- 1 maja o 18:00 Falubaz Zielona Góra podejmuje Włókniarza Częstochowa w 4. kolejce PGE Ekstraligi.
- Obie drużyny wciąż czekają na pierwsze zwycięstwo w sezonie, co zapowiada zacięte starcie na stadionie w Zielonej Górze.
- Sprawdź, gdzie możesz śledzić transmisję TV i stream online, aby nie przegapić tego kluczowego meczu!
Mecz Falubaz Zielona Góra - Włókniarz Częstochowa już dzisiaj. W 4. kolejce żużlowej PGE Ekstraligi na W69 dojdzie do bezpośredniego starcia dwóch drużyn, które w tym sezonie jeszcze nie zaznały smaku zwycięstwa. Dla obu ekip będzie to zatem świetna okazja, by przełamać passę i zainaugurować ligowe konto punktowe.
Falubaz Zielona Góra u siebie tradycyjnie jest groźny i liczy na wsparcie wiernych kibiców z „Winnicy”. Trzon drużyny tworzą doświadczeni liderzy: Dominik Kubera, Andzejs Lebedevs, Przemysław Pawlicki oraz solidny Leon Madsen. Wsparcie mają zapewnić Michał Curzytek, Oskar Hurysz i Mitchell McDiarmid. Zielonogórzanie będą chcieli wykorzystać atut własnego toru i narzucić swoje tempo już od pierwszych biegów.
Włókniarz Częstochowa przyjeżdża zdeterminowany, by wreszcie przełamać niemoc. W awizowanym składzie Częstochowian nie brakuje jakości – Jaimon Lidsey, Rohan Tungate i Mads Hansen to zawodnicy zdolni do zdobywania dużych punktów. Do tego Jakub Miśkowiak, Sebastian Szostak oraz juniorzy Szymon Ludwiczak i Alan Ciurzyński. Trener Staszewski nieco pomieszał ustawienie, szukając najlepszego wariantu na trudny wyjazd.
Awizowany skład Falubazu Zielona Góra
- 9. Dominik Kubera
- 10. Andzejs Lebedevs
- 11. Przemysław Pawlicki
- 12. Michał Curzytek
- 13. Leon Madsen
- 14. Oskar Hurysz
- 15. Mitchell McDiarmid
Awizowany skład Włókniarza Częstochowa
- 1. Jaimon Lidsey
- 2. Sebastian Szostak
- 3. Jakub Miśkowiak
- 4. Mads Hansen
- 5. Rohan Tungate
- 6. Szymon Ludwiczak
- 7. Alan Ciurzyński
Falubaz Zielona Góra - Włókniarz Częstochowa Gdzie oglądać mecz NA ŻYWO?
Mecz Falubaz Zielona Góra - Włókniarz Częstochowa w 4. kolejce PGE Ekstraligi zostanie rozegrany w piątek 1 maja 2026. Początek meczu Falubaz Zielona Góra - Włókniarz Częstochowa o godzinie 18. Transmisja TV z meczu Falubaz Zielona Góra - Włókniarz Częstochowa na antenie CANAL+ Sport i Canal+ Sport 5 oraz online na Canal+ ONLINE.