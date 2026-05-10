Motor Lublin – Betard Sparta Wrocław Transmisja TV, STREAM ONLINE. Gdzie oglądać żużel dzisiaj NA ŻYWO?

Michał Chojecki
2026-05-10 13:08

Motor Lublin podejmuje Betard Spartę Wrocław w hicie 5. kolejki żużlowej PGE Ekstraligi. Początek meczu w niedzielę 10 maja 2026 o godz. 19:30 na lubelskiej Best Auto Arenie. Sprawdź, gdzie oglądać mecz Motor – Sparta NA ŻYWO.

Autor: Jaskółka Paweł / Super Express
Motor Lublin kontra Betard Sparta Wrocław – to prawdziwy hit 5. kolejki PGE Ekstraligi. Niepokonany dotychczas lider podejmuje wrocławski zespół w starciu gigantów. Czy goście przerwą serię Motoru, czy gospodarze utrzymają idealny bilans na własnym torze?

Mecz Motor Lublin – Betard Sparta Wrocław zapowiada się niezwykle ciekawie. Gospodarze po udanym początku chce kontynuować dominację u siebie, gdzie są wyjątkowo mocni. Sparta z kolei liczy na cenne punkty z trudnego terenu, by utrzymać się w czołówce tabeli.

Motor Lublin to zespół marzeń: Bartosz Zmarzlik, Martin Vaculik, Fredrik Lindgren, Mateusz Cierniak i Kacper Woryna, który ostatnio wygrał Grand Prix Niemiec. Taki skład daje ogromną siłę w każdym biegu. Na własnym torze „Koziołki” są niemal nie do zatrzymania. Betard Sparta Wrocław stawia na klasę światową: Artiom Łaguta, Brady Kurtz, Maciej Janowski, Daniel Bewley i Bartłomiej Kowalski. Goście muszą pokazać charakter, jeśli chcą urwać punkty w Lublinie.

Awizowany skład Motoru Lublin

  • 9. Martin Vaculik
  • 10. Fredrik Lindgren
  • 11. Kacper Woryna
  • 12. Mateusz Cierniak
  • 13. Bartosz Zmarzlik
  • 14l Bartosz Bańbor
  • 15. Bartosz Jaworski

Awizowany skład Betard Sparty Wrocław

  • 1. Brady Kurtz
  • 2. Daniel Bewley
  • 3. Bartłomiej Kowalski
  • 4. Maciej Janowski
  • 5. Artiom Łaguta
  • 6. Marcel Kowolik
  • 7. Mikkel Andersen

Motor Lublin – Betard Sparta Wrocław Gdzie oglądać mecz NA ŻYWO?

Mecz Motor Lublin – Betard Sparta Wrocław zostanie rozegrany w niedzielę 10 maja 2026. Początek meczu Motor Lublin – Betard Sparta Wrocław o godzinie 19:30. Transmisja TV z meczu Motor Lublin – Betard Sparta Wrocław na antenie Canal+ Sport oraz online na Canal+ ONLINE.

