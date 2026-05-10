- Motor Lublin powalczy z Betard Spartą Wrocław w hicie 5. kolejki żużlowej PGE Ekstraligi.
- Obie ekipy mają bardzo mocne składy i nie ukrywają mistrzowskich aspiracji.
- Sprawdź, gdzie oglądać mecz Motor Lublin – Betard Sparta Wrocław NA ŻYWO.
Motor Lublin kontra Betard Sparta Wrocław – to prawdziwy hit 5. kolejki PGE Ekstraligi. Niepokonany dotychczas lider podejmuje wrocławski zespół w starciu gigantów. Czy goście przerwą serię Motoru, czy gospodarze utrzymają idealny bilans na własnym torze?
Mecz Motor Lublin – Betard Sparta Wrocław zapowiada się niezwykle ciekawie. Gospodarze po udanym początku chce kontynuować dominację u siebie, gdzie są wyjątkowo mocni. Sparta z kolei liczy na cenne punkty z trudnego terenu, by utrzymać się w czołówce tabeli.
Motor Lublin to zespół marzeń: Bartosz Zmarzlik, Martin Vaculik, Fredrik Lindgren, Mateusz Cierniak i Kacper Woryna, który ostatnio wygrał Grand Prix Niemiec. Taki skład daje ogromną siłę w każdym biegu. Na własnym torze „Koziołki” są niemal nie do zatrzymania. Betard Sparta Wrocław stawia na klasę światową: Artiom Łaguta, Brady Kurtz, Maciej Janowski, Daniel Bewley i Bartłomiej Kowalski. Goście muszą pokazać charakter, jeśli chcą urwać punkty w Lublinie.
Awizowany skład Motoru Lublin
- 9. Martin Vaculik
- 10. Fredrik Lindgren
- 11. Kacper Woryna
- 12. Mateusz Cierniak
- 13. Bartosz Zmarzlik
- 14l Bartosz Bańbor
- 15. Bartosz Jaworski
Awizowany skład Betard Sparty Wrocław
- 1. Brady Kurtz
- 2. Daniel Bewley
- 3. Bartłomiej Kowalski
- 4. Maciej Janowski
- 5. Artiom Łaguta
- 6. Marcel Kowolik
- 7. Mikkel Andersen
Motor Lublin – Betard Sparta Wrocław Gdzie oglądać mecz NA ŻYWO?
Mecz Motor Lublin – Betard Sparta Wrocław zostanie rozegrany w niedzielę 10 maja 2026. Początek meczu Motor Lublin – Betard Sparta Wrocław o godzinie 19:30. Transmisja TV z meczu Motor Lublin – Betard Sparta Wrocław na antenie Canal+ Sport oraz online na Canal+ ONLINE.