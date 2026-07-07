Makabra! Karetki zabrały nastolatków po potwornym wypadku. Siła uderzenia połamała ogrodzenie

Na torze we Wrocławiu rozegrał się dramat: w potwornym karambolu podczas Indywidualnego Pucharu Ekstraligi U17 ucierpiało czterech młodych żużlowców.

Siła zderzenia była tak potężna, że połamała ogrodzenie, a dwóch nastolatków natychmiast trafiło do szpitala, mrożąc krew w żyłach kibiców.

Sprawdź, dlaczego po tych szokujących scenach mistrz świata Bartosz Zmarzlik wystosował pilny apel o poprawę bezpieczeństwa na torach.

Sceny jak z horroru. Potężna siła zmiotła ich z toru

Wszystko rozegrało się w ułamku sekundy. Na pierwszym łuku Mikołaj Duchiński przypuścił zbyt ambitną szarżę, próbując wyprzedzić Rafała Grzędzińskiego. Doszło do sczepienia motocykli, po którym obaj zawodnicy stracili panowanie nad maszynami. Rozpędzone motocykle z ogromnym impetem wpadły w jadących szerzej Dawida Cepielika i Kacpra Witrykusa. Cała czwórka z potworną siłą runęła na tor i wbiła się w bandę.

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Siła uderzenia była tak potężna, że pędzące motocykle i ciała zawodników połamały drewniane ogrodzenie znajdujące się za dmuchaną bandą. Na torze natychmiast pojawiły się służby medyczne. O ile Duchiński i Witrykus o własnych siłach wrócili do parku maszyn, o tyle los Rafała Grzędzińskiego i Dawida Cepielika był znacznie gorszy. Obaj nastolatkowie zostali przetransportowani do szpitala.

Głos mistrza po dramacie. Bartosz Zmarzlik apeluje

Choć słowa te padły kilkanaście dni temu w rozmowie z "Super Expressem", po dramacie we Wrocławiu brzmią jak złowieszcze ostrzeżenie i ważny apel. Czterokrotny mistrz świata Bartosz Zmarzlik od dawna podkreśla, że w tak niebezpiecznym sporcie, jakim jest żużel, kluczowe jest wsłuchiwanie się w głos samych zawodników, by tory stawały się bezpieczniejsze.

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- Potrzeba więcej rozmów z zawodnikami. Nie chodzi o to, by nas tylko słuchać, ale by konsultować pewne rzeczy. Chciałbym, aby dyskusje odbywały się w szerokim gronie, żeby każdy mógł przedstawić swoje spostrzeżenia, bo z każdej wypowiedzi można wyciągnąć coś wartościowego - proponuje Zmarzlik.

BARTOSZ ZMARZLIK O TAJEMNICACH SWOJEGO SUKCESU

Bartosz Zmarzlik QUIZ. Jak dobrze znasz mistrza świata? 9/10 to obowiązek każdego kibica! Pytanie 1 z 10 W jakim klubie występuje Bartosz Zmarzlik? Stal Gorzów Motor Lublin Włókniarz Częstochowa Legia Warszawa Następne pytanie