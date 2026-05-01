1 maja o 18:00 Falubaz Zielona Góra podejmuje Włókniarza Częstochowa w 4. kolejce PGE Ekstraligi.

Obie drużyny wciąż czekają na pierwsze zwycięstwo w sezonie, co zapowiada zacięte starcie na stadionie w Zielonej Górze.

Sprawdź, gdzie możesz śledzić transmisję TV i stream online, aby nie przegapić tego kluczowego meczu!

Mecz Falubaz Zielona Góra - Włókniarz Częstochowa już dzisiaj. W 4. kolejce żużlowej PGE Ekstraligi na W69 dojdzie do bezpośredniego starcia dwóch drużyn, które w tym sezonie jeszcze nie zaznały smaku zwycięstwa. Dla obu ekip będzie to zatem świetna okazja, by przełamać passę i zainaugurować ligowe konto punktowe.

Falubaz Zielona Góra u siebie tradycyjnie jest groźny i liczy na wsparcie wiernych kibiców z „Winnicy”. Trzon drużyny tworzą doświadczeni liderzy: Dominik Kubera, Andzejs Lebedevs, Przemysław Pawlicki oraz solidny Leon Madsen. Wsparcie mają zapewnić Michał Curzytek, Oskar Hurysz i Mitchell McDiarmid. Zielonogórzanie będą chcieli wykorzystać atut własnego toru i narzucić swoje tempo już od pierwszych biegów.

Ruszyła PGE Ekstraliga. Kibice patrzą nie tylko na żużlowców. Te piękności kradną show pod taśmą!

Włókniarz Częstochowa przyjeżdża zdeterminowany, by wreszcie przełamać niemoc. W awizowanym składzie Częstochowian nie brakuje jakości – Jaimon Lidsey, Rohan Tungate i Mads Hansen to zawodnicy zdolni do zdobywania dużych punktów. Do tego Jakub Miśkowiak, Sebastian Szostak oraz juniorzy Szymon Ludwiczak i Alan Ciurzyński. Trener Staszewski nieco pomieszał ustawienie, szukając najlepszego wariantu na trudny wyjazd.

Awizowany skład Falubazu Zielona Góra

9. Dominik Kubera

10. Andzejs Lebedevs

11. Przemysław Pawlicki

12. Michał Curzytek

13. Leon Madsen

14. Oskar Hurysz

15. Mitchell McDiarmid

Awizowany skład Włókniarza Częstochowa

1. Jaimon Lidsey

2. Sebastian Szostak

3. Jakub Miśkowiak

4. Mads Hansen

5. Rohan Tungate

6. Szymon Ludwiczak

7. Alan Ciurzyński

Falubaz Zielona Góra - Włókniarz Częstochowa Gdzie oglądać mecz NA ŻYWO?

Mecz Falubaz Zielona Góra - Włókniarz Częstochowa w 4. kolejce PGE Ekstraligi zostanie rozegrany w piątek 1 maja 2026. Początek meczu Falubaz Zielona Góra - Włókniarz Częstochowa o godzinie 18. Transmisja TV z meczu Falubaz Zielona Góra - Włókniarz Częstochowa na antenie CANAL+ Sport i Canal+ Sport 5 oraz online na Canal+ ONLINE.

Sonda Kto wygra mecz Falubaz Zielona Góra - Włókniarz Częstochowa? Falubaz Zielona Góra Włókniarz Częstochowa Będzie remis