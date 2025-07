Tym Polakiem jest dr hab. Jakub Chycki. Profesor AWF Katowice z Instytutu Nauk o Sporcie odpowiedzialny jest za przygotowanie motoryczne Usyka. Z królem wagi ciężkiej współpracuje od dłuższego czasu (pomagał mu już m.in. przed dwiema potyczkami z Tysonem Furym), ale ekipa czempiona nie zaufała mu tak od razu.

- To był proces. Trzy obozy przygotowawcze. Można powiedzieć, że to był pewnego rodzaju transfer. Jeszcze w Polsce pomagałem w przygotowaniach Daniela Łapina. Było podglądanie pewnych rozwiązań, dyskusje sztabów i tak to nastąpiło - zdradził na łamach "Kanału Sportowego".

Jakub Chycki w drużynie Ołeksandra Usyka. Ukrainiec mówi o nim, że polski gangster

Usyk, zanim wyjedzie na obóz przygotowawczy, przechodzi "przegląd techniczny" na Śląsku pod okiem Chyckiego. Tak też było przed rewanżową batalią z Dubois.

"Żeby stać się niekwestionowanym mistrzem świata trzeba być trochę z innego świata. Niezależnie od dziedziny, czy dyscypliny. Mistrzostwo Usyka to niewyłącznie wyszkolenie sportowe, psychofizyczna dyspozycja czy inne zdolności. Te wyniki to hybryda energii jaką uwalnia i roztacza wokół siebie, jego autentyczność, emocje, wartości, które reprezentuje i promuje. A do tego wszystkiego szczypta czegoś, co trudno opisać a wyróżnia go od innych. On jest po prostu z innej gliny" - zaznaczył Chycki w jednym z wpisów na Instagramie.

Szalona radość w ringu Jakuba Chyckiego po wygranej Usyka z Dubois

O tym, jak ważną rolę w ekipie Usyka odgrywa Chycki, można było się przekonać oglądając jeden z vlogów z przygotowań Ukraińca do walki na Wembley. Mistrz o Polaku wypowiadał się we wspomnianym materiale w samych superlatywach. - Kuba to szalony umysł. To polski gangster! Bardzo niebezpieczny facet, cały czas jest cichy, jest jak zabójca - powiedział Usyk.

Tuż po wygranej z Dubois, Usyk zrobił sobie w ringu pamiątkowe zdjęcia z całą swoją drużyną. A tym, który najbardziej cieszył się ze zwycięstwa Ukraińca, był właśnie Chycki! Polak w czerwonym kółku.

i Autor: Queensberry/Leigh Dawney Ołeksandr Usyk i Jakub Chycki

