Ołeksandr Usyk pokonał Rico Verhoevena! Dziwna decyzja sędziego! RELACJA i WIDEO

Ołeksandr Usyk - Rico Verhoeven
Jak się okazuje, dwóch sędziów punktowych do momentu TKO punktowało remis 95-95, a trzeci punktował 96-94 dla Rico.
Rico Verhoeven w rozmowie z DAZN: „Myślę, że sędzia powinien był pozwolić mi doczekać do końca rundy. Byłem przecież tak blisko. Jestem bardzo dumny i bardzo wdzięczny wszystkim, którzy przyszli. Jesteśmy tutaj przy piramidach, bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że świat boksu teraz mnie zaakceptuje.”
A tu knockdown. Morderczy podbródkowy Usyka, po którym Rico padł, ale dość szybko się pozbierał
Rico Verhoeven just had his win over Oleksandr Usyk STOLEN by the ref‼️— Combat Casuals (@Combat_Casuals) May 23, 2026
A tak to się skończyło. Dziwna decyzja arbitra ringowego
THE MOMENT OLEKSANDR USYK STOPPED RICO VERHOEVEN 🤯— Source of Boxing (@Sourceofboxing) May 23, 2026
Oficjalnie koniec walki nastąpił w 2. minucie i 59. sekundzie XI rundy
AND STILL.. Oleksandr Usyk 🏆— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) May 23, 2026
XI RUNDA
USYK WYGRYWA PRZEZ TKO!!
Usyk trafił Rico mocnym podbródkowym. Fantastyczny cios Usyka, który ponownie wybił ochraniacz na zęby przeciwnika. Holender padł na deski, ale szybko wstał. Ukrainiec zaatakował, zasypał rywala lawiną ciosów, a kiedy zabrzmiał gong na koniec rundy, sędzia przerwał walkę! Zwariowana i dziwna decyzja sędziego!
XI RUNDA
NIESAMOWITE! USYK WYGRAŁ, SĘDZIA PRZERWAŁ WALKĘ! Dziwna decyzja arbitra
X RUNDA
Verhoeven nadal wyprowadzał solidne ciosy, które dochodziły do celu! Potem Usyk zaczął trafiać Rico i przejął inicjatywę, spychając Verhoevena! Holender wyglądał na zranionego pod koniec tej rundy. Runda dla Usyka.
IX RUNDA
Prosty prawy Usyka na początek rundy. Wie, że musi się obudzić, bo czas mu się kończy! Verhoeven spychał Ukraińca na liny i atakował jego korpus. Kolejne dwa ciosy, po których Usyk musiał się cofnąć i wyglądał na zniecierpliwionego. Potem Usyk wyprowadził mocny cios, ale sam też oberwał. Dzisiaj wygląda daleko od swojej normalnej formy.
VIII RUNDA
Verhoeven wciąż radzi sobie rewelacyjnie. Trafił Usyak dwoma mocnymi prawymi i mistrz wyglądał na oszołomionego! W ogóle nie może odczytać rytmu Holendra! Potem Ukrainiec wyprowadził kilka ciosów, znów był podbródkowy. Jednak Rico odpowiedział i znów chyba wygrał rundę!
Sensacja wisi w powietrzu
👀👀👀— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) May 23, 2026
VII RUNDA
Usyk wciąż nie znalazł sposoby na Rico, który ma dobry plan na walkę i pewnie prowadzi na punkty. Ukrainiec musi zrobić więcej, w przeciwnym razie może tu mieć poważne problemy i będzie potrzebował knockdownu. Mocny lewy od Verhoevena i mistrz poczuł ten cios. Kiedy Usyk w końcu porządnie się obudzi w tej walce?Taktyka króla kickboxingu działa rewelacyjnie. Kolejna runda dla Verhoevena. Usyk nie wiedział, kiedy uderzać i obrywał.
How are you scoring Oleksandr Usyk vs Rico Verhoeven? 🤔— Ring Magazine (@ringmagazine) May 23, 2026
VI RUNDA
Usyk otworzył tę rundę mocnym podbródkowym, który wygląda na jego ulubiony cios w tej walce. Verhoeven odpowiedział lewym prostym, który odrzucił głowę Usyka do tyłu. Ukrainiec nadal wygląda na nieco zaskoczonego poziomem prezentowanym przez rywala. Holender nadal lekko podskakuje i dobrze porusza się na nogach.
Joshua wygląda na podekscytowanego
AJ watching on 🍿— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) May 23, 2026
V RUNDA
Mały krok w tył i mocny lewy od Usyka. Verhoeven wygląda lekko na nogach i porusza się swobodnie .Dobrze się pozbierał w tej rundzie po tym, jak Usyk mu dołożył w poprzedniej. Teraz działo się nieco mniej niż w czwartym starciu.
IV RUNDA
Verhoeven na początku rundy ponownie był bardziej agresywny. Usyk odpowiedział szybkim uppercutem. Wreszcie się obudził! Usyk wyprowadził serię celnych ciosów. Holender poczuł ich silę! Potem mocny prawy od Verhoevena teraz! Kolejny uppercut Usyka, który wybił Verhoevenowi ochraniacz na zęby. Znacznie lepiej ze strony Usyka. Ukraiński mistrz wyraźnie się rozkręca!
