Polka mistrzynią świata w boksie! Życiowy sukces Laury Grzyb

Laura Grzyb długo czekała na walkę o mistrzostwo świata i nie zmarnowała tej szansy.

Od 15 marca 2026 r. Polka jest mistrzynią świata IBO!

Na gali w Jastrzębiu-Zdroju nie dała szans rywalce z RPA.

Laura Grzyb mistrzynią świata w boksie!

Laura Grzyb pracowała na to całą karierę, powoli traciła już nadzieje, ale w końcu się doczekała. Po tytułach mistrzyni Europy z 2023 roku i IBO International z 2024, Polka wreszcie dostała szansę na mistrzostwo świata. Po półtorarocznej przerwie od boksu, w czasie której "Grzybowa" próbowała swoich sił w MMA i wygrała dwie walki w federacji KSW, wróciła do ringu w rodzinnym Jastrzębiu-Zdroju i spełniła marzenia!

Polka walczy o mistrzostwo świata. Na ważeniu Laura Grzyb zrzuciła marynarkę! Ale ma ciało

Simamkele Tuntsheni z RPA przystąpiła do walki z Polką z nieskazitelnym rekordem, ale od pierwszego gongu było czuć między nimi sporą różnicę. Grzyb była szybsza, dynamiczniejsza i lepsza taktycznie. Z każdą kolejną 2-minutową rundą przewaga naszej pięściarki robiła się coraz wyraźniejsza. Tak naprawdę dopiero w samej końcówce reprezentantka RPA jakkolwiek zaszła za skórę Polce, która po ostatnim gongu rozpoczęła świętowanie już przed werdyktem!

Decyzja sędziów nie mogła być inna - jednogłośnie punktowali 99-91, 99-91 i 100-90 na korzyść Grzyb, a pas IBO wagi superkoguciej powędrował na jej talię! To już 12. wygrana w karierze niepokonanej pięściarki, która da jej drugie życie w koronnej dyscyplinie.

Polska zawodniczka w szpitalu po walce na KSW. "Krwiak w śródpiersiu z przebiciem do opłucnej"

- Skupiłam się na tej walce. Chciałam spełnić to marzenie i spełniłam je. Wracam teraz do mieszanych sztuk walki, będę przygotowywać się do kolejnej walki, ale tam na stole leżą jeszcze pasy innych federacji. Jeśli Jake Paul przygotował dla mnie jakiś kontrakt to jestem gotowa! - podkreśliła Grzyb po wielkim zwycięstwie.