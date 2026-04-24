Motor Lublin - Falubaz Zielona Góra Transmisja TV, STREAM ONLINE. Gdzie oglądać żużel dzisiaj NA ŻYWO?

Michał Chojecki
2026-04-24 14:36

Motor Lublin podejmuje Falubaz Zielona Góra w 3. kolejce żużlowej PGE Ekstraligi. Początek meczu w piątek 24 kwietnia o godzinie 20.30 na Stadionie MOSiR-Bystrzyca w Lublinie. Sprawdź, gdzie oglądać mecz Motor - Falubaz NA ŻYWO.

Autor: Jaskółka Paweł / Super Express
W trzeciej kolejce żużlowej PGE Ekstraligi Motor Lublin podejmie na własnym torze Falubaz Zielona Góra. Gospodarze po dwóch kolejkach są liderem tabeli i będą chcieli potwierdzić dominację przed własną publicznością. Falubaz przyjeżdża jako zdecydowany underdog – zespół z Zielonej Góry walczy o punkty na wyjazdach, a w tym sezonie nie prezentuje jeszcze pełnej siły.

Ruszyła PGE Ekstraliga. Kibice patrzą nie tylko na żużlowców. Te piękności kradną show pod taśmą!

Motor Lublin dysponuje bardzo wyrównanym i doświadczonym składem. Trójka Zmarzlik–Lindgren–Vaculik może być trudna do zatrzymania. Ciekawy będzie powrót Dominika Kubery do Lublina – były zawodnik Motoru stanie naprzeciwko byłych kolegów. To jeden z najbardziej emocjonalnych wątków wieczoru.Leon Madsen, lider Falubazu, musi dostarczyć dużą liczbę punktów, jeśli goście chcą myśleć o nawiązaniu walki. Motor jest zdecydowanym faworytem i kibice w Lublinie liczą na kolejne wysokie zwycięstwo. Falubaz raczej będzie walczył o jak najmniejszą porażkę i zbierał doświadczenie przed kolejnymi spotkaniami.

Awizowany skład Motoru Lublin:

  • 9. Martin Vaculik
  • 10. Fredrik Lindgren
  • 11. Kacper Woryna
  • 12. Mateusz Cierniak
  • 13. Bartosz Zmarzlik
  • 14. Bartosz Bańbor
  • 15. Bartosz Jaworski

Awizowany skład Falubazu Zielona Góra:

  • 1. Dominik Kubera
  • 2. Michał Curzytek
  • 3. Przemysław Pawlicki
  • 3. Andzejs Lebedevs
  • 4. Leon Madsen
  • 5. Oskar Hurysz
  • 6. Mitchell McDiarmid

Motor Lublin - Falubaz Zielona Góra Gdzie oglądać żużel dzisiaj NA ŻYWO?

Mecz Motor Lublin - Falubaz Zielona Góra w 3. kolejce żużlowej PGE Ekstraligi zostanie rozegrany w piątek 24 kwietnia 2026. Początek meczu Motor Lublin - Falubaz Zielona Góra o godzinie 20.30. Transmisja TV z meczu Motor Lublin - Falubaz Zielona Góra na antenie Canal+ Sport oraz online na Canal+ ONLINE.

Bartosz Zmarzlik i jego wielkie serce. Pomógł okradzionemu chłopcu