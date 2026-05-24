Formela pobił Sulęckiego! Ogromne emocje i wspaniałe walki na Fight Mode!

Michał Chojecki
2026-05-24 2:24

Za nami pierwsza gala Fight Mode, która dostarczyła ogromnych emocji. Organizacja Łukasza Jurkowskiego i Sandry Kubickiej postawiła na surowy, bezkompromisowy boks na gołe pięści w heksagonie i kibice obejrzeli efektowne i ekscytujące walki. W pojedynku wieczoru Maciej "Striczu" Sulęcki przegrał niespodziewanie na punkty z Kacprem Formelą.

Autor: Fight Mode/ Materiały prasowe

Walka Maciej Sulęcki - Kacper Formela miała być główną atrakcją gali i pojedynek dostarczył bokserskich fajerwerków. Doświadczony „Striczu” (były pretendent do pasa WBO) na samym początku starcia potężnym ciosem posłał rywala na deski. Formela był liczony, ale szybko się pozbierał, a potem narzucił bardzo wysokie tempo. Nękał Sulęckiego ciosami w agresywnym klinczu. Sulęcki starał się kontrolować dystans i korzystać z bokserskiej precyzji, ale w drugiej i trzeciej rundzie był liczony i widać było, że traci kontrolę nad pojedynkiem z agresywnym i szybkim przeciwnikiem. Obaj wojownicy zostawili w ringu absolutnie wszystko. Nokdauny z obu stron, niesamowite tempo i walka, która do samego końca trzymała wszystkich na krawędzi fotela. Ostatecznie Kacper Formela wygrał przez większościową decyzję sędziów.

Druga walka wieczoru (Co-main event) również okazała się pasjonującym starciem. Jessica Kusz w kapitalnym stylu pokonała na punkty Dominikę Rybak, ale ogromne brawa należą się obu walecznym paniom. To była prawdziwa wojna charakterów. Obie zawodniczki dały z siebie wszystko w zaciętym, brutalnym starciu pełnym wymian. Jessica Kusz zadawała celne ciosy, a twarz Dominiki Rybak była coraz bardziej opuchnięta. Mimo to obijana wojowniczka cały czas ambitnie parła do przodu. Jednak decyzja sędziów mogła być tylko jedna i tu byli zgodni - Kusz wygrała wysoko na punkty.

