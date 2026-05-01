Michał Chojecki
2026-05-01 12:05

Falubaz Zielona Góra podejmuje Włókniarz Częstochowa w 4. kolejce żużlowej PGE Ekstraligi. Początek meczu w piątek 1 maja 2026 o godzinie 18 na stadionie przy ul. Wrocławskiej 69 w Zielonej Górze. Sprawdź, gdzie oglądać mecz Falubaz - Włókniarz NA ŻYWO.

Autor: Skraba Paweł / Super Express
  • 1 maja o 18:00 Falubaz Zielona Góra podejmuje Włókniarza Częstochowa w 4. kolejce PGE Ekstraligi.
  • Obie drużyny wciąż czekają na pierwsze zwycięstwo w sezonie, co zapowiada zacięte starcie na stadionie w Zielonej Górze.
Mecz Falubaz Zielona Góra - Włókniarz Częstochowa już dzisiaj. W 4. kolejce żużlowej PGE Ekstraligi na W69 dojdzie do bezpośredniego starcia dwóch drużyn, które w tym sezonie jeszcze nie zaznały smaku zwycięstwa. Dla obu ekip będzie to zatem świetna okazja, by przełamać passę i zainaugurować ligowe konto punktowe.

Falubaz Zielona Góra u siebie tradycyjnie jest groźny i liczy na wsparcie wiernych kibiców z „Winnicy”. Trzon drużyny tworzą doświadczeni liderzy: Dominik Kubera, Andzejs Lebedevs, Przemysław Pawlicki oraz solidny Leon Madsen. Wsparcie mają zapewnić Michał Curzytek, Oskar Hurysz i Mitchell McDiarmid. Zielonogórzanie będą chcieli wykorzystać atut własnego toru i narzucić swoje tempo już od pierwszych biegów.

Włókniarz Częstochowa przyjeżdża zdeterminowany, by wreszcie przełamać niemoc. W awizowanym składzie Częstochowian nie brakuje jakości – Jaimon Lidsey, Rohan Tungate i Mads Hansen to zawodnicy zdolni do zdobywania dużych punktów. Do tego Jakub Miśkowiak, Sebastian Szostak oraz juniorzy Szymon Ludwiczak i Alan Ciurzyński. Trener Staszewski nieco pomieszał ustawienie, szukając najlepszego wariantu na trudny wyjazd.

Awizowany skład Falubazu Zielona Góra

  • 9. Dominik Kubera
  • 10. Andzejs Lebedevs
  • 11. Przemysław Pawlicki
  • 12. Michał Curzytek
  • 13. Leon Madsen
  • 14. Oskar Hurysz
  • 15. Mitchell McDiarmid

Awizowany skład Włókniarza Częstochowa

  • 1. Jaimon Lidsey
  • 2. Sebastian Szostak
  • 3. Jakub Miśkowiak
  • 4. Mads Hansen
  • 5. Rohan Tungate
  • 6. Szymon Ludwiczak
  • 7. Alan Ciurzyński

Falubaz Zielona Góra - Włókniarz Częstochowa Gdzie oglądać mecz NA ŻYWO?

Mecz Falubaz Zielona Góra - Włókniarz Częstochowa w 4. kolejce PGE Ekstraligi zostanie rozegrany w piątek 1 maja 2026. Początek meczu Falubaz Zielona Góra - Włókniarz Częstochowa o godzinie 18. Transmisja TV z meczu Falubaz Zielona Góra - Włókniarz Częstochowa na antenie CANAL+ Sport i Canal+ Sport 5 oraz online na Canal+ ONLINE.

