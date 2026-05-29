Motor Lublin podejmuje GKM Grudziądz w 7. kolejce żużlowej PGE Ekstraligi.

To starcie na szczycie tabeli - wicelider kontra lider.

Sprawdź, gdzie oglądać mecz GKM Grudziądz - Motor Lublin NA ŻYWO.

Motor Lublin, faworyt numer 1 do mistrzowskiego tytułu, podejmuje rewelacyjny GKM Grudziądz, który po świetnym początku sezonu usadowił się na fotelu lidera. Goście przyjeżdżają do Lublina sprawić sensację i umocnić się na prowadzeniu. Łatwo jednak nie będzie, bo dysponujący bardzo mocnym składem gospodarze na własnym torze są bardzo mocni. Ostatnio zaliczyli dwie wyjazdowe porażki, ale są faworytem dzisiejszego starcia.

Motor Lublin to zespół pełen gwiazd: Bartosz Zmarzlik, Martin Vaculik, Kacper Woryna i Mateusz Cierniak dają ogromną siłę. Brak kontuzjowanego Fredrika Lindgrena mocno jednak osłabił drużynę, co pokazały ostatnie spotkania. Dwie wyjazdowe porażki "Koziołków" z pewnością mocno zaniepokoiły ich kibiców przed dzisiejszym meczem z wymagającym i rozpędzonym rywalem.

Awizowany skład Motoru Lublin:

9. Martin Vaculik

10. Karol Szmyd

11. Kacper Woryna

12. Mateusz Cierniak

13. Bartosz Zmarzlik

14. Bartosz Bańbor

15. Bartosz Jaworski

Awizowany skład GKM-u Grudziądz:

1. Max Fricke

2. Maksym Drabik

3. Damian Miller

4. Wadim Tarasenko

5. Michael Jepsen Jensen

6. Kevin Małkiewicz

7. Kevin Iwański-Helt

Motor Lublin - GKM Grudziądz Gdzie oglądać mecz NA ŻYWO?

Mecz Motor Lublin - GKM Grudziądz zostanie rozegrany w piątek 29 maja 2026. Początek o godzinie 20:30. Transmisja TV z meczu Motor Lublin - GKM Grudziądz na antenie Canal+ Sport oraz online na Canal+ ONLINE.

