Laura Grzyb zachwyca. Nie do wiary, co czeka ją na KSW 120! Walka dwóch światów

Laura Grzyb jest jedną z bohaterek sobotniej gali XTB KSW 120 w Gdyni.

Mistrzyni świata w boksie po raz trzeci zawalczy na zasadach MMA w KSW.

Jej rywalka z Brazylii to uznana w boju mistrzyni brazylijskiego jiu-jitsu.

KSW 120. Przed polską mistrzynią świata wielkie wyzwanie

Laurę Grzyb czeka trzecia walka w KSW na zasadach MMA i pierwsza od kiedy w marcu została mistrzynią świata IBO w boksie. Na ten sukces pracowała całe życie, między linami pozostaje niepokonana, a teraz w klatce postara się podtrzymać nieskazitelny rekord MMA, na który składają się efektowne zwycięstwa z Gabrielą Hristeą w debiucie na gali XTB KSW 105 oraz nokaut na Karolinie Vankovej w październiku na XTB KSW 111. W sobotę w Gdyni czeka ją najpoważniejszy sprawdzian w mieszanych sztukach walki.

Szok! Tyle Laura Grzyb zarobiła za walkę o mistrzostwo świata. To jest po prostu nie do wiary!

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Jej brazylijska rywalka Rayla Nascimento walczy w zawodowym MMA od 2016 roku. W tym czasie stoczyła 24 zawodowe walki, z których wygrała 13. Jak wielu zawodników z jej kraju wywodzi się z brazylijskiego jiu-jitsu, w którym wygrywała turnieje i może pochwalić się brązowym pasem. To płaszczyzna walki, z którą Polka zaznajamia się dopiero od rozpoczęcia treningów w MMA. W 2025 r. Brazylijka stoczyła dwa pojedynki w słynnej kobiecej federacji Invicta i oba zakończyły się jej zwycięstwem. Później w grudniu poniosła jednak porażkę, po której chce się teraz odbudować.

Warto podkreślić, że nie będzie to dla niej pierwsza konfrontacja z rywalką z Polski. W listopadzie 2022 r. Nascimento przegrała przez decyzję sędziów z Martą Waliczek na gali w egipskim Kairze. Dla Grzyb będzie to z kolei pierwsza walka w klatce z przeciwniczką z Brazylii. Czy będzie to miało znaczenie? Przekonamy się już 18 lipca na XTB KSW 120.

Oto pełna karta walk KSW 120:

Walka wieczoru:

93 kg/205 lb: Rafał Haratyk #C (21-5-2, 7 KO, 5 Sub) vs. Bartosz Leśko #4 (16-6-2, 2 KO, 7 Sub) - o pas mistrzowski wagi półciężkiej KSW

Karta główna:

120,2 kg/265 lb: Augusto Sakai #4 (17-7-1, 11 KO) vs. Artur Szpilka #7 (4-1, 3 KO, 1 Sub)

61,2 kg/135 lb: Sebastian Przybysz #1 (14-5-1, 5 KO, 5 Sub) vs. Edgars Skrivers (17-5, 7 KO, 5 Sub)

83,9 kg/185 lb: Laid Zerhouni #4 (15-10 1NC, 6 KO, 8 Sub) vs. Bartosz Kurek #7 (6-0, 2 KO, 1 Sub)

77,1 kg/170 lb: Adam Niedźwiedź (10-4-1 1NC, 1 KO, 9 Sub) vs. Mateusz Pawlik #10 (7-2, 2 KO, 1 Sub)

56,7 kg/125 lb: Laura Grzyb (2-0, 1 KO) vs. Rayla Nascimento (13-11, 4 KO)

93 kg/205 lb: Ibragim Chuzhigaev #2 (19-6 1NC, 8 KO, 4 Sub) vs. Maciej Różański #4 (15-6 1NC, 2 KO, 9 Sub)

Karta wstępna:

61,2 kg/135 lb: Grzegorz Stabach (4-1, 2 KO, 1 Sub) vs. Przemysław Górny (6-5, 4 KO, 1 Sub)

65,8 kg/145 lb: Oskar Stachura (2-1, 1 KO, 1 Sub) vs. Mateusz Balko (4-0, 3 KO, 1 Sub)