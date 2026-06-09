Słynny polski fighter miał wypadek na motorze! Szokujące, ile lat miał kierowca samochodu

"Don Diego" miał wypadek na motorze. Porażające nagranie

Fanom sportów walki w Polsce Mateusza Kubiszyna przedstawiać nie trzeba. Słynny fighter to mistrz organizacji Gromda, w której w walce na gołe pięści pokonywał wielu znakomitych i często znacznie cięższych zawodników. "Don Diego" walczył także w FAME MMA, gdzie zwyciężył m.in. z Kamilem Mindą, Tomaszem Sararą i Denisem Załęckim. Niedawno o Mateuszu Kubiszynie było głośno z powodu "zaczepki" w kierunku Karola Nawrockiego po spotkaniu prezydenta z Mariuszem Pudzianowskim. W tamtej sytuacji było dużo śmiechu. Tym razem nikomu do śmiechu nie było. Tragedia była o włos. "Don Diego" wrzucił do sieci porażające nagranie z wypadku, w którym brał udział. Fighter poruszał się na motorze.

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Polatane... Dosłownie i w przenośni. Aż dziwne, że skończyło się na drobnych urazach... Nie mam nic złamanego, same stłuczenia i otarcia, które po prostu bolą i pieką... po niektórych walkach było gorzej Moto? Jeszcze nie wiem, dowiem się na dniach po oględzinach specjalisty

- napisał Mateusz Kubiszyn na Instagramie.

Wnioski "Don Diego" po wypadku na motorze

Wpis fightera zawiera też kilka wniosków i informację dotyczącą wieku kierowcy auta, które brało udział w wypadku. Może on szokować!

niezależnie czyja wina, to motocyklista zawsze ma gorzej,

motocyklistów dobrze nie widać na drodze i trudniej ocenić ich prędkość,

warto ZAWSZE ubierać się w pełni... miałem skorupkę, kask, rękawiczki.. i spodenki. Gdybym miał spodnie lub ochraniacze na kolana, to pewnie obyło by się bez otarć na nogach...

WARTO UPRAWIAĆ SPORT! Wzmacnia ciało, poprawia koordynację, skraca czas reakcji i uczy prawidłowego upadania,

trzeba realnie zastanowić się nad regularnym badaniem osób starszych mających prawo jazdy... za kierownicą samochodu był prawie 100-latek

- czytamy w poście "Don Diego".

Galeria: Mateusz Kubiszyn "Don Diego" miał wypadek na motorze

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