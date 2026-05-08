GKM Grudziądz kontra Unia Leszno w hicie 5. kolejki PGE Ekstraligi.

Gospodarze chcą wykorzystać atut własnego toru, a „Byki” przyjadą walczyć o kolejne ligowe punkty.

Sprawdź, gdzie oglądać mecz GKM Grudziądz – Unia Leszno NA ŻYWO.

Mecz GKM Grudziądz – Unia Leszno to jeden z ciekawszych starć w 5. kolejce PGE Ekstraligi. Gospodarze po udanych występach u siebie liczą na komplet punktów i umocnienie się w górnej części tabeli. Unia Leszno, która w tym sezonie pokazuje momentami bardzo dobrą formę, przyjedzie z ambitnymi planami i chce sprawić niespodziankę na trudnym terenie.

GKM Grudziądz to drużyna z bardzo wyrównanym składem: Michael Jepsen Jensen, Max Fricke, Maksym Drabik, Wadim Tarasienko i Kacper Szarszewski dają ogromną jakość. Juniorzy Kevin Iwański-Helt i Kevin Małkiewicz mają wspierać starszych kolegów na własnym torze. Unia Leszno liczy na liderów: Benjamina Cooka, Keynana Rewa, Piotra Pawlickiego, Grzegorza Zengotę oraz doświadczonego Janusza Kołodzieja. Nazar Parnicki i Kacper Mania mają dodać jakości z juniorskich nominacji.

Awizowany skład GKM-u Grudziądz

9. Michael Jepsen Jensen

10. Kacper Szarszewski

11. Maksym Drabik

12. Max Fricke

13. Wadim Tarasienko

14. Kevin Iwański-Helt

15. Kevin Małkiewicz

Awizowany skład Unii Leszno

1. Ben Cook

2. Keynan Rew

3. Janusz Kołodziej

4. Grzegorz Zengota

5. Piotr Pawlicki

6. Nazar Parnicki

7. Kacper Mania

GKM Grudziądz – Unia Leszno Gdzie oglądać mecz NA ŻYWO?

Mecz GKM Grudziądz – Unia Leszno zostanie rozegrany w piątek 8 maja 2026. Początek meczu GKM Grudziądz – Unia Leszno o godzinie 20:30. Transmisja TV z meczu GKM Grudziądz – Unia Leszno na antenie Canal+ Sport oraz online na Canal+ ONLINE.

Sonda Kto wygra mecz GKM Grudziądz - Unia Leszno? GKM Grudziądz Unia Leszno Będzie remis