- Przed nami druga runda Indywidualnych Mistrzostw Polski na żużlu.
- Kolejne zawody w IMP odbędą się 4 lipca w Bydgoszczy.
- Sprawdź, gdzie oglądać IMP w Bydgoszczy NA ŻYWO.
Cykl Indywidualnych Mistrzostw Polski wkracza w decydującą fazę. Druga runda IMP odbędzie się 4 lipca o godzinie 19 na owalu przy ulicy Sportowej 2, który powrócił do kalendarza po roku przerwy. W klasyfikacji generalnej IMP prowadzi Bartosz Zmarzlik, który w maju triumfował na toruńskiej Motoarenie z dorobkiem 16 punktów. Za jego plecami uplasowali się Piotr Pawlicki oraz Maciej Janowski.
Na torze w Bydgoszczy powalczy 16 najlepszych krajowych zawodników, którzy rywalizować będą o tytuł najlepszego żużlowca w Polsce. Ostatnia runda IMP 15 sierpnia w Ostrowie Wielkopolskim.
Lista startowa 2. finału IMP w Bydgoszczy:
- 1. Przemysław Pawlicki (Stelmet Falubaz Zielona Góra)
- 2. Tobiasz Musielak (CELLFAST Wilki Krosno)
- 3. Mateusz Cierniak (Orlen Oil Motor Lublin)
- 4. Jakub Jamróg (INNPRO ROW Rybnik)
- 5. Bartosz Zmarzlik (Orlen Oil Motor Lublin)
- 6. Krzysztof Buczkowski (Abramczyk Polonia Bydgoszcz)
- 7. Piotr Pawlicki (FOGO Unia Leszno)
- 8. Maksymilian Pawełczak (Abramczyk Polonia Bydgoszcz)
- 9. Bartosz Jaworski (Orlen Oil Motor Lublin)
- 10. Patryk Dudek (Pres Grupa Deweloperska Toruń)
- 11. Maciej Janowski (Betard Sparta Wrocław)
- 12. Dominik Kubera (Stelmet Falubaz Zielona Gora
- 13. Szymon Woźniak (Abramczyk Polonia Bydgoszcz)
- 14. Jakub Miśkowiak (Krono-Plast Włókniarz Częstochowa)
- 15. Wiktor Przyjemski (Abramczyk Polonia Bydgoszcz)
- 16. Kacper Woryna (Orlen Oil Motor Lublin)
- 17. Kevin Małkiewicz (BAYERSYSTEM GKM Grudziądz)
- 18. Kacper Andrzejewski (Abramczyk Polonia Bydgoszcz)
IMP w Bydgoszczy. Transmisja TV. Gdzie oglądać żużel dzisiaj?
Druga runda Indywidualnych Mistrzostw Polski na żużlu zostanie rozegrana w sobotę 4 lipca 2026 w Bydgoszczy. Początek rywalizacji o godzinie 19. Transmisja tv na żywo z IMP w Bydgoszczy na antenie Canal+ Sport 5. Stream online na Canal+ ONLINE.