Usyk is struggling to figure out Rico... so far 😤— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) May 23, 2026
III RUNDA
Verhoeven znów świetnie zaczął rundę. Walczy odważnie. Wyprowadził kolejny cios na korpus mistrza, ale Usyk twierdził, że to był cios poniżej pasa. Potem kolejny mocny cios Verhoevena, próbował wstrząsnąć Usykiem. W tych początkowych rundach wychodzi na lepszego zawodnika. Ląduje więcej ciosów! Usyk zaczyna wyprowadzać proste i to już bardziej w jego stylu. Dobra runda.
II RUNDA
Verhoeven próbował zepchnąć Usyka na liny i wyprowadzić serię ciosów. Usyk wchodził w klincz i się uwalniał spod presji. Mistrz wagi ciężkiej wygląda, jakby nadal jechał na pierwszym biegu. Usyk nadal próbuje wyczuć swojego przeciwnika. Znów dobra runda Holendra.
Strong first round for Rico 👀— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) May 23, 2026
I RUNDA
Dużo pracy nóg i ruchu ze strony Verhoevena, który zadał pierwszy mocny i celny cios. Usyk pozostawał cierpliwy, jak to ma w zwyczaju. Verhoeven trafił mistrza pięknym prawym na korpus! Dobra runda kickboksera!
ZACZĘLI!
A tu całe efektowne wejście do ringu Usyka
USYK MAKES THE MOST HISTORIC RING WALK OF HIS CAREER 🔥— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) May 23, 2026
Czas wreszcie na walkę wieczoru. Już za chwilę
A oto i ukraiński mistrz. Jest już w ringu
STUNNING RING WALK AT THE PYRAMIDS 🤩— Ring Magazine (@ringmagazine) May 23, 2026
Oleksandr Usyk makes his entrance for the Rico Verhoeven fight 🔥
Usyk już też zmierza w stronę ringu. Wystrojony jest efektownie
Rico Verhoeven ran to the ring 👀— Ring Magazine (@ringmagazine) May 23, 2026
Rico już w ringu. Czas na Usyka
Holendrowi towarzyszą ludzie przebrani za faraonów
Rico Verhoeven już kroczy w stronę ringu
Rico Verhoeven is about to make his walk ‼️— Ring Magazine (@ringmagazine) May 23, 2026
No wreszcie! W ringu pojawił się legendarny Michael Buffer. Przygotujmy się na grzmoty!
Od ostatniego pojedynku minęło ponad 40 minut. To już się robi podejrzane...
Porównanie Usyka i Rico. Już za chwilę to wyczekiwani starcie. Czekamy
IT'S SHOWTIME 🍿🔥— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) May 23, 2026
Usyk i Rico mieli rozpocząć wchodzenie do ringu o godz. 23.48, ale kibice wciąż czekają na bohaterów wieczoru. Jest jakieś opóźnienie
Pod ringiem są też Anthony Joshua i Andy Ruiz
Former heavyweight rivals Anthony Joshua and Andy Ruiz Jr at ringside for Oleksandr Usyk's clash with Rico Verhoeven 🤝— Ring Magazine (@ringmagazine) May 23, 2026
Za chwilę Usyk i Rico mają pojawić się w ringu. Czekamy
Za chwilę akcja w ringu. A pod ringiem siedzą gwiazdy kina a
THE STARS ARE LOCKED IN FOR THE MAIN EVENT 🍿— Ring Magazine (@ringmagazine) May 23, 2026
Who ya got winning: Usyk or Verhoeven? 👀
kcji, m.in. Jason Statham
Przed nami już walka wieczoru!
Witamy w relacji na żywo z walki Ołeksandr Usyk - Rico Verhoeven. Początek po godzinie 23.48 polskiego czasu.
Walka Ołeksandr Usyk - Rico Verhoeven zapowiada się bardzo ciekawie. Holenderski pretendent to przede wszystkim utytułowany kickbokser. Będzie to pierwszy pojedynek 39-letniego Ukraińca od lipca zeszłego roku, kiedy na londyńskim stadionie Wembley pokonał przez nokaut w piątej rundzie Brytyjczyka Daniela Duboisa i po raz drugi został niekwestionowanym mistrzem wagi ciężkiej, będąc posiadaczem pasów: WBA, IBO, IBF, WBC oraz WBO, którego kilka miesięcy później się zrzekł.
Walkę w miejscu wpisanym na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO uważa za świetny pomysł. - To ważne nie tylko dla mnie, ale dla całego boksu, ale też - jak sądzę - dla Egiptu. To pierwsza walka w tym miejscu i myślę, że wiele osób przyzna po niej, że boks nie zna granic - podkreślał Ołeksandr Usyk, którego rekord to 24 zawodowe zwycięstwa, w tym 15 przez nokaut.
37-letni Rico Verhoeven w zeszłym roku zakończył karierę kickboksera z bilansem 66 wygranych w 76 pojedynkach. Przez wiele lat dzierżył tytuł mistrza. Jedyną do tej pory stricte bokserską walkę stoczył w 2014 roku, kiedy znokautował Węgra Janosa Finferę. - To najdziwniejsze miejsce, a przynajmniej jedno z najdziwniejszych, w których można sobie wyobrazić walkę bokserską. To wydarzenie na pewno przejdzie do historii i znajdzie szeroki odzew wśród kibiców - powiedział Holender