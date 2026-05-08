- Apator Toruń kontra Falubaz Zielona Góra w hicie 5. kolejki PGE Ekstraligi.
- Mistrzowie Polski bronią twierdzy, Falubaz walczy o cenne punkty na wyjeździe.
- Czy goście sprawią niespodziankę na Motoarenie?
Mecz KS Apator Toruń - Falubaz Zielona Góra otwiera 5. kolejkę żużlowej PGE Ekstraligi. Mistrzowie Polski podejmą na Motoarenie ambitny zespół, który w tym sezonie walczy o stabilizację formy i pierwsze solidne punkty na wyjazdach. Torunianie po udanych pierwszych kolejkach chcą potwierdzić wysoką dyspozycję u siebie, gdzie w tym sezonie wygrywali, choć nie zawsze wysoko. Falubaz po trudnym początku ligi (porażka w Lublinie, ale zwycięstwo z Włókniarzem) liczy na sprawienie niespodzianki. Dobry wynik może podbudować morale drużyny i pozycję menedżera.
KS Apator Toruń to zespół pełen gwiazd: Emil Sajfutdinov, Patryk Dudek, Robert Lambert i Mikkel Michelsen dają ogromną siłę, a młodzi jak Norick Bloedorn czy Antoni Kawczyński też nie zawodzą. Na własnym torze „Anioły” są groźne i rzadko tracą punkty. Falubaz liczy na liderów: Dominika Kuberę, Leona Madsena i doświadczonego Przemysława Pawlickiego. Andrzej Lebiediew i Mitchell McDiarmid muszą dostarczyć punktów z niższych nominacji, a Oskar Hurysz i Michał Curzytek dadzą wsparcie.
Awizowany skład KS Apatora Toruń
- 9. Patryk Dudek
- 10. Robert Lambert
- 11. Norick Bloedorn
- 12. Mikkel Michelsen
- 13. Emil Sajfutdinov
- 14. Mikołaj Duchiński
- 15. Antoni Kawczyński
Awizowany skład Falubazu Zielona Góra
- 1. Dominik Kubera
- 2. Michał Curzytek
- 3. Przemysław Pawlicki
- 4. Andzejs Lebiediew
- 5. Leon Madsen
- 6. Mitchell McDiarmid
- 7. Oskar Hurysz
KS Apator Toruń – Falubaz Zielona Góra Gdzie oglądać mecz NA ŻYWO?
Mecz KS Apator Toruń – Falubaz Zielona Góra zostanie rozegrany w piątek 8 maja 2026. Początek meczu KS Apator Toruń – Falubaz Zielona Góra o godzinie 18. Transmisja TV z meczu KS Apator Toruń – Falubaz Zielona Góra na antenie Canal+ Sport oraz online na Canal+ ONLINE.