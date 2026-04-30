Gwiazda "Królowych Przetrwania" w brutalnej walce! Drapieżna i piękna Dominika Rybak pobije się na gołe pięści

Dominika Rybak, znana z programu "Królowe Przetrwania", debiutuje w nowej, brutalnej federacji walk na gołe pięści – Fight Mode.

Influencerka, która zamieniła luksusowe życie na mordercze treningi w Tajlandii, zmierzy się z Jessicą Kusz.

Gala odbędzie się 23 maja w Poznaniu, a stawką będzie nie tylko zwycięstwo, ale i udowodnienie swojej wartości w świecie sportów walki.

Czy Rybak, po sukcesach w MMA, podbije także świat walk na gołe pięści? Sprawdź, co ją czeka!

Fight Mode - nowa siła na rynku sportów walki?

Na polskim rynku sportów walki pojawiła się nowa organizacja, która ma ambicje wstrząsnąć sceną. Fight Mode to federacja promująca pojedynki na gołe pięści, która pozycjonuje się jako surowsza i bardziej autentyczna alternatywa dla popularnych gal freak fightowych. Twarzami projektu są legenda polskiego MMA, Łukasz "Juras" Jurkowski, oraz znana modelka Sandra Kubicka. Ich zaangażowanie ma być gwarancją jakości i nowego, kreatywnego spojrzenia na sportową rozrywkę. Debiutancka gala odbędzie się 23 maja w Poznaniu, a walki toczyć się będą w formule 5 rund po 2 minuty, co zapowiada niezwykłą intensywność i dynamikę starć. Brak rękawic znacząco podnosi ryzyko, ale jednocześnie czyni widowisko wyjątkowo ekscytującym dla fanów twardych, bezkompromisowych pojedynków.

Od "Królowej Przetrwania" do wojowniczki. Kim jest Dominika Rybak?

Dominika Rybak to 23-letnia influencerka, która zdobyła ogromną popularność dzięki swojej autentyczności w mediach społecznościowych oraz udziałowi w 3. edycji programu "Królowe Przetrwania". Pochodząca ze Szczecina gwiazda, znana w sieci jako @cruelllademon, obecnie mieszka w Tajlandii, gdzie poświęca się treningom muay thai. Jej droga do świata sportów walki nie jest przypadkowa. Rybak ma już na koncie doświadczenie w klatce – debiutowała w Prime MMA, gdzie odniosła dwa zwycięstwa, a następnie walczyła dla federacji FAME MMA, notując jedną wygraną i jedną porażkę. Przeprowadzka do Tajlandii, kolebki sztuk walki, była dla niej naturalnym krokiem w rozwoju sportowej pasji. Teraz zamierza sprawdzić swoje umiejętności w najtwardszej z formuł.

Dwie drogi, dwie energie, jedno starcie

Nadchodzący pojedynek zapowiadany jest jako zderzenie dwóch kompletnie różnych charakterów i stylów. Rywalką Dominiki będzie Jessica Kusz, zawodniczka znana z konsekwencji i niezwykłej odporności na presję. Organizatorzy podkreślają, że to nie będzie zwykła walka.

- To nie będzie walka dla punktów. To będzie test granic - zapowiadają twórcy Fight Mode.

Dominika Rybak wnosi do ringu nieprzewidywalność, którą szlifowała podczas treningów w Azji, oraz doświadczenie z poprzednich walk. Jej przeciwniczka stawia na siłę i brutalną konsekwencję. Fani już teraz zacierają ręce, a w komentarzach w mediach społecznościowych widać ogromne poruszenie. Jedno jest pewne – starcie Rybak z Kusz będzie jednym z najgorętszych punktów majowej gali, a dla samej "Królowej Przetrwania" największym sportowym wyzwaniem w dotychczasowej karierze.

