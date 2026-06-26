Żużel reaguje na upały. Zmieniono godziny meczów, jest też decyzja ws. hitu w Poznaniu

W PGE Ekstralidze mecz Stelmet Falubaz Zielona Góra – Orlen Oil Motor Lublin rozpocznie się w niedzielę o godzinie 19:00 (dwie godziny później niż planowano), natomiast spotkanie Gezet Stal Gorzów – Fogo Unia Leszno zaplanowano na 21:00.

Zmiana objęła również Metalkas 2. Ekstraligę. Niedzielny pojedynek Moonfin Malesa Ostrów Wielkopolski – Polonia Piła wystartuje o 17:30, później niż pierwotnie zakładano.

Poznaliśmy także godzinę rozpoczęcia ostatniego meczu 10. kolejki Metalkas 2. Ekstraligi. Starcie Hunters PSŻ Poznań – Abramczyk Polonia Bydgoszcz, które odbędzie się dopiero 19 lipca na Golęcinie, rozpocznie się o 19:00. Godzina rozpoczęcia meczu na Golęcinie może jednak nie przypaść do gustu części kibiców. Tego samego dnia, zaledwie dwie godziny później, o 21:00 rozpocznie się finał piłkarskich mistrzostw świata, co dla wielu fanów sportu oznacza konieczność wyboru między żużlem a najważniejszym meczem mundialu.

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