KS Apator Toruń - Falubaz Zielona Góra Transmisja TV, STREAM ONLINE. Gdzie oglądać żużel dzisiaj NA ŻYWO?

Michał Chojecki
2026-05-08 14:56

KS Apator Toruń podejmuje Falubaz Zielona Góra w hicie 5. kolejki żużlowej PGE Ekstraligi. Początek meczu w piątek 8 maja 2026 o godz. 18 na toruńskiej Motoarenie. Sprawdź, gdzie oglądać mecz KS Apator - Falubaz NA ŻYWO.

Autor: Skraba Paweł / Super Express
  • Apator Toruń kontra Falubaz Zielona Góra w hicie 5. kolejki PGE Ekstraligi.
  • Mistrzowie Polski bronią twierdzy, Falubaz walczy o cenne punkty na wyjeździe.
  • Czy goście sprawią niespodziankę na Motoarenie?

Mecz KS Apator Toruń - Falubaz Zielona Góra otwiera 5. kolejkę żużlowej PGE Ekstraligi. Mistrzowie Polski podejmą na Motoarenie ambitny zespół, który w tym sezonie walczy o stabilizację formy i pierwsze solidne punkty na wyjazdach. Torunianie po udanych pierwszych kolejkach chcą potwierdzić wysoką dyspozycję u siebie, gdzie w tym sezonie wygrywali, choć nie zawsze wysoko. Falubaz po trudnym początku ligi (porażka w Lublinie, ale zwycięstwo z Włókniarzem) liczy na sprawienie niespodzianki. Dobry wynik może podbudować morale drużyny i pozycję menedżera.

KS Apator Toruń to zespół pełen gwiazd: Emil Sajfutdinov, Patryk Dudek, Robert Lambert i Mikkel Michelsen dają ogromną siłę, a młodzi jak Norick Bloedorn czy Antoni Kawczyński też nie zawodzą. Na własnym torze „Anioły” są groźne i rzadko tracą punkty. Falubaz liczy na liderów: Dominika Kuberę, Leona Madsena i doświadczonego Przemysława Pawlickiego. Andrzej Lebiediew i Mitchell McDiarmid muszą dostarczyć punktów z niższych nominacji, a Oskar Hurysz i Michał Curzytek dadzą wsparcie.

Awizowany skład KS Apatora Toruń

  • 9. Patryk Dudek
  • 10. Robert Lambert
  • 11. Norick Bloedorn
  • 12. Mikkel Michelsen
  • 13. Emil Sajfutdinov
  • 14. Mikołaj Duchiński
  • 15. Antoni Kawczyński

Awizowany skład Falubazu Zielona Góra

  • 1. Dominik Kubera
  • 2. Michał Curzytek
  • 3. Przemysław Pawlicki
  • 4. Andzejs Lebiediew
  • 5. Leon Madsen
  • 6. Mitchell McDiarmid
  • 7. Oskar Hurysz

KS Apator Toruń – Falubaz Zielona Góra Gdzie oglądać mecz NA ŻYWO?

Mecz KS Apator Toruń – Falubaz Zielona Góra zostanie rozegrany w piątek 8 maja 2026. Początek meczu KS Apator Toruń – Falubaz Zielona Góra o godzinie 18. Transmisja TV z meczu KS Apator Toruń – Falubaz Zielona Góra na antenie Canal+ Sport oraz online na Canal+ ONLINE.

