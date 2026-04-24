W 3. kolejce PGE Ekstraligi Włókniarz Częstochowa zmierzy się z aktualnym mistrzem Polski, Apatorem Toruń.

Gospodarze szukają przełamania, a "Anioły" z Torunia celują w obronę tytułu.

Sprawdź, gdzie obejrzeć transmisję TV i stream online z tego pasjonującego starcia!

W trzeciej kolejce żużlowej PGE Ekstraligi na częstochowskim torze dojdzie do ciekawego starcia. Włókniarz zmierzy się z broniącym tytułu Apatorem Toruń. Gospodarze po trudnym początku rozgrywek będą chcieli przełamać się przed własną publicznością i zdobyć pierwsze ligowe punkty. „Lwy” dysponują waleczną, wyrównaną drużyną, ale w tym sezonie jeszcze nie pokazali pełni potencjału.

Apator Toruń przyjeżdża do Częstochowy jako aktualny mistrz Polski i zdecydowany faworyt meczu – „Anioły” mają w składzie prawdziwą gwiazdorską obsadę i celują w obronę tytułu. Częstochowianie liczą na wsparcie kibiców i dobrą dyspozycję swoich liderów, zwłaszcza na własnym obiekcie. Zespół z Torunia z kolei chce jak najszybciej potwierdzić wysoką formę i zgarnąć komplet punktów na trudnym wyjeździe.

Awizowany skład Włókniarza Częstochowa

9. Rohan Tungate

10. Sebastian Szostak

11. Mads Hansen

12. Jakub Miśkowiak

13. Jaimon Lidsey

14. Alan Ciurzyński

15. Szymon Ludwiczak

Awizowany skład Apatora Toruń

1. Patryk Dudek

2. Robert Lambert

3. Norick Bloedorn

4. Mikkel Michelsen

5. Emil Sajfutdinow

6. Antoni Kawczyński

7. Mikołaj Duchiński

Włókniarz Częstochowa - Apator Toruń Gdzie oglądać żużel dzisiaj NA ŻYWO?

Mecz Włókniarz Częstochowa - Apator Toruń w 3. kolejce żużlowej PGE Ekstraligi zostanie rozegrany w piątek 24 kwietnia 2026. Początek meczu Włókniarz Częstochowa - Apator Toruń o godzinie 18. Transmisja TV z meczu Włókniarz Częstochowa - Apator Toruń na antenie Canal+ Sport, Canal+ Sport 5 oraz online na Canal+ ONLINE.

Sonda Kto wygra mecz Włókniarz Częstochowa - Apator Toruń? Włókniarz Częstochowa Apator Toruń Będzie remis