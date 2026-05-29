GROMDA 25: Karta walk. Kto walczy na gali dzisiaj 29.05.2026? Kolejność walk

Kamil Heppen
2026-05-29 14:16

GROMDA wraca z kolejną galą! Już dzisiaj (29 maja) święto dla wszystkich miłośników brutalnych walk na gołe pięści. Gala GROMDA 25 zapowiada się wyjątkowo ze względu na mistrzowską walkę wieczoru - "Luta" i "Ziomuś" zmierzą się o pas. Ale to jedynie wisienka na torcie! Karta walk GROMDA 25 prezentuje się wybornie. Sprawdź, kto walczy na Gromdzie dzisiaj w dalszej części artykułu.

GROMDA 25 - karta walk

Autor: GROMDA/ Materiały prasowe
GROMDA 25 - karta walk. Kto walczy na gali 29.05?

Federacja GROMDA na dobre rozgościła się na rynku sportów walki, a tym razem włodarze przygotowali galę GROMDA 25 pod hasłem "Powrót do korzeni". "Walka o pas mistrzowski GROMDA. Starcie tytanów. Dwóch największych, elitarnych twardzieli. Jeden z nich dołączy do kręgu mistrzowskich legend obok Don Diego. Bez kalkulacji, do końca" - zapowiada wydarzenie organizacja, mówiąc o walce wieczoru "Luta" - "Ziomuś". Jednak już wcześniej nie zabraknie emocji, których zawsze dostarcza m.in. elitarny turniej z udziałem 8 zawodników.

Poza tradycyjnym turniejem, federacja zadbała o spektakularne superfighty. W nich zaprezentują się m.in. doskonale znani z poprzednich gal "Scarface", "Wasyl" czy "Góral". W sumie odbędzie się aż 6 superfightów, które uzupełnią mistrzowską walkę wieczoru i 7 starć w turnieju GROMDA 25. Już teraz nastawiamy się na krwawy wieczór pełen efektownych nokautów!

Oto kolejność walk na gali GROMDA 25:

Walka wieczoru

  • "Luta" vs "Ziomuś" - o pas mistrzowski GROMDY

Superfighty

  • "Scarface" vs "Skurtu"
  • "Wasyl" vs "Bad To The Bone"
  • "Pitbull" vs "Majster"
  • "Kiwi" vs "Kozak"
  • "Arni" vs "Dynamite"
  • "Góral" vs "Ruszki"

Ćwierćfinały turnieju

  • "Macu" vs "Deutsch"
  • "Piła" vs "German Bear"
  • "Desperado" vs "Baki"
  • "Ziemek" vs "Lobo"
