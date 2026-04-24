W 3. kolejce PGE Ekstraligi Motor Lublin zmierzy się z Falubazem Zielona Góra.

Gospodarze zaczęli sezon znakomicie potwierdzając, że są jednym z głównych kandydatów do tytułu.

Sprawdź, gdzie obejrzeć transmisję TV i stream online z meczu Motor - Falubaz NA ŻYWO!

W trzeciej kolejce żużlowej PGE Ekstraligi Motor Lublin podejmie na własnym torze Falubaz Zielona Góra. Gospodarze po dwóch kolejkach są liderem tabeli i będą chcieli potwierdzić dominację przed własną publicznością. Falubaz przyjeżdża jako zdecydowany underdog – zespół z Zielonej Góry walczy o punkty na wyjazdach, a w tym sezonie nie prezentuje jeszcze pełnej siły.

Motor Lublin dysponuje bardzo wyrównanym i doświadczonym składem. Trójka Zmarzlik–Lindgren–Vaculik może być trudna do zatrzymania. Ciekawy będzie powrót Dominika Kubery do Lublina – były zawodnik Motoru stanie naprzeciwko byłych kolegów. To jeden z najbardziej emocjonalnych wątków wieczoru.Leon Madsen, lider Falubazu, musi dostarczyć dużą liczbę punktów, jeśli goście chcą myśleć o nawiązaniu walki. Motor jest zdecydowanym faworytem i kibice w Lublinie liczą na kolejne wysokie zwycięstwo. Falubaz raczej będzie walczył o jak najmniejszą porażkę i zbierał doświadczenie przed kolejnymi spotkaniami.

Awizowany skład Motoru Lublin:

9. Martin Vaculik

10. Fredrik Lindgren

11. Kacper Woryna

12. Mateusz Cierniak

13. Bartosz Zmarzlik

14. Bartosz Bańbor

15. Bartosz Jaworski

Awizowany skład Falubazu Zielona Góra:

1. Dominik Kubera

2. Michał Curzytek

3. Przemysław Pawlicki

3. Andzejs Lebedevs

4. Leon Madsen

5. Oskar Hurysz

6. Mitchell McDiarmid

Motor Lublin - Falubaz Zielona Góra Gdzie oglądać żużel dzisiaj NA ŻYWO?

Mecz Motor Lublin - Falubaz Zielona Góra w 3. kolejce żużlowej PGE Ekstraligi zostanie rozegrany w piątek 24 kwietnia 2026. Początek meczu Motor Lublin - Falubaz Zielona Góra o godzinie 20.30. Transmisja TV z meczu Motor Lublin - Falubaz Zielona Góra na antenie Canal+ Sport oraz online na Canal+ ONLINE.

