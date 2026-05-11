Młody żużlowiec walczy o życie po makabrycznym wypadku. Klub podał najnowsze informacje

Do dramatycznej sytuacji doszło w niedzielę 10 maja. W trakcie spotkania ligowego między zespołami z Gniezna i Świętochłowic doszło do kontaktu motocykli Leona Szlegiela i Budniaka. W wyniku tego incydentu drugi z zawodników z dużą siłą przeleciał nad bandą i uderzył w bus stojący za ogrodzeniem toru.

Na miejscu natychmiast rozpoczęto akcję ratunkową — pojawił się śmigłowiec, który zabrał młodego żużlowca do szpitala. Około godzinę po zdarzeniu dyrektor klubu z Gniezna, Radosław Majewski, w rozmowie z Interią poinformował, że stan zawodnika określany jest jako „ciężki, ale stabilny”.

Pierwszy komunikat klub opublikował krótko po godzinie 22: "Patryk, walcz! Trzymamy kciuki za naszego żużlowca. Patryk aktualnie przebywa w szpitalu w Poznaniu, gdzie przechodzi kompleksowe badania po koszmarnie wyglądającym wypadku podczas meczu ligowego w Gnieźnie"

Żużel. Dramatyczny wypadek w Gnieźnie. Ultrapur Omega Gniezno pokonał Śląsk Świętochłowice 43:23 w meczu 5. kolejki Krajowej Ligi Żużlowej. Zawody przerwano po makabrycznym wypadku w 12. biegu, w którym Patryk Budniak wyleciał za bandę. pic.twitter.com/MU8se90BEP— Mati (@FremdenlegionPL) May 10, 2026

Jak przekazała rzeczniczka poznańskiego szpitala, Zuzanna Pankros, w rozmowie z WP SportoweFakty, 19-latek był nieprzytomny i podłączony do respiratora. – Mężczyzna jest po skomplikowanej operacji kręgosłupa. Obecnie przebywa na oddziale intensywnej terapii i dziś przejdzie kolejne badania tomografem celem dalszej diagnozy. Mogę powiedzieć, że jego stan jest ciężki. Operacja młodego zawodnika zakończyła się po 3 nad ranem - mówi nam Zuzanna Pankros, rzecznik poznańskiego szpitala – dodała.

Kolejna aktualizacja pojawiła się na profilu klubu z Gniezna o godzinie 23:35: Patryk Budniak jest w stanie stabilnym, znajduje się w stanie śpiączki farmakologicznej. Aktualnie przechodzi operację. Przeprowadzone badania nie wykazały urazów narządów wewnętrznych – czytamy.

