Polska zawodniczka w szpitalu po walce na KSW. "Krwiak w śródpiersiu z przebiciem do opłucnej"

Podczas gali XTB KSW 116 w Gorzowie Wielkopolskim, polska zawodniczka Ewelina Woźniak doznała poważnego urazu w walce z Evą Dourthe i trafiła do szpitala.

Uraz mostka spowodował krwiak w śródpiersiu z przebiciem do opłucnej.

Mimo bólu, Woźniak kontynuowała walkę w drugiej rundzie, ale ostatecznie przegrała przez balachę.

Dramatyczne zdarzenie na gali KSW. Ewelina Woźniak przetransportowana do szpitala

Podczas gali XTB KSW 116 w Gorzowie Wielkopolskim, która odbyła się w sobotę, 14 marca, odbyło się osiem pojedynków. W najważniejszym z nich stawką był pas kategorii półśredniej. Po wyrównanym pięciorundowym boju zwyciężył Adrian Bartosiński, który pokonał Madarsa Fleminasa poprzez niejednogłośną decyzję sędziów. Podczas ostatniej gali KSW doszło też do dramatycznego zdarzenia z Eweliną Woźniak. Polska zawodniczka mierzyła się z Francuzką Evą Dourthe. W przewie między pierwszą a drugą rundą nasza fighterka sygnalizowała uraz i ból. Na drugą odsłonę pojedynku jednak wyszła. Napoczętą Polskę szybko dopadła rywalka i obaliła ją na matę, po czym zasypała gradem ciosów. Nawałnica trwała... Po jakimś czasie Francuzka przeszła do dosiadu i założyła Ewelinie Woźniak balachę, co zakończyło pojedynek. Później Polka została przetransportowana do szpitala.

Ewelina Woźniak o obrażeniach po walce na KSW. "Nie tak miała wyglądać ta niedziela"

Tuż po walce pojawiły się bardzo niepokojące informacje o stanie zdrowia zawodniczki. Po jakimś czasie głos zabrała sama Ewelina Woźniak, zamieszczają wpis na Instagramie. Obrażenia są bardzo poważne.

Nie tak miała wyglądać ta niedziela. Na początku walki, po rzucie przeciwniczki, doznałam urazu mostka, który spowodował krwiak w śródpiersiu z przebiciem do opłucnej. Przez resztę pierwszej rundy i w trakcie drugiej próbowałam jeszcze walczyć mimo ogromnego bólu i problemów z oddechem. Niestety tym razem zdrowie powiedziało "stop". Najbliższe dni spędzę w szpitalu. Droga wojownika nie zawsze jest łatwa, ale jest prawdziwa.Gratulacje dla mojej przeciwniczki. Dziękuję za Wasze wsparcie!

- napisała fighterka. Zdaniem wielu ekspertów Ewelina Woźniak nie powinna była wychodzić do drugiej rundy. Naszej fighterce życzymy szybkiego powrotu do zdrowia.

Do tej pory w KSW Ewelina Woźniak walczyła pięć razy - wygrywała z Moniką Kucinic, Sofiią Bagishvili i Aleksandrą Tonchevą, a przegrała z Marią Silvą i z Evą Dourthe.

