Dubois zapowiadał, że w rewanżu z Usykiem (w sierpniu 2023 r. we Wrocławiu przegrał przed czasem w 9. rundzie) będzie jak terminator. Miał zasypać Ukraińca gradem ciosów i odebrać mu mistrzowskie pasy WBA, WBC i WBO. 90 tysięcy kibiców zebranych na legendarnym stadionie Wembley zobaczyło jednak bardzo jednostronny pojedynek - Usyk był dla Dubois za szybki i zbyt inteligentny. Brytyjczyk zaczął bardzo agresywnie, ale co chwilę nadziewał się na kapitalne kontry rywala. Boksersko był po prostu o kilka półek niżej od Ukraińca.

Usyk znokautował Dubois i zarobił 135 milionów dolarów

W efekcie w 5. rundzie było po wszystkim. Dubois najpierw zapoznał się z deskami po krótkim prawym sierpowym Usyka, a po chwili padł jak rażony piorunem po fantastycznym lewym sierpowym. To bez dwóch zdań najefektowniejszy nokaut Ukraińca w historii jego występów w wadze ciężkiej.

Po tym spektakularnym zwycięstwie wielu ekspertów nie ma złudzeń - Usyka można stawiać na równi z samym legendarnym Muhammadem Alim. Postanowiliśmy zatem popuścić wodze fantazji i zapytać sztuczną inteligencję, kto byłby górą w batalii Ukraińca z Amerykaninem.

Sztuczna inteligencja: Ali wygrałby z Usykiem minimalnie na punkty

"To fascynujące pytanie, które rozgrzewa wyobraźnię fanów boksu. Ołeksandr Usyk vs Muhammad Ali — obaj mistrzowie, ale z różnych epok i stylów walki. Ponieważ nigdy nie mogli się zmierzyć w ringu, pozostaje nam tylko analiza porównawcza i spekulacja. Ali był niesamowicie szybki jak na wagę ciężką. Potrafił "tańczyć" przez 12 rund, zadawać ciosy bez bycia dotykanym. Walczył z największymi swojej ery – Foremanem, Listonem, Frazierem. Usyk z kolei to mistrz strategii. Potrafi czytać przeciwnika jak otwartą książkę. Jego umiejętność zmiany tempa, kąta ataku i kontroli dystansu jest z najwyższej półki.To nie byłaby walka na nokaut, tylko szachy bokserskie" - odpowiedział nam ChatGPT.

I w tych szachach bokserskich zdaniem AI minimalnie lepszy okazałby się Ali. "W klasycznym 12-rundowym boju Ali wygrałby na punkty 115–113. Powód? Nieco większa szybkość, refleks i doświadczenie z topowymi ciężkimi przez całą karierę. Ale gdyby walczyli dwa razy, to Usyk mógłby wygrać rewanż, bo uczy się błyskawicznie. To naprawdę wyrównane zestawienie" - dodała sztuczna inteligencja.

