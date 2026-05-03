Betard Sparta Wrocław zmierzy się z Unią Leszno w 4. kolejce PGE Ekstraligi.

Gospodarze, mimo porażki w Grudziądzu, liczą na mocną kadrę i atut własnego toru.

Unia Leszno stawia na doświadczenie Kołodzieja i Pawlickiego oraz młodych zawodników.

Czy Sparta utrzyma dominację, czy Leszno sprawi niespodziankę? Sprawdź, gdzie obejrzeć transmisję!

Betard Sparta Wrocław dobrze zaczęła sezon, potwierdzając mistrzowskie aspiracje, ale potem zaliczyła dość niespodziewaną porażkę (42:48) w Grudziądzu. Gospodarze dysponują jedną z najmocniejszych kadr w lidze, a tor we Wrocławiu tradycyjnie sprzyja ofensywnej jeździe.

Unia Leszno poszuka sensacyjnych punktów na trudnym terenie. Kluczem dla gości będzie postawa doświadczonego duetu Kołodziej–Pawlicki oraz skuteczność młodych: Rewa, Cooka i Parnitskyiego. Sparta z kolei liczy na liderów – Łagutę, Janowskiego i Bewleya oraz solidne wsparcie Kowalskiego i Kurtza.

Awizowany skład Betard Sparty Wrocław:

9. Brady Kurtz

10. Maciej Janowski

11. Bartłomiej Kowalski

12. Daniel Bewley

13. Artiom Łaguta

14. Mikkel Andersen

15. Marcel Kowolik

Awizowany skład Unii Leszno:

1. Grzegorz Zengota

2. Janusz Kołodziej

3. Ben Cook

4 Keynan Rew

5. Piotr Pawlicki

6. Nazar Parnitskyi

7. Kacper Mania

Betard Sparta Wrocław - Unia Leszno Gdzie oglądać mecz NA ŻYWO?

Mecz Betard Sparta Wrocław - Unia Leszno zostanie rozegrany w niedzielę 3 maja 2026. Początek meczu Betard Sparta Wrocław - Unia Leszno o godzinie 19.30. Transmisja TV z meczu Betard Sparta Wrocław - Unia Leszno na antenie Canal+ Sport oraz online na Canal+ ONLINE.

