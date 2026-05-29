GROMDA 25: Karta walk. Kto walczy na gali dzisiaj 29.05.2026? Kolejność walk

Już dzisiaj gala GROMDA 25, która stoi pod znakiem mistrzowskiej walki "Luta" - "Ziomuś".

Ale tradycyjnie na Gromdzie odbędzie się też 8-osobowy turniej, a także przygotowano głośne superfighty.

Sprawdź pełną kartę walk GROMDA 25 w dalszej części tekstu.

GROMDA 25 - karta walk. Kto walczy na gali 29.05?

Federacja GROMDA na dobre rozgościła się na rynku sportów walki, a tym razem włodarze przygotowali galę GROMDA 25 pod hasłem "Powrót do korzeni". "Walka o pas mistrzowski GROMDA. Starcie tytanów. Dwóch największych, elitarnych twardzieli. Jeden z nich dołączy do kręgu mistrzowskich legend obok Don Diego. Bez kalkulacji, do końca" - zapowiada wydarzenie organizacja, mówiąc o walce wieczoru "Luta" - "Ziomuś". Jednak już wcześniej nie zabraknie emocji, których zawsze dostarcza m.in. elitarny turniej z udziałem 8 zawodników.

Sandra Kubicka zawalczy na gołe pięści? Modelka stawia sprawę jasno

33

Poza tradycyjnym turniejem, federacja zadbała o spektakularne superfighty. W nich zaprezentują się m.in. doskonale znani z poprzednich gal "Scarface", "Wasyl" czy "Góral". W sumie odbędzie się aż 6 superfightów, które uzupełnią mistrzowską walkę wieczoru i 7 starć w turnieju GROMDA 25. Już teraz nastawiamy się na krwawy wieczór pełen efektownych nokautów!

Oto kolejność walk na gali GROMDA 25:

Walka wieczoru

"Luta" vs "Ziomuś" - o pas mistrzowski GROMDY

Superfighty

"Scarface" vs "Skurtu"

"Wasyl" vs "Bad To The Bone"

"Pitbull" vs "Majster"

"Kiwi" vs "Kozak"

"Arni" vs "Dynamite"

"Góral" vs "Ruszki"

Ćwierćfinały turnieju