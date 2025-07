Ależ zwycięstwo Usyka! Brutalny nokaut na Wembley! Dubois zmiażdżony na ringu! [WIDEO]

And still... W wielkim rewanżu po dwóch latach od walki we Wrocławiu, Ołeksandr Usyk ponownie pokonał Daniela Dubois! Tym razem na Wembley, na oczach dziesiątek tysięcy ludzi, Ukrainiec brutalnie znokautował Brytyjczyka w piątej rundzie i został niekwestiowanym mistrzem świata wagi ciężkiej!