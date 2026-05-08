Apator Toruń kontra Falubaz Zielona Góra w hicie 5. kolejki PGE Ekstraligi.

Mistrzowie Polski bronią twierdzy, Falubaz walczy o cenne punkty na wyjeździe.

Czy goście sprawią niespodziankę na Motoarenie?

Mecz KS Apator Toruń - Falubaz Zielona Góra otwiera 5. kolejkę żużlowej PGE Ekstraligi. Mistrzowie Polski podejmą na Motoarenie ambitny zespół, który w tym sezonie walczy o stabilizację formy i pierwsze solidne punkty na wyjazdach. Torunianie po udanych pierwszych kolejkach chcą potwierdzić wysoką dyspozycję u siebie, gdzie w tym sezonie wygrywali, choć nie zawsze wysoko. Falubaz po trudnym początku ligi (porażka w Lublinie, ale zwycięstwo z Włókniarzem) liczy na sprawienie niespodzianki. Dobry wynik może podbudować morale drużyny i pozycję menedżera.

Ruszyła PGE Ekstraliga. Kibice patrzą nie tylko na żużlowców. Te piękności kradną show pod taśmą!

KS Apator Toruń to zespół pełen gwiazd: Emil Sajfutdinov, Patryk Dudek, Robert Lambert i Mikkel Michelsen dają ogromną siłę, a młodzi jak Norick Bloedorn czy Antoni Kawczyński też nie zawodzą. Na własnym torze „Anioły” są groźne i rzadko tracą punkty. Falubaz liczy na liderów: Dominika Kuberę, Leona Madsena i doświadczonego Przemysława Pawlickiego. Andrzej Lebiediew i Mitchell McDiarmid muszą dostarczyć punktów z niższych nominacji, a Oskar Hurysz i Michał Curzytek dadzą wsparcie.

Awizowany skład KS Apatora Toruń

9. Patryk Dudek

10. Robert Lambert

11. Norick Bloedorn

12. Mikkel Michelsen

13. Emil Sajfutdinov

14. Mikołaj Duchiński

15. Antoni Kawczyński

Awizowany skład Falubazu Zielona Góra

1. Dominik Kubera

2. Michał Curzytek

3. Przemysław Pawlicki

4. Andzejs Lebiediew

5. Leon Madsen

6. Mitchell McDiarmid

7. Oskar Hurysz

KS Apator Toruń – Falubaz Zielona Góra Gdzie oglądać mecz NA ŻYWO?

Mecz KS Apator Toruń – Falubaz Zielona Góra zostanie rozegrany w piątek 8 maja 2026. Początek meczu KS Apator Toruń – Falubaz Zielona Góra o godzinie 18. Transmisja TV z meczu KS Apator Toruń – Falubaz Zielona Góra na antenie Canal+ Sport oraz online na Canal+ ONLINE.

Sonda Kto wygra mecz KS Apator Toruń - Falubaz Zielona Góra? KS Apator Toruń Falubaz Zielona Góra Będzie remis