę. Druga runda IMP odbędzie się 4 lipca o godzinie 19 na owalu przy ulicy Sportowej 2, który powrócił do kalendarza po roku przerwy. W klasyfikacji generalnej IMP prowadzi Bartosz Zmarzlik, który w maju triumfował na toruńskiej Motoarenie z dorobkiem 16 punktów. Za jego plecami uplasowali się Piotr Pawlicki oraz Maciej Janowski. 

Na torze w Bydgoszczy powalczy 16 najlepszych krajowych zawodników, którzy rywalizować będą o tytuł najlepszego żużlowca w Polsce. Ostatnia runda IMP 15 sierpnia w Ostrowie Wielkopolskim.

Lista startowa 2. finału IMP w Bydgoszczy:

  • 1. Przemysław Pawlicki (Stelmet Falubaz Zielona Góra)
  • 2. Tobiasz Musielak (CELLFAST Wilki Krosno)
  • 3. Mateusz Cierniak (Orlen Oil Motor Lublin)
  • 4. Jakub Jamróg (INNPRO ROW Rybnik)
  • 5. Bartosz Zmarzlik (Orlen Oil Motor Lublin)
  • 6. Krzysztof Buczkowski (Abramczyk Polonia Bydgoszcz)
  • 7. Piotr Pawlicki (FOGO Unia Leszno)
  • 8. Maksymilian Pawełczak (Abramczyk Polonia Bydgoszcz)
  • 9. Bartosz Jaworski (Orlen Oil Motor Lublin)
  • 10. Patryk Dudek (Pres Grupa Deweloperska Toruń)
  • 11. Maciej Janowski (Betard Sparta Wrocław)
  • 12. Dominik Kubera (Stelmet Falubaz Zielona Gora
  • 13. Szymon Woźniak (Abramczyk Polonia Bydgoszcz)
  • 14. Jakub Miśkowiak (Krono-Plast Włókniarz Częstochowa)
  • 15. Wiktor Przyjemski (Abramczyk Polonia Bydgoszcz)
  • 16. Kacper Woryna (Orlen Oil Motor Lublin)
  • 17. Kevin Małkiewicz (BAYERSYSTEM GKM Grudziądz)
  • 18. Kacper Andrzejewski (Abramczyk Polonia Bydgoszcz)

IMP w Bydgoszczy. Transmisja TV. Gdzie oglądać żużel dzisiaj?

Druga runda Indywidualnych Mistrzostw Polski na żużlu zostanie rozegrana w sobotę 4 lipca 2026 w Bydgoszczy. Początek rywalizacji o godzinie 19. Transmisja tv na żywo z IMP w Bydgoszczy na antenie Canal+ Sport 5. Stream online na Canal+ ONLINE.

Bartosz Zmarzlik i jego rodzina
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