Dramat Julii Szeremety. Tego nikt się nie spodziewał, wielka niespodzianka

Polka rywalizację w kategorii do 57 kg rozpoczęła od 1/8 finału, gdzie zmierzyła się z reprezentantką Węgier. I niestety więcej pojedynków nie będzie...

W pierwszej rundzie skuteczniejsza w szermierce na pięści była Szeremeta, co przełożyło się na wygraną 10:9 u wszystkich pięciu sędziów. W kolejnej rundzie sytuacja się odwróciła – trzech arbitrów wskazało na przewagę Węgierki.

W trzeciej rundzie obie zawodniczki miały od początku postawić na ofensywę, wiedząc, że to kluczowy moment. Nie brakowało dynamicznych akcji, ale też klinczu. Ostatecznie o wyniku musieli przesądzić sędziowie.

Julia Szeremeta w bikini pod wodospadem [Zdjęcia]

3:2 dla rywalki Szeremety

Niejednomyślną decyzją zwycięstwo i awans do ćwierćfinału przypadły Kukhtcie – trzech sędziów punktowało 29:28 dla niej. Szeremeta była lepsza na kartach dwóch arbitrów, którzy ocenili walkę odpowiednio 29:28 i 30:27.

Taki rezultat można uznać za dużą niespodziankę, a nawet sensację. Polka w ostatnim czasie regularnie zdobywała medale na arenie międzynarodowej, w tym srebro mistrzostw świata World Boxing oraz krążek podczas ubiegłorocznego Pucharu Świata w Brazylii. Tym razem zakończyła udział już na etapie 1/8 finału.

Zaskoczenie potęguje także ranking World Boxing – Szeremeta przystępowała do turnieju jako liderka kategorii do 57 kg...