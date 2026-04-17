Tomasz Adamek wyzywa Marcina Najmana! Błyskawiczna odpowiedź. "Ładuję go na cytrynę"

Tomasz Adamek i Marcin Najman od dłuższego czasu są skonfliktowani, ale ich walka aż do teraz wydawała się odległa.

"Góral" niespodziewanie wyzwał "Cesarza" na pojedynek w rozmowie z Interią.

Najman szybko zareagował i zapowiada podjęcie rękawicy!

Tomasz Adamek chce walki z Marcinem Najmanem. To się naprawdę dzieje

Niechęć między Tomaszem Adamkiem a Marcinem Najmanem nie jest żadną tajemnicą. Obaj publicznie nie szczędzą sobie gorzkich słów, ale kibice liczący na ich ewentualną walkę przez długi czas mogli jedynie o tym marzyć. Adamek najpierw podtrzymywał, że Najman nie zasługuje na taką konfrontację, a później dopuszczał tylko boks, co nie pasowało drugiej stronie. Aż do teraz! W ostatnim wywiadzie dla Interii "Góral" otwarcie wyzwał oponenta do walki.

Bardzo wziąłem sobie to wszystko do serca, te wszystkie słowa, które o mnie mówił źle. Odpłacę mu w ringu, po prostu. Każdy lewy prosty, który poczuje na swojej głowie, będzie powolną zapłatą, aż wszystko odpokutuje - wypalił Adamek w rozmowie z Arturem Gacem.

Ultrałatwy QUIZ nie tylko dla fanów boksu. Andrzej Gołota czy Tomasz Adamek? Jedno pytanie, dwie odpowiedzi Pytanie 1 z 20 Za ciosy poniżej pasa w walce z Riddickiem Bowe'em zdyskwalifikowany został: Andrzej Gołota Tomasz Adamek Następne pytanie

Najman błyskawicznie zareagował na te słowa w mediach społecznościowych.

- Adamek, co ty tam pier***isz za głupoty? Że ty mnie stłuczesz na kwaśne jabłko? Stuknąć to ty się możesz kieliszkiem z kolegą. Albo co najwyżej w łeb się możesz stuknąć! Czekają cię ciężkie smary od "Cesarza". Tak, że szykuj się i najlepiej jakbyś trochę wytrzeźwiał - odpowiedział w krótkim filmiku były pięściarz z Częstochowy.

Na tym zresztą nie skończył.

"Tomasz, czasami powiedzieć mniej to powiedzieć więcej. Jak widzę ani Ty, ani Twój ulubieniec Trump tego nie rozumiecie" - dodał w kolejnym wpisie.

Przedwczoraj pytałem Was kogo z dwójki Adamek, Murański wziąć na walkę. Wiedziałem o co pytam i dlaczego to robię. Dziś po medialnej szarży Adamka w moim kierunku cofam to pytanie. Ładujemy na cytrynę jednego i drugiego. Nie ma się co ograniczać. W poniedziałek zaczynam obóz przygotowawczy. Żarty i śmieszki się skończyły. Zrobię najlepszą formę jaką na dziś jestem w stanie zrobić. To powinno wystarczyć - ogłosił też Najman.

Pozostaje mieć nadzieję, że tym razem formuła nie stanie na przeszkodzie i fani doczekają się tej walki, tym bardziej że Adamek zapowiada, iż naprawdę ma to być jego pożegnanie.