Motor Lublin powalczy z Betard Spartą Wrocław w hicie 5. kolejki żużlowej PGE Ekstraligi.

Obie ekipy mają bardzo mocne składy i nie ukrywają mistrzowskich aspiracji.

Sprawdź, gdzie oglądać mecz Motor Lublin – Betard Sparta Wrocław NA ŻYWO.

Motor Lublin kontra Betard Sparta Wrocław – to prawdziwy hit 5. kolejki PGE Ekstraligi. Niepokonany dotychczas lider podejmuje wrocławski zespół w starciu gigantów. Czy goście przerwą serię Motoru, czy gospodarze utrzymają idealny bilans na własnym torze?

Mecz Motor Lublin – Betard Sparta Wrocław zapowiada się niezwykle ciekawie. Gospodarze po udanym początku chce kontynuować dominację u siebie, gdzie są wyjątkowo mocni. Sparta z kolei liczy na cenne punkty z trudnego terenu, by utrzymać się w czołówce tabeli.

Motor Lublin to zespół marzeń: Bartosz Zmarzlik, Martin Vaculik, Fredrik Lindgren, Mateusz Cierniak i Kacper Woryna, który ostatnio wygrał Grand Prix Niemiec. Taki skład daje ogromną siłę w każdym biegu. Na własnym torze „Koziołki” są niemal nie do zatrzymania. Betard Sparta Wrocław stawia na klasę światową: Artiom Łaguta, Brady Kurtz, Maciej Janowski, Daniel Bewley i Bartłomiej Kowalski. Goście muszą pokazać charakter, jeśli chcą urwać punkty w Lublinie.

Awizowany skład Motoru Lublin

9. Martin Vaculik

10. Fredrik Lindgren

11. Kacper Woryna

12. Mateusz Cierniak

13. Bartosz Zmarzlik

14l Bartosz Bańbor

15. Bartosz Jaworski

Awizowany skład Betard Sparty Wrocław

1. Brady Kurtz

2. Daniel Bewley

3. Bartłomiej Kowalski

4. Maciej Janowski

5. Artiom Łaguta

6. Marcel Kowolik

7. Mikkel Andersen

Motor Lublin – Betard Sparta Wrocław Gdzie oglądać mecz NA ŻYWO?

Mecz Motor Lublin – Betard Sparta Wrocław zostanie rozegrany w niedzielę 10 maja 2026. Początek meczu Motor Lublin – Betard Sparta Wrocław o godzinie 19:30. Transmisja TV z meczu Motor Lublin – Betard Sparta Wrocław na antenie Canal+ Sport oraz online na Canal+ ONLINE.

