Julia Szeremeta zabrała głos po wydarzeniach w Brazylii. Złożyła ważną obietnicę

Polska wicemistrzyni olimpijska, Julia Szeremeta, z zawodów Pucharu Świata w Brazylii odpadła już po pierwszej walce.

Teraz pięściarka podsumowała swój nieudany występ i złożyła ważną obietnicę.

Zobacz, co napisała Szeremeta i co obiecała kibicom.

Julia Szeremeta podbiła serca kibiców kapitalnym występem w igrzyskach olimpijskich w Paryżu, na których zachwyciła walecznością i stylem walki. Zatrzymała ją dopiero w rozgrywanym na kortach Rolanda Garrosa finale kontrowersyjna rywalka z Tajwanu, ale srebrny medal i tak był ogromnym sukcesem. Rok później polska pięściarka poszła za ciosem i wywalczyła srebrny medal w Pucharze Świata w Brazylii.

Teraz Julia Szeremeta znów walczyła w Brazylii w Pucharze Świata, ale musiała bardzo szybko przełknąć gorycz porażki. Przegrała sensacyjnie z reprezentantką Węgier Vladislavą Kukhtą. Choć decyzja sędziów była niejednogłośna i wywołała kontrowersje, nasza wicemistrzyni olimpijska nie szukała wymówek. Teraz podsumowała swój nieudany występ i złożyła kibicom obietnice.

Sport to nie zawsze medale i podium czasem to też lekcja, rozczarowanie i motywacja do jeszcze cięższej pracy. Puchar Świata w Brazylii nie potoczył się tak, jak oczekiwałam ja, moja kadra trenerska i Wy, kibice. Po analizie wiem, że to nie był poziom, do którego jesteśmy przyzwyczajeni. Tę porażkę traktuję jako lekcję i dodatkowy ogień do działania. Wrócę silniejsza, bardziej głodna zwycięstw i z jeszcze większą determinacją. Dziękuję za Wasze wsparcie obiecuję, że z kolejnych zawodów wrócę silniejsza i ze złotem - napisała Julia Szeremeta na Instagramie.

Julia Szeremeta przed zawodami spędziła miło czas w Brazylii. Pluskała się w wodospadzie, a z kibicami podzieliła się klimatycznymi zdjęciami na Instagramie. Poniżej galeria zdjęć.

