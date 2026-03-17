Szok! Tyle Laura Grzyb zarobiła za walkę o mistrzostwo świata. To jest po prostu nie do wiary!

Laura Grzyb zdobyła pas mistrzyni świata IBO! Wielki sukces

Laura Grzyb dopiero co sięgnęła po mistrzostwo świata IBO w wadze superkoguciej, a już mówi się o niej w całej Polsce. W Jastrzębiu-Zdroju zdominowała Simamkele Tuntsheni z RPA i jednogłośną decyzją sędziów zdobyła upragniony pas.

To był dla niej moment przełomowy – ukoronowanie lat ciężkiej pracy. Niepokonana Polka odniosła już 12. zwycięstwo w zawodowej karierze i udowodniła, że należy do ścisłej czołówki. Grzyb nie zamierza się zatrzymywać. Choć błyszczy w boksie, w ostatnim czasie spróbowała sił w MMA i wygrała dwie walki w KSW. Teraz zapowiada powrót do klatki i kolejne wyzwania.

Jednocześnie jasno daje do zrozumienia, że w boksie chce więcej – na celowniku ma największe nazwiska i kolejne mistrzowskie pasy.

Laura Grzyb nie zarobiła złotówki za walkę!

Największe emocje wzbudziły jednak jej słowa o finansach. Okazuje się, że za walkę o mistrzostwo świata… nie zarobiła pieniędzy!

– Nie zarabiamy na tej walce i nie otrzymuję wynagrodzenia za ten pojedynek. Powtórzę, oczywiście nie mam żadnych pretensji, ja to akceptuję. Zależało mi na zorganizowaniu walki, zorganizowaniu gali i spełnieniu swojego marzenia. To był nasz cel – powiedziała w rozmowie z Interią.

To jednak nie wszystko. – One pozwalają na opłacenie tej walki i wychodzę na zero, bo też sporo pieniędzy wyłożyliśmy na przygotowania. Mówiąc wprost: jestem na zero w tej walce – dodała.

Sytuacja, w której mistrzyni świata nie zarabia na swojej walce, dla wielu kibiców jest trudna do zrozumienia. Jedno jest jednak pewne – Laura Grzyb nie zdobyła pasa dla pieniędzy, tylko dla spełnienia marzeń.