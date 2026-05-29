GROMDA 25: Karta walk. Kto walczy na gali dzisiaj 29.05.2026? Kolejność walk

- Już dzisiaj gala GROMDA 25, która stoi pod znakiem mistrzowskiej walki "Luta" - "Ziomuś".
- Ale tradycyjnie na Gromdzie odbędzie się też 8-osobowy turniej, a także przygotowano głośne superfighty.
GROMDA 25 - karta walk. Kto walczy na gali 29.05?
Federacja GROMDA na dobre rozgościła się na rynku sportów walki, a tym razem włodarze przygotowali galę GROMDA 25 pod hasłem "Powrót do korzeni". "Walka o pas mistrzowski GROMDA. Starcie tytanów. Dwóch największych, elitarnych twardzieli. Jeden z nich dołączy do kręgu mistrzowskich legend obok Don Diego. Bez kalkulacji, do końca" - zapowiada wydarzenie organizacja, mówiąc o walce wieczoru "Luta" - "Ziomuś". Jednak już wcześniej nie zabraknie emocji, których zawsze dostarcza m.in. elitarny turniej z udziałem 8 zawodników.
Poza tradycyjnym turniejem, federacja zadbała o spektakularne superfighty. W nich zaprezentują się m.in. doskonale znani z poprzednich gal "Scarface", "Wasyl" czy "Góral". W sumie odbędzie się aż 6 superfightów, które uzupełnią mistrzowską walkę wieczoru i 7 starć w turnieju GROMDA 25. Już teraz nastawiamy się na krwawy wieczór pełen efektownych nokautów!
Oto kolejność walk na gali GROMDA 25:
Walka wieczoru
- "Luta" vs "Ziomuś" - o pas mistrzowski GROMDY
Superfighty
- "Scarface" vs "Skurtu"
- "Wasyl" vs "Bad To The Bone"
- "Pitbull" vs "Majster"
- "Kiwi" vs "Kozak"
- "Arni" vs "Dynamite"
- "Góral" vs "Ruszki"
Ćwierćfinały turnieju
- "Macu" vs "Deutsch"
- "Piła" vs "German Bear"
- "Desperado" vs "Baki"
- "Ziemek" vs "Lobo"