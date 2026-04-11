Fight Mode: Kiedy pierwsza gala? Kto walczy? Zasady

Federacja Fight Mode wchodzi na rynek z walkami na gołe pięści, promując surowe zasady i widowiskowość.

Pierwsza gala odbędzie się 23 maja w Poznaniu, a organizatorzy obiecują dynamiczne starcia i znane nazwiska.

Zasady walki to 5 rund po 2 minuty bez rękawic, co gwarantuje intensywność i ryzyko.

Kto wystąpi i czy Fight Mode spełni oczekiwania fanów? Sprawdź szczegóły!

Sandra Kubicka wkracza w świat sportów walki. I to do brutalnej odmiany. Łukasz "Juras" Jurkowski poinformował, że znana modelka dołącza do ekipy Fight Mode.

Sandra Kubicka w ekipie Fight Mode. Inne spojrzenie na świat sportów walki, szukanie emocji, historii zawodników i kreatywnego spojrzenia na rozrywkę. Sport jest rozrywką. My Wam ją damy w najlepszym możliwym wydaniu! Firmujemy sobą jakość Fight Mode. Niech to świadczy o tym, w którą stronę zmierzamy - napisał Łukasz "Juras" Jurkowski.

Kiedy pierwsza gala Fight Mode?

Debiut Fight Mode zaplanowano na 23 maja w Poznaniu. To sobotni wieczór, idealny na dużą imprezę sportowo-rozrywkową. Organizacja zapowiada dynamiczny event z naciskiem na widowiskowość i twarde starcia.

Kto walczy na Fight Mode?

Na tym etapie karta walk nie jest jeszcze oficjalnie ogłoszona. Federacja w najbliższym czasie będzie zdradzać kolejne nazwiska i pojedynki. W niedzielę 12 kwietnia ogłoszony zostanie bohater walki wieczoru.

Potem rusza lawina odrywania karty gali w Poznaniu 23.05! Zapraszamy - napisał Łukasz "Juras" Jurkowski.

W mediach społecznościowych i filmach promocyjnych pojawiają się wzmianki o znanych twarzach polskiego środowiska walk ulicznych, influencerów i zawodników z doświadczeniem w bare-knuckle (walka na gołe pięści). Organizatorzy podkreślają, że chcą łączyć popularne nazwiska z prawdziwą, bezkompromisową walką.

Zasady Fight Mode

To jeden z najbardziej charakterystycznych elementów nowej federacji. Każda walka potrwa 5 rund po 2 minuty z 1-minutową przerwą między rundami. Walki odbywają się na gołe pięści (bare-knuckle) – brak jakichkolwiek rękawic. Dozwolone są ciosy pięściami, ale regulamin precyzuje ograniczenia dotyczące nieczystych zagrań (szczegóły będą znane bliżej gali).

Formuła 5 × 2 minuty na gołe pięści jest krótsza i bardziej eksplozywna niż klasyczne MMA czy K-1, co ma gwarantować dużą intensywność. Brak rękawic znacząco zwiększa ryzyko cięć i urazów, co czyni wydarzenie ekstremalnie widowiskowym, ale też bardziej ryzykownym dla zawodników.

Fight Mode pozycjonuje się jako „twardsza” alternatywa dla freak fightów – mniej show, więcej surowej walki. Czy pierwsza gala w Poznaniu spełni oczekiwania fanów? Wszystko zależy od tego, jaką kartę walk ostatecznie zbudują organizatorzy. Na razie panuje duża ciekawość i hype w polskim internecie. Jeśli lubisz bezkompromisowe starcia na gołe pięści – maj 2026 zapowiada się ciekawie. Fight Mode właśnie wchodzi do gry.