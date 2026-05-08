- GKM Grudziądz kontra Unia Leszno w hicie 5. kolejki PGE Ekstraligi.
- Gospodarze chcą wykorzystać atut własnego toru, a „Byki” przyjadą walczyć o kolejne ligowe punkty.
- Sprawdź, gdzie oglądać mecz GKM Grudziądz – Unia Leszno NA ŻYWO.
Mecz GKM Grudziądz – Unia Leszno to jeden z ciekawszych starć w 5. kolejce PGE Ekstraligi. Gospodarze po udanych występach u siebie liczą na komplet punktów i umocnienie się w górnej części tabeli. Unia Leszno, która w tym sezonie pokazuje momentami bardzo dobrą formę, przyjedzie z ambitnymi planami i chce sprawić niespodziankę na trudnym terenie.
GKM Grudziądz to drużyna z bardzo wyrównanym składem: Michael Jepsen Jensen, Max Fricke, Maksym Drabik, Wadim Tarasienko i Kacper Szarszewski dają ogromną jakość. Juniorzy Kevin Iwański-Helt i Kevin Małkiewicz mają wspierać starszych kolegów na własnym torze. Unia Leszno liczy na liderów: Benjamina Cooka, Keynana Rewa, Piotra Pawlickiego, Grzegorza Zengotę oraz doświadczonego Janusza Kołodzieja. Nazar Parnicki i Kacper Mania mają dodać jakości z juniorskich nominacji.
Awizowany skład GKM-u Grudziądz
- 9. Michael Jepsen Jensen
- 10. Kacper Szarszewski
- 11. Maksym Drabik
- 12. Max Fricke
- 13. Wadim Tarasienko
- 14. Kevin Iwański-Helt
- 15. Kevin Małkiewicz
Awizowany skład Unii Leszno
- 1. Ben Cook
- 2. Keynan Rew
- 3. Janusz Kołodziej
- 4. Grzegorz Zengota
- 5. Piotr Pawlicki
- 6. Nazar Parnicki
- 7. Kacper Mania
GKM Grudziądz – Unia Leszno Gdzie oglądać mecz NA ŻYWO?
Mecz GKM Grudziądz – Unia Leszno zostanie rozegrany w piątek 8 maja 2026. Początek meczu GKM Grudziądz – Unia Leszno o godzinie 20:30. Transmisja TV z meczu GKM Grudziądz – Unia Leszno na antenie Canal+ Sport oraz online na Canal+ ONLINE.