Tyson Fury ogłasza walkę z Polakiem! Sensacyjne zestawienie z Mariuszem Wachem

- Tyson Fury po powrocie na ring szykuje się do zapowiadanej hitowej walki z Anthonym Joshuą.
- Jego najbliższym rywalem ma być jednak Polak Mariusz Wach!
- Sensacyjne ogłoszenie nadeszło 30 czerwca i zszokowało cały świat boksu.
Tyson Fury kontra Mariusz Wach! Sensacyjna walka Polaka
"Król Cyganów powraca historycznej nocy w Tajlandii" - ogłosiły grupy promotorskie Goldstar Promotions i Queensberry Promotions zajmujące się Tysonem Furym. Sam pięściarz zapowiadał kilkanaście godzin wcześniej, że ma dla wszystkich ważne ogłoszenie. Okazuje się, że już 24 lipca w mieście Pattaya zmierzy się z Mariuszem Wachem!
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Jak poinformowano w oficjalnym ogłoszeniu, zyski z biletów mają zostać przeznaczone na lokalne akcje charytatywne, a Tyson Fury zostanie nagrodzony inauguracyjnym pasem WBC Humanitarian.
Brytyjczyk w kwietniu wrócił na ring po ponad rocznej przerwie i pewnie pokonał Arslanbeka Makhmudova, po czym wyzwał do walki Anthony'ego Joshuę. Starcie brytyjskich gigantów zbliża się wielkimi krokami, a walka z Wachem w Tajlandii ma stanowić przetarcie przed tym wyzwaniem!
Dla polskiego "Wikinga" to szansa, aby przypomnieć o sobie światowej publiczności. W przeszłości był pretendentem do mistrzostwa świata wagi ciężkiej, ale przegrał z Władimirem Kliczką. Później walczył m.in. z Aleksandrem Powietkinem, wspomnianym Makhmudovem czy Mosesem Itaumą. W marcu w Budapeszcie Wach przegrał jednogłośnie walkę o pas mistrza Europy WBO z Ukraińcem Viktorem Vykhrystem. Choć polskim ekspertom trudno uwierzyć w szansę, jaką otrzymał, 46-latek ma okazję zszokować cały świat i odnieść jedno z największych zwycięstw w karierze.